Nach der zweiten länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause der Saison 2023/24 geht der SK Puntigamer Sturm Graz als Spitzenreiter in den nächsten Pflichtspielblock und empfängt in Rd. 11 im steirischen Duell in der Merkur Arena (mit neuem Rasen!) den Überraschungs-Vierten TSV Egger Glas Hartberg (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Der im Vorjahr nach 10 RundenTabellenvorletzter war, jedoch damals - 03.09.2022 - bereits den "Schwoazn" auswärts und sogar rd. 80 Min. in Unterzahl ein 0:0 abrang. Auch im Retourmatch hatte die Ilzer-Elf ihre Mühe, um mit 2:1 in Hartberg zu siegen. Und diesmal?

Markus Schopp gelang mit dem TSV Hartberg der beste Saisonstart seit Bundesliga-Zugehörigkeit der Blau-Weißen, die wettbewerbsübergreifend seit 6 Pflichtpartien unbesiegt sind und ein bemerkenswertes "Defensiv-Dickicht" haben: nur 1 Gegentor in den vergangenen 6 Spielen!

"Dort herrscht unglaubliche Euphorie und die Leute wollen SK Sturm gewinnen sehen"

Geht der einzig in der Liga noch unbesiegte SK Sturm als Tabellenführer und wiederum favorisiert in das "steirische Gipfeltreffen". Wobei die Gastgeber dennoch gewarnt sein dürften, denn der TSV Hartberg blickt bisher auf seinen besten Saisonstart im Oberhaus, ist auswärts noch unbesiegt (2S, 2U) und obendrein seit 6 Pflichtpartien (inkl. ÖFB-Cup) enorm erfolgreich (4S, 2U). Dabei blieben Schlussmann Sallinger & Co. sogar 5 (!) Mal ohne Gegentor!

Die Blau-Weißen, bei denen Top-Torjäger Maximilian Entrup nach wochenlanger Verletzungspause (Rücken) vor einem Comeback stehen könnte, werden mit breiter Brust und vielen Fans aus der Ost-Steiermark anreisen. Laut TSV-Klubangaben werden über 500 im Gästesektor erwartet. Und was erwartet Markus Schopp?

Der TSV-Trainer vor dem Gastspiel bei den Eurofightern, dem amtierenden Uniqa-ÖFB-Cup-Sieger und Vizemeister: "Ich verspüre große Vorfreude, weil es eine richtig tolle Ausgangssituation ist. Wir spielen gegen den Tabellenführer, dort herrscht unglaubliche Euphorie und die Leute wollen den SK Sturm gewinnen sehen. Da kommt der TSV Hartberg als zweite steirische Mannschaft, die zurecht auf dem 4. Tabellenplatz steht.

Wir wollen auch dort unser Spiel spielen und mit der Situation umgehen lernen, in so einem Umfeld auch performen zu müssen. Ich freue mich extrem, weil es ein richtig tolles und interessantes Spiel werden kann, wo ich meiner Mannschaft sehr viel zutraue. Dementsprechend nehme ich schon auch eine große Erwartungshaltung mit in dieses Spiel."

"Wir sind absolut bereit für das heiße Duell morgen"

TSV-Kapitän Jürgen Heil: "Wir als TSV Hartberg freuen uns natürlich schon richtig auf das Spiel am Samstag. Es ist immer was Besonderes gegen Sturm zu spielen. Wir haben die Länderspielpause sehr gut genützt, um unsere Akkus aufzuladen. Wir sind absolut bereit für das heiße Duell morgen. Wir freuen uns, vor toller Kulisse, vielleicht ausverkauftem Haus, unser bestes Spiel auf den Platz zu bringen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch Punkte aus Graz mitnehmen."

Wie in der Vorsaison dürfte auch diesmal im steirischen Duell zwischen dem SK Sturm Graz und TSV Hartberg der (neuverlegte) Rasen in der Merkur Arena "brennen".

SK Sturm Graz peilt historische Bestmarke an

Doch es ist eine hohe Hürde für die Hartberger, denn der SK Sturm Graz will nicht nur die Tabellenführung verteidigen, sondern auch seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren. Vor der länderspielbedingten Ppause agierte das Team von Cheftrainer Christian Ilzer äußerst souverän, marschierte abgeklärt ins UNIQA ÖFB-Cup Achtelfinale (wo es - wie im Vorjahr - zum prestigeträchtigen Duell mit dem Grazer Erzrivalen GAK 1902 kommt, Donnerstag, 2. November, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) und holte auswärts gegen Raków die ersten drei ganz wichtigen Punkte in der UEFA Europa League-Gruppenphase.

Wettbewerbsübergreifend gewann Schwarz-Weiß die letzten vier Spiele und wird alles daran setzen, um am Samstag zwei Serien fortzusetzen: Der SK Sturm ist das erste Mal in der ADMIRAL Bundesliga 3 Spiele in Folge gegen den TSV Hartberg ungeschlagen und will diese Serie mit einem Heimerfolg um eine Partie fortsetzen. Die 2. Serie ist eine unglaublich beeindruckende, die es in der Sturm-Historie erst einmal gab: Erst zum 2. Mal in der Geschichte nach 1997/98 blieben die Gastgeber in den ersten 10 (!) Bundesligaspielen ungeschlagen, damals waren es sogar 12 – die nächste Rekordmarke ist für das Team von Christian Ilzer also bereits sehr nahe.

"Beste Hartberger Mannschaft, seit sie in der Bundesliga sind"

Der Cheftrainer vor dem steirischen Duell: "Es erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel gegen die beste Hartberger Mannschaft, seit sie in der Bundesliga sind." Der 45-Jährige zollt der Schopp-Truppe großes Lob: "Beeindruckend, was Hartberg tabellarisch, aber vor allem auch auf dem Platz zeigt. Da gibt es eine klare Idee, dribbelstarke Spieler in der Offensive, die mit Raum umzugehen wissen. Mit dieser umfassenden, klaren Spielidee gibt ihnen der Erfolg recht."

Was allerdings auch für seine Mannschaft gilt, die nunmehr vom "Rote Bullen-Jäger" zum Gejagden geworden ist: "Es ist schön, ganz vorne zu stehen, aber auch gefährlich, sich zu stark auf die Tabelle zu fokussieren. Wir müssen am Samstag unser ganzes Potenzial ausschöpfen, dann werden wir weiter Tabellenführer sein."

Dass allein acht Spieler zuletzt im Training fehlten, weil sie mit ihren jeweiligen A- und U21-Nationalteams unterwegs waren, sei für Christian Ilzer kein Nachteil. "Es ist eine Auszeichnung für Sturm, wenn viele Spieler bei diversen Nationalteams sind. Fein, dass alle gesund zurückgekommen sind. Wir haben die Länderspielpause intensiv genutzt." In der die "Blackies" mit einer "B-Elf" im Testspiel den ADMIRAL 2. Ligisten Floridsdorfer AC mit 4:1 besiegte.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und RiPu-Sportfotos