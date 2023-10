Nach 7 Niederlagen, darunter jüngst 3 in Serie, und nur 1 Sieg (2 U) in den bisherigen 10 Runden der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison 2023/24 ist der Tabellenvorletzte WSG Tirol am kommenden Sonntag, den 22. Oktober 2023 am Innsbrucker Tivoli in Runde 11 gegen den Tabellenneunten FK Austria Wien in Zugzwang (ab 14:30 Uhr Ligaportal-Liveticker). Seit 27. Juli 2019 wartet die WSG auf einen Heimsieg gegen die Wiener Violetten, gab es in den vergangenen vier Partien zuletzt 2 Remis und davor 2 Niederlagen. Erstmals treffen beide Klubs im Kalenderjahr 2023 aufeinander.

Beim jüngsten Duell gab es am 6. November 2022 zwischen Kofi Schulz (r.) und der WSG Tirol gegen Reinhold Ranftl und Austria Wien eine Nullnummer.

"Haben Länderspielpause super genutzt und sehr viel im athletischen Bereich zugelegt"

Exakt 30 Tage hatte sich das Tiroler Publikum gedulden, um Kapitän Felix Bacher & Co. wieder auf heimischen Boden auf die Beine zu schauen. Nach zuletzt drei erfolglosen Auswärtsspielen (allesamt in der Steiermark, 2x in der BL und 1x im Uniqa-ÖFB-Cup in Leoben) sowie dem torlosen Unentschieden im internationalen Testspiel gegen den FC Südtirol trifft die Silberberger-Elf im einzigen Oktober-Heimspiel am Sonntag auf den FK Austria Wien, der wie die Grün-Weißen eine schwierige Auftaktphase der Saison hinter sich hat.

Mit dem souveränen 4:0-Heimsieg über Aufsteiger FC Blau Weiß Linz verabschiedete sich die Wimmer-Elf allerdings mit einem vollen Erfolg in die zweiwöchige Pause. Der erste BL-Heimdreier in dieser Saison hievte Torschütze vom Dienst Andreas Gruber & Co. mit 9 Punkten auf Platz 9 und sorgte zumindest für ein Durchatmen am Verteilerkreis.



Im heiligen Land hingegen nutzte man die erwähnte länderspielbedingte Pause, um nach der bitteren 0:3-Auswärtsniederlage in Hartberg den Turnaround zu erarbeiten. "Wir haben die Länderspielpause super genutzt. Wir haben im ersten Teil sehr viel im athletischen Bereich zugelegt und die Woche mit dem Härtetest gegen den FC Südtirol abgeschlossen", so Cheftrainer Thomas Silberberger, der auf eine positive Trainingswoche zurückblicken kann.

Tiroler Trio fehlt weiterhin

Bis auf Aleksander Buksa, der mit der polnischen U21-Nationalmannschaft auf Reisen ging, konnte der 50-Jährige nahezu seinen gesamten Kader abzüglich der Langzeitverletzten am Trainingsgelände des Gernot Langes Stadions begrüßen. Die Langzeitverletzten Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation), Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) sind weiterhin nicht einsatzfähig.

Krebshilfe Tirol und fairplay Initiative im Fokus

Wenn am Sonntag zum 11. Mal seit dem Aufstieg der Tiroler in das österreichische Oberhaus das West-Ost-Duell über die Bühne geht, nimmt die WSG Tirol einmal mehr ihre gesellschaftliche Vorbildfunktion wahr. Neben dem alljährlich im Oktober stattfindenden 'Pink Ribbon-Heimspiel', in dem der Tiroler Bundesligist gemeinsam mit der Krebshilfe Tirol zu Gunsten von Pink Ribbon ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs setzt, steht das Duell mit der Wiener Austria auch im Zeichen der fairplay Aktionswochen.

Dabei setzen sich die Grün-Weißen aus Tirol gemeinsam mit den Violetten aus Wien-Favoriten gegen Extremismus und für eine vielfältige und offene Gesellschaft, in der Hass und Hetze keinen Platz haben, ein.

📊 Tor und Tabellenführung: Unser Angreifer Aleksander #Buksa hat eine erfolgreiche Länderspielreise hinter sich! 🇵🇱



Alle Informationen ➡️



📸 Groch Grochalson | PZPN#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/qbgB6rc0JT — WSG Tirol (@WSGTIROL) October 18, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL