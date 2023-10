Für die aktive Fan-Szene der Austria Klagenfurt, nach 10 Runden Tabellenfünfter der ADMIRAL Bundesliga und am Sonntag beim SK Rapid Wien zu Gast (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), ist es schon seit längerem ein wichtiges Anliegen und die Vereinsführung der Kärntner Violetten unterstützt diesen Wunsch: Der Heimsektor soll aus dem Süden in den Norden des Wörthersee-Stadions und damit näher heran an das Klubheim verlegt werden. Günther Gorenzel (Geschäftsführer Sport) sprach dazu kürzlich im Namen der Geschäftsführung vor dem Stadtsenat - und Bürgermeister Christian Scheider lässt die Anhängerschaft des SKA hoffen.

„Ich bin damit absolut einverstanden"

„Ich bin damit absolut einverstanden. Erst einmal respektiere ich die Wünsche der Austria Klagenfurt, sie wissen ja, was sie tun und haben einen guten Grund dafür. Wir werden natürlich Unterstützung geben im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass das auch durchgeführt werden kann“, sagte Scheider in einer digitalen Sprechstunde auf den Social-Media-Kanälen der Kärntner Landeshauptstadt.

Die Fan-Vereinigung „Wir.Austrianer e.V.“ hatte sich Mitte September in einem Offenen Brief zu Wort gemeldet und die Forderung erneuert, den Heimsektor in den Norden zu verlegen. Die Kurve, so hieß es in dem Statement, müsse nach Waidmannsdorf, weil hier die Heimat des Vereins liege. Geschäftsführer Sport Gorenzel nahm den Ball auf und hinterlegte das Thema bei seinem Auftritt vor dem Stadtsenat. An der Umsetzung wird gearbeitet, allerdings ist hier etwas Geduld notwendig.

„Man kann das lösen, wenn der Wille da ist"

„Wir können nicht von einem Tag auf den anderen sagen, der Sektor wird verlegt. Da muss die Bundesliga mit einbezogen werden, da gilt es Sicherheitsstandards zu beachten und behördliche Fragen zu klären. Aber man kann das lösen, wenn der Wille da ist, und wir werden das sicher lösen können“, so das positive Signal von Bürgermeister Scheider, der die zuständigen Abteilungen beauftragte, die Möglichkeit zu prüfen.

Um das Miteinander und die Gemeinschaft unterhalb der Fans zu stärken und zu fördern, fanden vor den zurückliegenden Heimspielen verschiedene vom Verein organisierte Events auf dem Platz vor dem Austria-Klubheim an der Siebenhügelstraße statt. Am „Pre Game Warm-up“ und auch zuletzt am Oktoberfest vor dem Match gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (2:2) erfreuten sich Hunderte Anhänger.

„Wir haben hier die Initiative ergriffen und gemeinsam mit einigen Partnern wie Hirter, Capelli Sport oder Antenne Kärnten ein buntes Programm zusammengestellt. Es ist klasse und freut uns sehr, dass die Austria-Fans diese Möglichkeit wahrnehmen und schon Stunden vor dem Anpfiff zum Stadion kommen, um sich auf die Heimspiele einzustimmen. Wir werden auf jeden Fall daran anknüpfen“, versichert Klubleiterin Daniela Mayr-Koren.

Die sportliche Entwicklung nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga im Sommer 2021 mit der zweimaligen Qualifikation für die Meisterrunde und die starken Auftritte des Teams von Chefcoach Peter Pacult in der laufenden Saison 2023/24 mit Platz 5 nach 10 Runden begeistert offensichtlich auch die Stadtoberen.

