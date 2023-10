„Für mich ist das am Samstag schon ein besonderes, cooles Spiel," meint Alexander Schlager vor dem Top-Spiel in Runde 11 der ADMIRAL Bundesliga mit dem Zweiten FC Red Bull Salzburg gegen den Dritten LASK am Samstag (ab 17 Uhr Ligaportal-Liveticker). Im Sommer 2017 wechselte der 27-jährige, gebürtige Salzburger vom FC Liefering zu den Linzern, absolvierte für sie in 6 Jahren 213 Pflichtpartien, wurde ihr Kapitän, schaffte bei ihnen den Sprung zum ÖFB-Team-Torhüter und wechselte heuer im Sommer von der Stahlstadt zum österreichischen Serienmeister. Nun kommt es also zum ersten Treff zwischen "Alex & Ex"!

Qualifizierte sich am Montag mit dem Rangnick-Team für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland: Der 12-fache ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager.

Nach 0:1 gegen Blau-Weiß will sich RB Salzburg gegen anderen Linzer Klub rehabilitieren

Für den FC Red Bull Salzburg, der wettbewerbsübergreifend im übrigen seine jüngsten beiden Heimspiele in der Red Bull Arena verlor und damit - ungewohnt - ohne eigenen Torerfolg blieb (0:1 in der BL vs. Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, 0:2 in Champions League vs. Real Sociedad San Sebastian), folgt nach der länderspielbedingten BL-Pause eine "englische Woche" auf die andere. Wenige Tage vor dem Gastspiel in der Königsklasse bei CL-Vorjahres-Finalist Inter Mailand (Dienstag, 24. Oktober 2023, ab 18:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker) empfangen die Roten Bullen zum Top-Spiel den Tabellendritten LASK.

Die Eurofighter aus Linz haben ebenfalls ein Akkordprogramm vor der Brust (7 Pflichtpartien binnen 23 Tagen mit BL, Europa League und Uniqa-ÖFB-Cup). Apropos Brust...mit einer breiten reisten die Athletiker in der jüngeren Vergangenheit nach Salzburg, sind seit 2 BL-Spielen in Wals-Siezenheim unbesiegt (0:0, 1:1). Allerdings gesamt auch seit mittlerweile 12 Bundesliga-Duellen in Folge - siehe auch Statistik weiter unten - gegen den Serienmeister ohne Dreier (3 U, 9N).

Ungewohnterweise zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison gehen die Salzburger nicht als Tabellenführer in die Partie. Die Roten Bullen gewannen in der ADMIRAL Bundesliga die letzten 14 Spiele, in der sie nicht als Tabellenführer in ein Match gingen (inkl. Auftaktspiele), und kassierten in den letzten sechs dieser Spiele kassierte kein Gegentor.

„Wir wissen, dass tabellarisch die dritte Kraft im Lande zu uns kommt"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber über das Duell mit dem LASK: „Es ist sehr positiv, dass wir unsere Jungs aus der Länderspielpause wieder zurückhaben. Viele von ihnen haben mit ihren Nationalteams gute Momente sammeln können, was positiv ist. Und es schaut auch so aus, dass alle wieder einsatzfähig sein werden und sich niemand verletzt hat.

Wir wissen, dass tabellarisch die dritte Kraft im Lande zu uns kommt, von dem her müssen wir bereit sein, auch in diesem Spiel mit all unseren Mitteln all in zu gehen. Wir wollen vor heimischer Kulisse unter Beweis stellen, dass es gegen uns sehr schwierig ist, wenn wir mit unserem typischen Spirit unsere spielerischen Grundprinzipien auf den Platz bringen. Das gilt es, von der ersten bis zur letzten Sekunde abzurufen.“

„LASK hat sehr anspruchsvolle und gute Mannschaft"

RBS-Torhüter Alexander Schlager über das Spiel gegen seinen Ex-Klub: „Für mich ist das am Samstag schon ein besonderes, ein cooles Spiel. Ich bin dem LASK sehr dankbar für die Zeit, die ich dort hatte. Das habe ich ja schon mehrfach betont. Aber am Samstag geht es für uns, für den FC Red Bull Salzburg, in ein wichtiges Heimspiel. Da wollen wir die drei Punkte unbedingt in Salzburg lassen. Alles andere ist nebensächlich.

Der LASK hat eine sehr anspruchsvolle und gute Mannschaft. Im Sommer hat es da ja eine gewisse Umstellung gegeben. Aber letztendlich liegt es an uns, an der Art und Weise, wie wir ins Spiel gehen und was wir auf den Platz bringen. Wenn da jeder von uns am Limit unterwegs ist, was wir am Samstag sicher brauchen werden, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir mit einem Heimsieg weitermachen.“ Siehe auch: LASK zum Auswärtswochen-Auftakt bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg "Mentalitäts-Bulle" Strahinja Pavlovic gesperrt Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Leandro Morgalla (Oberschenkel), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Ob Stürmer Sekou Koita (Adduktoren) dabei sein kann, ist noch offen. Strahinja Pavlovic (Foto, Rot-Sperre) ist nicht einsatzberechtigt. Daten & Fakten Konate, Simic & Co. erzielten 4 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der LASK (5) in dieser Saison mehr. Die Roten Bullen sind als einziges Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga ohne Gegentor in der Schlussviertelstunde. Der FC Red Bull Salzburg verlor das letzte Bundesliga-Heimspiel mit 0:1 (gegen Blau-Weiß Linz) – nach zuvor 45 ungeschlagenen Heimmatches in Folge. Zwei BL-Heimniederlagen en suite gab es zuletzt im Sommer 2014. Der LASK gewann 5 der ersten 10 Bundesliga-Spiele und rangiert aktuell auf Rang 3 – exakt wie in der Vorsaison, hatte 2022/23 allerdings 1 Punkt mehr (19). Unsere Burschen im Einsatz für ihre Farben 🌎



