Man hat sie in Wien-Favoriten purzeln hören...die Steine, die dem Tabellenneunten FK Austria Wien nach dem ersehnten ersten Heimsieg der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison 2023/24 von der Seele gefallen sind. Torschütze vom Dienst Andreas Gruber & Co. schossen sich an jenem 7. Oktober beim 4:0 gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz den "Frust von der Seele" und wollen nun nach der länderspielbedingten Liga-Pause am kommenden Sonntag, den 22. Oktober 2023 am Innsbrucker Tivoli in Runde 11 beim Tabellenvorletzten WSG Tirol nachlegen (ab 14:30 Uhr Ligaportal-Liveticker). Siehe auch HIER!

Wollen den zuletzt positiven Trend am Sonntag auch im Gastspiel bei der WSG Tirol fortsetzen: Torgarant & Unterschiedsspieler Andreas Gruber (r.) und Co.!

Innsbrucker Tivoli "gutes Pflaster" für Veilchen

Erstmals treffen beide Klubs im Kalenderjahr 2023 aufeinander. Der Innsbrucker Tivoli war in den vergangenen Jahren stets ein "gutes Pflaster" für die Veilchen. Seit dem 27. Juli 2019 sind die Wiener Violetten bei der WSG Tirol am Innsbrucker Tivoli unbesiegt, kehrten in den vergangenen vier Partien stets mit Punkten im Gepäck in die Bundeshauptstadt retour (2 Remis, davor 2 Siege).

Nach einem eher misslungenen Saisonstart erblühten die Wiener Veilchen zuletzt und wollen nun den Rückwind aus den jüngsten beiden Partien ohne Niederlage mit ins "Heilige Land" nehmen. Vor der länderspielbedingten BL-Pause wurde zunächst nach heroischem Fight bei über 30 Minuten 2 Spielern weniger das 0:0-Remis im Wiener Derby gegen den SK Rapid gerettet, ehe an gleicher Wirkungsstätte in der Generali Arena mit dem 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger FC Blau Weiß Linz (zuvor immerhin mit 2 Auswärtssiegen bei der WSG Tirol und beim FC Red Bull Salzburg!) ein Statement gesetzt. Allen vorran durch "Triplepacker" Andreas Gruber, auf dessen Konto bereits 70% der Austria-Treffer in dieser BL-Saison gehen. Der 28-jährige Austria-Angreifer strotzt derzeit vor Selbstvertrauen und ist im "Goal-Flow".

„Ich spüre eine gute Energie innerhalb der Mannschaft"

Doch Selbstvertrauen getankt haben auch zuletzt die Mitspieler, wie Cheftrainer Michael Wimmer weiß: „Ich spüre eine gute Energie innerhalb der Mannschaft. Die Jungs haben im Derby einen super Teamspirit an den Tag gelegt und danach gegen Blau Weiß Linz einen souveränen Heimsieg gefeiert. Erfreulich ist, dass wir in der Liga zweimal in Folge zu Null spielen konnten, außerdem haben wir beim 4:0 gegen Blau Weiß viel Spielwitz gezeigt."

In der zweiwöchigen Pause waren zeitweise aufgrund von fehlenden Teamspielern und Verletzten nur 13 Feldspieler im Training: „Wir haben versucht, die positive Stimmung vom Heimsieg aufrechtzuerhalten und haben in unserer kleinen Trainingsgruppe unser Ballbesitzspiel verfeinert und viele Torabschlüsse trainiert.“

Gegner WSG Tirol steht nach 10 Runden bei 5 Punkten und liegt auf dem 11. Tabellenplatz, zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger in Hartberg mit 0:3 geschlagen geben: „WSG Tirol hat eine klare Idee, wie sie Fußball spielen. Sie haben eine gute Truppe mit zwei bulligen Stürmern. Wir werden eine konzentrierte Leistung abrufen müssen und wollen in Tirol mit viel Spielfreude auftreten“, erklärt der 43-jährige, deutsche FAK-Coach.

Mittelfeldakteure Braunöder & Holland kehren zurück

Der gegenüber dem Heimspiel gegen den FC Blau Weiß Linz wieder mehr Optionen im zentralen Mittelfeld hat. Matthias Braunöder (Foto) und James Holland stehen nach ihren "verbüssten" Sperren wieder zur Verfügung, Kapitän Manfred Fischer stieg in dieser Woche wieder ins Training ein und wird wohl nach seiner Fußverletzung in den Kader zurückkehren.

Dominik Fitz plagte sich in der länderspielbedingten BL-Pause mit muskulären Problemen, absolvierte aber am Donnerstag bereits wieder eine volle Trainingseinheit. Ausfallen werden hingegen Lucas Galvão (Sprunggelenk) und Tin Plavotić, der weiterhin im Aufbautraining ist, sowie die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž.



𝗟𝗮𝘂𝗳 𝗺𝗶𝘁 𝗦𝘂𝘁𝘁𝗶 🏃💜



Am 19.11. findet der erste Viola Run statt. Auch @Suttner29 läuft mit, wird ab sofort jeden Dienstag trainieren & nimmt euch gerne mit 🤩



Los geht's immer um 17 Uhr vorm Fanshop, gelaufen wird ca. 45 Minuten im Laaer Wald. Seid dabei! 😇#faklive pic.twitter.com/mS8POgLuIY — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) October 16, 2023

Fotocredit: Josef Parak