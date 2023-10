Nach 3 Remis und 1 Niederlage soll für Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz im 5. Anlauf endlich der ersehnte ADMIRAL Bundesliga-Premierensieg im neuen Hofmann-Personal-Stadion her. In Runde 11 gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau, das heuer schon mal einem Linzer Klub zum Stadion-Premierensieg "verhalf" (1:0). Am 24. Februar beim LASK. Auch wenn es damals - genau genommen - in der Nachspielzeit eher der Unparteiische war...! Doch zurück zum morgigen Duell der Blau-Weißen gegen die Vorarlberger, die nach 10 Runden noch sieglos und mit nur 2 Punkten Tabellenletzter sind.

Hier soll am Samstag, den 21. Oktober 2023, nicht nur die "Sonne lachen", sondern auch der erste Heimsieg realisiert werden: Im Hofmann-Personal-Stadion für den FC Blau-Weiß Linz.

Austria Lustenau mit Niederlagenserie nach Linz reisend

Es ist das Duell zwischen dem aktuellen Aufsteiger und jenem des Vorjahres. Nach 10 Runden trennen beide Klubs bereits 7 Zähler. Die Blau-Weißen haben 9 Punkte auf dem Konto, darunter drei aus den 4 Heimspielen und gleich sechs aus den Auswärtssiegen bei der WSG Tirol und dem Sensations-Coup beim FC Red Bull Salzburg.

Austria Lustenau holte seine einzig beiden Punkte auswärts (2:2 in Runde 1 in Hartberg, 1:1 in Runde 3 beim WAC). Im heimischen Reichshofstadion verzeichnen die Gäste eine Unserie von 6 Niederlagen aus 6 Spielen. Gesamt wurden die jüngsten 7 BL-Partien allesamt verloren, sogar 6 (!) Mal zu Null.

Seit Runde 6 und dem 6. September sind die Mader-Mannen im Besitz der Roten Laterne. Die sie damals übrigens in Linz erhielten, nach der 0:2-Niederlage beim LASK. In der länderspielbedingten Liga-Pause gab es viel aufzuarbeiten beim Ländle-Klub, der nach außen zumindest weiter Ruhe vermittelt. Auch der besonnene Cheftrainer Markus Mader bleibt authentisch und gewohnt souverän, um natürlich die prekäre Lage nicht zu verkennen.

"...wirklich eine gefährliche Mannschaft"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

...das Spiel beim FC Blau-Weiß Linz: "Das wird sicher eine schwere Partie. Gegen einen starken Gegner, der zuletzt kräftig gepunktet und Salzburg geschlagen hat. Also wirklich eine gefährliche Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt endlich auch mal wieder punkten und werden alles dafür tun."

...personelle Situation: "So langsam füllt sich der Kader wieder. Die Spieler der Teams sind alle zurück. Wir haben leider verletzte Spieler mit Matthias Maak und Rafael Devisate, Anthony Schmid ist krank. Diallo mit Muskelfaserriss wird noch länger fehlen. Wir sind nicht vollständig, aber trotzdem haben wir einen guten Kader zur Verfügung."

"Wir müssen schauen, dass wir da stabiler werden"

Defensivakteur Fabian Gmeiner (SC Austria Lustenau) über...

...das Spiel beim FC Blau-Weiß Linz: "Es wird natürlich eine sehr schwere Partie. Aber wir sind gut vorbereitet, haben die Länderspielpause gut genutzt und sind voll fokussiert auf das Spiel in Linz."

...was sich ändern muss: "Ja, auf jeden Fall in der Defensive. Wir müssen schauen, dass wir da stabiler werden. Und dass wir weniger zulassen. Das haben wir taktisch gut analysiert, haben gut trainiert und sind gut vorbereitet."

"Wir sind von Punkten her über dem Soll"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz) über...

...Gegner SC Austria Lustenau: "Nach der Länderspielpause denke ich, dass Austria Lustenau sehr gut vorbereitet in das Spiel geht. Sicher ist es für den Gegner, wie schon vor zwei Wochen, eine Art Finale. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und haben viele Spiele hintereinander verloren, außer im ÖFB-Cup. Sie werden natürlich versuchen hier in Linz gegen Blau-Weiß zu gewinnen, doch wir sind auch gut vorbereitet und werden versuchen nach zuletzt sehr guten Spielen, ausgenommen bei Austria Wien, da wieder anzuschließen. Dass wir uns Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.

Das wäre so das Ziel. Und dass wir uns vom aktuellen Schlusslicht weiter absetzen können. Ich denke wir sind zur Zeit von den Punkten her über dem Soll und können das mit dem ersten Heimsieg noch verstärken."

"Sind mit Entwicklung der Mannschaft, sehr, sehr zufrieden"

...das letzte Spiel: "Wir wüssen einfach eine viel bessere Leistung bringen. Das war zu wenig, um gegen Austria Wien über 90 Minuten zu bestehen. Wir wissen aber auch, dass es normal ist für unsere Mannschaft, noch nicht so konstant aufzutreten wie wir uns das vielleicht wünschen.

Ich denke trotzdem, dass wir einen großen Sprung in diese Richtung gemacht haben. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, sehr, sehr zufrieden. Aber es wird weiter ein Wellental bleiben. So gesattelt, so gefestigt sind wir noch nicht. Deswegen erhoffen wir uns jetzt wieder eine stabile Leistung gegen Lustenau."

"Wir müssen mutig auftreten"

Marco Krainz (Zentraler Mittelfeldspieler FC Blau-Weiß Linz) über...

...die zweiwöchige Liga-Pause: "Einerseits ist es schon schade, dass wir nach zuletzt guten Leistungen in Wien so aufgetreten und so in die Länderspielpause gegangen sind. Auf der anderen Seite hat sie uns auch gut getan. Wir konnten an Dingen arbeiten, die wir im Spiel bei Austria Wien einfach nicht gut gemacht haben und um uns auf Lustenau gut vorzubereiten. Da sind wir auf einem guten Weg."

...das Spiel gegen seinen Ex-Klub SC Austria Lustenau: "Da braucht es auf jeden Fall mindestens so eine Leistung wie in den letzten Heimspielen und noch mehr. Wir wollen unbedingt unseren Fans, die uns seit dem Eröffnungsspiel zuhause extrem unterstützen, diesen Heimsieg schenken. Wir müssen mutig auftreten. Wir müssen weitermachen, wo wir aufgehört haben. Natürlich ausgenommen das Spiel in Wien. Unser Grundprinzipien verfolgen und was uns der Trainer mit auf den Weg mitgibt. Den Spielplan genauso umsetzen. Ich denke, dann stehen die Zeichen ganz gut für den ersten Heimsieg."

Siehe auch:

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 11: Top-4 unter sich in Graz und Salzburg

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Runde 11: "FC Red Bull Salzburg ist nicht ganz unverwundbar"

Statement-Quelle: ADMIRAL

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2) und GEPA ADMIRAL (1)