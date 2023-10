9 Tage vor dem mit Spannung erwarteten Top-Spiel der 11. Runde in der ADMIRAL Bundesliga und steirischen Duell bei Spitzenreiter SK Puntigamer Sturm Graz (Samstag, 21. Oktober, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) hat der Tabellenvierte TSV Egger Glas Hartberg die länderspielbedingte Liga-Pause am heutigen Freitag für ein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Domzale genutzt. Gespielt wurde am Naturrasen des Steirischen Fußballverbandes in Graz. Die Blau-Weißen, bei denen nachwievor der verletzte Mittelstürmer Maximilian Entrup fehlte, setzten sich nach 0:1-Pausenrückstand am Ende mit 2:1 durch.

2:1-Siegtor durch Providence nach einer Spielstunde

TSV Egger Glas Hartberg vs. NK Domzale 2:1 (0:1)

TSV-Tore: 1:1 (50.) Fillafer, 2:1 (60.) Providence.

TSV Hartberg: Knoflach - Brückner, Diakite (35./Kainz), Fillafer, Komposch (46./Rotter), Prokop (46./Frieser), Providence, Sangare (80./Schutti), Schutti (46./Heil), Steinwender, Urdl (46./Kröpfl). Trainer: Markus Schopp.

Der TSV Egger Glas Hartberg gewinnt das Testspiel gegen NK Domzale mit 2:1. 💪🏽



Die Treffer erzielten Maximilian Fillafer und Ruben Providence. #htbdom #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/uuWCZavZb9 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) October 13, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL