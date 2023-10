Wie in den beiden Duellen in der Vorsaison verlangte der TSV Egger Glas Hartberg dem SK Puntigamer Sturm Graz auch diesmal in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 alles ab, ging sogar mit einem Blitztor in Führung. Doch die "Schwoazn" strotzen vor Mentalität, drehten die Partie und beschenkten ihren Cheftrainer Christian Ilzer zum 46. Wiegenfest mit dem 8. BL-Saisonsieg, um zugleich die Tabellenführung zu verteidigen, ja durch den Umfaller von Verfolger FC Red Bull Salzburg gegen den LASK (0:1) gar auf 4 Punkte auszubauen. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Das 2:1-Siegtor von Alexander Prass ist unterwegs. Der 22-jährige, dreifache ÖFB-Teamspieler krönte mit seinem 1. BL-Saisontor in der Merkur Arena seine Top-Leistung und drehte die Partie im Steirer-Duell.

"Das ist ein Moment zum Genießen"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die derzeitige Tabellensituation und den Heimsieg: „Die Tabelle, das heutige Spiel, das ist ein Moment zum Genießen. Es ist viel Arbeit dahinter gesteckt, um Hartberg zu besiegen. Über das ganze Spiel ist nicht alles perfekt, aber die Jungs haben es phasenweise großartig gemacht. Wir waren früh in Rückstand, haben uns nicht aus der Fassung bringen lassen und waren überzeugt, dass wir das Zeug haben, wieder einmal einen Rückstand umzudrehen. Das hat die Mannschaft beeindruckend gemacht.“



…seinen Coachingstil: „Beim Spiel versuche ich durch meine Körpersprache, dass die Energie oben bleibt. Der große Schwerpunkt der Trainerarbeit ist unter der Woche, die Mannschaft so auf das Spiel vorzubereiten, dass wir sie auch so bespielen können. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft auf die Leistung zu fokussieren und sich nicht den Bauch zu streicheln und auf die Tabelle zu schauen. Wir wollen besser werden und heute waren wir besser als in den letzten Wochen.“

Konnte seinen 46. Geburtstag in mehrfacher Hinsicht genießen: Christian Ilzer. Heimsieg, Tabellenführung verteidigt und sogar ausgebaut.

"Jungs sind 11 Runden ungeschlagen, das muss uns breite Brust geben"

…das kommende Spiel in der UEFA Europa League gegen Atalanta Bergamo: „Der Sieg heute gibt uns Selbstvertrauen. Die Jungs sind 11 Runden ungeschlagen, das muss uns eine breite Brust geben. Auch im Wissen, dass wieder ein Topgegner auf uns zukommt und wir physisch, qualitativ und inhaltlich bereit sein müssen.“



Manprit Sarkaria (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz) über den Heimsieg: "Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, die spielerisch überragend ist. Sie haben es uns schwer gemacht. Im Endeffekt haben wir die drei Punkte gemacht, das ist das Wichtigste. Aber es war ein hartes Stück Arbeit und Hartberg hat es uns nicht einfach gemacht."

Mit seinem BL-Debüt bei seiner Startelf-Premiere glich Seedy Jatta schnell den frühen 0:1-Rückstand aus.

"Wir hoffen, dass wir Meister werden können"

Seedy Jatta (1:0-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz) über einen möglichen Meistertitel mit Sturm Graz: „Wenn wir so weitermachen, natürlich. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir hoffen, dass wir Meister werden können.“



Stefan Hierländer (Kapitän SK Puntigamer Sturm Graz) über das Erfolgsrezept des SK Sturm Graz: „Wir sind gierig auf Siege und sehr allergisch auf Niederlagen. Man darf sich mit nichts zufriedengeben, wenn man zehn Spiele gut performt. Es ist eine gute Eigenschaft, nicht verlieren zu können.“

"Es waren viele Dinge dabei, die uns wachsen lassen"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Das war das erste Topspiel für den Verein und viele Jungs, die heute auf dem Platz waren. Es waren viele Dinge dabei, die uns wachsen lassen. Es hat die Mannschaft gewonnen, die es sich verdient hat. Trotzdem sind viele Dinge bei uns dabei, die in die richtige Richtung gehen.“

Auch die schönste Serie geht irgendwann einmal zu Ende! Wir müssen uns gegen den Tabellenführer knapp mit 2:1 geschlagen geben.

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

Samstag, 21.10.2023, 17 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 16364; SR: Christopher Jäger/Salzburg

SK Puntigamer Sturm Graz - TSV Egger-Glas Hartberg 2:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 C. Lang (4., Frieser), 1:1 Jatta (14.), 2:1 Prass (43.).

