Für den nach 10 Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 auf dem Tabellenthron befindlichen SK Puntigamer Sturm Graz stand in der länderspielbedingten Liga-Pause ein Testspiel gegen den ADMIRAL 2. Liga-Fünften Floridsdorfer AC auf dem Programm. Die Steirer gewannen am Freitag gegen die Wiener in Messendorf mit 4:1. Der 24-jährige, slowenische Mittelfeldspieler Tomi Horvat (Foto) schnürte dabei für die "Schwoazn" einen Doppelpack in Halbzeit 1.

"Die Mannschaft ist nochmal voll ans Limit gegangen"

SK Sturm-Chef-Trainer Christian Ilzer: "In der Länderspielpause war mir eine konzentrierte und intensive Trainingswoche sehr wichtig und dieses Testspiel war ein guter Abschluss dieser Woche. Die Mannschaft ist nochmal voll ans Limit gegangen und hat unsere Vorgaben gut umgesetzt. Ich bin mit der Art und Weise, wie wir dieses Spiel bestritten haben, sehr zufrieden."

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FAC Wien 4:1 (3:0)

Tore: Horvat (39'), Fuseini (41'), Horvat (45'), Wolf (49'); Adewumi (83')

Trainingszentrum Messendorf, Freitag, 13. Oktober 2023, 14.00 Uhr, 150 Zuschauer.

SK Puntigamer Sturm Graz: Lorenz (46' Bignetti) - Demaku (71' Ilic) - Affengruber - Borkovic (71' Löcker) - Stückler - (61' Haider) - Lavalee (77' Molnar) - Serrano - Horvat - Camara (61' Kiedl) - Fuseini (77' Karner) - Jatta (46' Wolf)

FAC Wien (Startformation): Moser - Seiwald - Becirovic - Scherzadeh - Friedrich - Dos Santos - Bertaccini - Smrcka - Grimbs - Adewumi - Haljeta.

STU 4:1 FAC |⏱️90' pic.twitter.com/vaSaNSOlJL — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 13, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos