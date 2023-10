Während an diesem Wochenende in der 50. ADMIRAL Bundesliga-Jubiläums-Saison die 11. Runde stattfindet, werden Erinnerungen wach an jene vor einem Jahr. Was vor allem an einer unvergesslichen Szene liegt: Dem Jahrhundert-Eigentor aus über 60 Metern von Matthias Gragger vom letztjährigen Bundesligisten und späteren Absteiger SV Guntamatic Ried in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg. Wo die Innviertler beim RZ Pellets WAC dennoch am Ende mit 2:1 siegreich blieben.

Als der Schuss über 60 Meter nach hinten los ging...

Zur Spiel-Chronologie: Die Rieder, damals Schlusslicht, führten an jenem 9. Oktober-Sonntag überraschend beim RZ Pellets WAC durch Leo Mikic (Assist Julian Wießmeier & David Ungar) und Tin Plavotic (Kopfball nach Corner Stefan Nutz) mit 2:0 zur Pause. Um hernach beim 2:1-Auswärtscoup sogar alle 3 Tore erzielt zu haben. Dank Matthias Gragger, der in der 76. Minute eingewechselt wurde.

Der damals 20-jährige Bad Ischler sorgte in der Nachspielzeit (!) für die spektakuläre Szene des Spiels - mit einem unfassbaren Eigentor! Dem Defensiv-Youngster misslang ein hoher Rückpass komplett, der damalige SV Ried-Tormann Samuel Sahin-Radlinger - siehe auch HIER - konnte nicht mehr eingreifen.

Der langgezogene Flugball aus unglaublichen 64 (!) Metern Entfernung aus des Gegners Hälfte segelte über SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger hinweg (der damit natürlich nicht rechnen konnte und bis zur 16er-Linie aufgerückt war) und wird in jedem Jahres-, ja Jahrzehnt-Rückblick auftauchen. Was für eine Aktion.

Letztlich blieb die Slapstick-Szene ohne gravierende Folgen, da die Innviertler ihren damals ersten Auswärtssieg dennoch "nach Hause" brachten.

What an own goal by Ried’s Gragger pic.twitter.com/G9UpPo8o6j — Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) October 9, 2022

"Ich kann es gar nicht fassen"

Ex-SV Ried-Chefcoach Christian Heinle nach Spielende bei Sky Sport Austria: "Das war natürlich ein Jahrhundert-Tor. Doch wir werden ihn jetzt wieder aufbauen. Er hat danach ja auch alles weg geköpfelt und ist wichtig für uns."

Matthias Gragger hernach bei Sky Sport Austria: "Ich kann es gar nicht fassen. Das war ein Schockmoment. Habe es nochmal unnötig spannend gemacht. Dass er so aufhupft, hätte ich auch nicht gedacht."