Statt möglicher 15 Punkte nur 5 aus den jüngsten 5 Partien in der ADMIRAL Bundesliga ist nicht FC Red Bull Salzburg -like. Dazu die 2. Heimniederlage in Folge. Gab es für den Serienmeister letztmals, da wurden die derzeitigen Drittklässler gerade geboren - in 2014. Am 23. September vs. FC Blau-Weiß Linz folgte 1 Monat später die nächste 0:1-Pleite gegen den starken LASK. Die Mozartstädter und das "Klage-Lied Linz". Der "Herbst-Blues" der Struber-Schützlinge nicht gerade ermutigend für die Champions League-Challenge bei Inter Mailand (Dienstag, 18:45 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Hatte an der 0:1-Heimniederlage beim ersten Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Klub LASK erstmal "zu schlucken": Alexander Schlager. Der 6 Jahre bei den Linzern großartiger Rückhalt war und noch einer der wenigen war, deren Leistung an diesem denkwürdigen, für die Salzburger "gebrauchten Samstag", des 21. Oktober 2023 stimmte. Am Gegentor von seinem Kapitän-Nachfolger beim LASK - Robert Zulj - war der 27-jährige Salzburger machtlos.

"Wir haben im Verlauf des Spieles Lenkrad abgegeben"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über..

…das Spiel: „Es war heute zu wenig, um hier gegen einen starken Gegner zu gewinnen. Wir haben in den Grundprinzipien nicht die Power hingelegt, wie wir es uns erwartet haben. Man hat auch gesehen, dass wir uns heute kaum etwas erspielt haben. Es ist uns heute nicht gelungen, hier Paroli zu bieten, dass man einem starken LASK die Schneid abkauft. Es gilt weiter hart zu arbeiten und die Jungs wieder emotional dahin mitzunehmen, wo der Erfolg daheim ist.“

...weiter zum Spiel: "Wir haben im Verlauf des Spieles das Lenkrad abgegeben. Der Matchplan war klar und wir wussten, was uns erwartet. Wir haben die Dinge nicht richtig angenommen. In der Bundesliga ist alles knapper geworden und man muss immer 100% geben. Wir müssen wieder die richtige Steckdose finden."

…das kommende Spiel in der Champions League bei Inter Mailand: „Wir werden uns sauber vorbereiten und dort versuchen, Dinge wieder gutzumachen. Wir wissen natürlich, dass mit Inter Mailand wieder ein großer Gegner auf uns wartet. Wenn wir committed sind in unseren Basics, dann wissen wir auch, was wir in der Champions League erreichen können. Wir müssen am Dienstag ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

„Die Körperhaltung ist einfach zu wenig“

Samson Baidoo (Neo-Team-Abwehrspieler FC Red Bull Salzburg) über die Leistung des FC Red Bull Salzburg: „Der LASK war heute die bessere Mannschaft. Das müssen wir so hinnehmen. Nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel abhacken, analysieren und daran arbeiten. Die Körperhaltung ist einfach zu wenig. Der LASK war bissiger und aggressiver, vor allem in der ersten Halbzeit. Es ist insgesamt einfach zu wenig.“

„Uns muss bewusst werden, dass wir nur gewinnen, wenn wir mit 100% Einsatz am Platz sind"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg) über...

…die Niederlage: „Wir waren nicht konsequent Richtung Tor. Wir haben uns gefühlt keine Torchance erspielt in den 90 Minuten. Hinten haben wir es ihnen immer wieder zu einfach gemacht und waren nicht konsequent in der Restverteidigung. Wir haben gewusst, sie sind eine Mannschaft, die sehr hoch presst und uns versucht zu Fehlern zu zwingen. Wir haben es ihnen einfach zu einfach gemacht.“



…die aktuelle Leistung des FC Red Bull Salzburg: „Uns muss bewusst werden, dass wir nur gewinnen, wenn wir mit 100% Einsatz am Platz sind. Das schließt uns alle ein. Das ist ein großes Learning, das wir mitnehmen müssen. Wir haben nicht viel Zeit und am besten geht das schnell. Wir haben eine irrsinnig gute Qualität in der Mannschaft, aber das alleine reicht nicht.“



…das kommende Spiel in der Champions League: „Die Champions League ist ein Bonusspiel für uns. Es geht mehr darum, dass wir den Fokus auf die Meisterschaft richten. Wir sind nicht Manchester City, die überallhin als Favorit fahren. Wir können überraschen. Das aber nur, wenn wir mit der nötigen Bereitschaft auf den Platz gehen. Die Liga ist unser tägliches Brot, hier qualifiziert man sich für den internationalen Bewerb. Das muss unser Fokus sein, alles andere ist Bonus.“

„Wir haben Mannschaft, die unfassbar guten Teamgeist hat“

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…den Sieg: „Man hat gesehen, dass wir in der letzten Woche Zeit hatten, intensiv miteinander zu arbeiten. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und glücklich über den Sieg. So kann es weitergehen.“



…Comeback Filip Stojkovic: „Er hat es sehr gut gemacht. Er war sehr wichtig, speziell weil er die Gegner, die über seine Seite gekommen sind, richtig aus dem Spiel gebracht und viele Flanken verhindert hat. Es ist für mich interessant, wie sich die Fremd- von der Selbstwahrnehmung unterscheiden. Wir haben eine Mannschaft, die einen unfassbar guten Teamgeist hat.

Aufgrund der Größe des Kaders müssen natürlich einmal Spieler auf die Bank oder die Tribüne. Sie halten trotzdem immer zur Mannschaft. Ich habe es bei Stojkovic in dieser Woche gesehen. Es war unfassbar, welche Energie er für die Mannschaft reingeworfen hat, daher habe ich ihn auch spielen lassen.“

"Wir hätten höher gewinnen können"

Peter Michorl (Mittelfeldspieler LASK): "Die Mannschaft hat es heute super gemacht und wir haben super verteidigt. Wir hätten heute höher gewinnen können. Ich sehe die Mannschaft täglich und jeder Spieler gibt immer 100%. Der Sieg ist hochverdient und die kommenden Wochen werden wieder sehr intensiv."

Sascha Horvath (Mittelfeldspieler LASK): "Der Sieg hier in Salzburg ist richtig geil. Es war ein überragendes Spiel. Wir waren heute super."

„Ich habe Bedenken, ob es bei Salzburg zum Meistertitel reicht“

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Situation des FC Red Bull Salzburg: „Dass Salzburg nun schon inklusive dem Spiel gegen Real Sociedad drei Niederlagen im eigenen Stadion zu verzeichnen hat, kommt nicht oft vor. Jetzt schiebt sich der LASK noch an Salzburg heran. Die Frage wird nicht sein, ob Salzburg Meister wird, sondern ob sie Vizemeister werden.

Bei Salzburg sieht man seit Saisonbeginn nicht mehr diese Brillanz, die man sonst bei Salzburg gesehen hat. Da ist ein kontinuierlicher Abstieg wahrzunehmen. Ich sehe auch keinen Spieler in dieser Mannschaft, der das Ganze umdrehen und andere mitreißen könnte. Ich habe Bedenken, ob es bei Salzburg zum Meistertitel reicht.“

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

Samstag, 21.10.2023, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 16.000; SR: Alexander Harkam/Graz

FC Red Bull Salzburg - LASK 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Žulj (34., Ljubičić).

