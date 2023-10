Heuer am 24. Februar 2023 wurde in der ADMIRAL Bundesliga mit der Partie LASK vs. SC Austria Lustenau (1:0) das neue Stadion der Linzer eröffnet. Doch hat der LASK bei den Baukosten wesentlich "tiefer in die Tasche zu greifen" als zunächst angenommen? Laut einem Bericht in den "OÖN" kostet die funkelnagelneue Raiffeisen Arena stolze 35 Mio. Euro mehr.

Gesamtkosten auf über 100 Mio. Euro?

Damit würde die Arena auf der Linzer Gugl die Gesamtkosten auf über 100 Millionen Euro erhöhen. Für den LASK gilt es nun, einen Businessplan vorzulegen und darzulegen, wie man die entstandene, große Lücke schließen will.

Etwa durch einen Sponsor?! Dabei ist die Rede auch Borealis, dem zweitgrößten Hersteller von Polyolefinen in Europa und zu den Marktführern in der Petrochemie gehörend.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at