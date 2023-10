Nach der erfolgreichen ersten Auflage im Vorjahr findet auch in diesem Jahr wieder ein Greenie Herbst Event in Hütteldorf statt. Am Sonntag, 22. Oktober 2023, öffnet der SK Rapid von 12:00 bis 15:00 Uhr die Tore zum Trainingsplatz gleich neben dem Allianz Stadion, um Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Somit warten nicht nur verschiedene Geschicklichkeits- und Bastelstationen, Hüpfburgen oder Gewinnspiele, sondern auch zwei Autogrammstunden mit Spielern des SK Rapid auf die jüngsten Fans.





Im Anschluss an das Herbst-Event findet das Heimspiel des SK Rapid gegen SK Austria Klagenfurt (Anpfiff 17:00 Uhr, Einlass 15:30 Uhr) statt, bei dem sich Greenie-Mitglieder zwei Freikarten sichern können.



Das Event auf einen Blick



12:00 Uhr | Einlass aufs Gelände des Allianz Stadions

12:30 Uhr | Autogrammstunde mit einem Spieler des SK Rapid

13:00 Uhr | Gewinnspiel

13:30 Uhr | Offizielle Begrüßung und Gruppenfoto

14:00 Uhr | Autogrammstunde mit einem Spieler des SK Rapid

15:00 Uhr | Ende des Herbst-Events



Foto: GEPA/Wien Energie