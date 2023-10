Das österreichische Fußballteam sicherte sich dank eines Treffers per Elfmeter von Marcel Sabitzer in der 48. Minute einen 1:0-Sieg in Aserbaidschan und qualifiziert sich somit für die EM 2024 in Deutschland. Neben Sabitzer stand vor allem Guido Burgstaller im Fokus. Obwohl er vor vier Jahren seinen Rücktritt aus dem ÖFB-Team bekanntgab, wurde er in der 82. Minute eingewechselt und sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte. Nun, zurück in Wien, wurde er von seinen Rapid-Kollegen mit einer "Überraschung" empfangen:

