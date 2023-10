Allmählich wird der SK Rapid für den SK Austria Klagenfurt zum Lieblingsgegner, gewannen die Kärntner Violetten in Rd. 11 der ADMIRAL Bundesliga-Saison bereits das dritte der jüngsten vier Duelle, zum zweiten Mal auswärts. Dabei bewiesen die Pacult-Mannen neben einer geschlossenen Einheit mal wieder ihre Comebacker-Qualitäten, kamen nach 1:0-Pausenführung durch Rapid-Rückkehrer und ÖFB-Team-Comebacker Guido Burgstaller wieder eindrucksvoll zurück. Matchwinner einmal mehr Unterschiedsspieler Sinan Karweina, der beim 3:2-Sieg den Doppelpack schnürte und als Assist fungierte. Nachfolgend STATEMENTS.

Heroische Rettungstat in Halbzeit 1 von ÖFB-Neo-Teamspieler Leopold Querfeld als letzter Mann gegen Austria-Angreifer Jonas Arweiler, der frei durchgewesen wäre.

"Wir waren nicht sauber genug mit letzten Pässen"

Zoran Barisic (Cheftrainer SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Leider passiert es im Fußball immer wieder. Wir haben es geschafft, uns aus einer unglaublichen Dominanz selbst zu verstümmeln. Es war vom Gefühl her nur eine Frage der Zeit, bis wir das zweite Tor machen und noch befreiter aufspielen können. Das ist uns leider nicht gelungen und auf der anderen Seite haben wir den Gegner zu den Toren eingeladen, er hat es dankend angenommen.

Innerhalb kurzer Zeit war dann gefühlt jeder Schuss ein Treffer und wir haben das Spiel einfach hergegeben. Es war überhaupt nicht notwendig, aber wir haben in dieser Zeit leider die Balance verloren. Es gibt solche Tage, aber es ist sehr bitter. Es hat am letzten Zuspiel gefehlt, wir waren einfach nicht sauber genug mit den letzten Pässen. Möglicherweise hat auch die Kreativität vor dem gegnerischen Sechzehner gefehlt. Auch die Läufe in die Tiefe sind uns nicht oft genug gelungen. Wir hatten zwar den Raum, um die Angriffe zu Ende zu spielen, aber es ist uns leider nicht gelungen.“

„Wir reden hier immerhin über Menschen, keine Maschinen"

…wieso man so schnell drei Gegentore kassiert hat: „Das kann passieren, wir reden hier immerhin über Menschen, keine Maschinen. Wir haben ein Spiel, dass wir extrem im Griff gehabt haben, so leichtsinnig aus der Hand gegeben. Wir haben dem Gegner in die Füße gespielt und der hat in die Box reingespielt, geschossen und jeder Schuss war ein Treffer. Eine unglaubliche Quote. Das zeichnet sie aus in dieser Meisterschaft. Uns zeichnet dagegen leider aus, dass wir aus unseren Chancen und unseren Überlegenheiten zu wenige Punkte mitnehmen konnten. Das ist ein Lernprozess, das gehört dazu. Ich gehe davon aus, dass wir daraus schnell lernen.“



…die Unmutsbekundungen der Fans: „Die Fans sind unzufrieden und ich verstehe das. Es ist aber auch wichtig, dass sie hinter der Mannschaft stehen. Es ist ja nicht so, dass die Spieler nicht alles geben, ganz im Gegenteil. Im Fußball gibt es solche Spiele wie heute, und das müssen wir akzeptieren. Tatsache ist, dass die Mannschaft willig ist und sich auch in den meisten Phasen des Spiels gut entwickelt. Da braucht man einfach Geduld und ich habe nach wie vor riesengroßes Vertrauen zu den Jungs, zur Mannschaft. Die nächste Gelegenheit haben wir bereits nächste Woche.“



…ob er noch weiter Trainer bei Rapid bleibt: „Bis jetzt weiß ich nichts Gegenteiliges. Ich bin jetzt kein Entscheidungsträger, aber ich gehe davon aus.“

Da war die "grün-weiße Welt" noch in Ordnung, feierte der wiedergenesene Torjäger Guido Burgstaller, der seit 27. August 5 Liga-Spiele wegen einer Schambeinentzünung pausierte, ein Comeback und der SK Rapid einen Auftakt nach Maß zum 1:0. Die Führung hielt bis zur 60. Min., ehe ein Karweinas Doppelschlag binnen 5 Minuten die Partie kippten.

"...das killt uns einfach"

Guido Burgstaller (Kapitän SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Wenn du gegen Austria Klagenfurt zu Hause verlierst, wenn du eigentlich in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle hast, ist das nicht gut. Wir waren sehr ungenau, was das letzte Drittel betrifft. Wenn wir etwas genauer sind, müssen wir das zweite oder dritte Tor schießen. Machen wir aber nicht und dann geht es ganz schnell und wir sind auf einmal hinten. Dann verlieren wir die Nerven und haben keine Möglichkeit mehr gefunden, zurückzukommen.“



…wieso man in 14 Minuten drei Gegentore kassierte: „Es waren nicht nur die Nerven. Wir spielen im letzten Drittel einfach zu ungenau, Austria Klagenfurt hat das besser gemacht. Sie sind drei Mal vors Tor gekommen und haben drei Tore geschossen, wir machen eines. Das killt uns einfach. Die letzten Spiele war es auch schon so und jetzt haben wir sehr viel Lehrgeld.“



…was jetzt passieren muss: „Was kann ein Trainer dafür? Gar nichts. Wenn wir die eigenen Mitspieler nicht finden, den Ball nicht kontrollieren können oder daheim drei Gegentore kassieren, was kann ein Trainer dafür? Wir müssen uns bei der eigenen Nase nehmen. Wir haben oft gesagt, wir spielen gut, aber es kommt nichts raus. Irgendwann müssen wir die Lehren daraus ziehen.“

Der Trainer und sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld: Peter Pacult mit Instruktionen an Kapitän Thorsten Mahrer.

„Wenn du hier auswärts drei Tore machst, dann ist es sicher nicht unverdient“

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „In der ersten Halbzeit war Rapid klar die bessere Mannschaft, ohne aber großartig vor das Tor zu kommen. Das Tor, das sie gemacht haben, war halb unser Fehler. Sie haben aber natürlich mehr Ballbesitz gehabt und nach vorne gedrängt, aber ohne richtige Torchance. Da muss man dann in der Halbzeit die Spieler ein bisschen aufmuntern und ein paar Dinge klären.

In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr gemacht. Das Quäntchen Glück war dann heute auch sicher auf unserer Seite, keine Frage. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob das verdient war oder nicht, aber wenn du hier auswärts drei Tore machst, dann ist es sicher nicht unverdient.“



…die Leistung von SK Rapid-Leihspieler Aaron Sky Schwarz: „Ich freue mich für ihn, er ist auch erst 19 Jahre. Bei uns kann er ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern, sich an das Tempo und die Dynamik gewöhnen. Mal sehen, wie es mit ihm weitergeht.“



…die aktuelle Tabellensituation: „Das interessiert mich nicht. Wir haben jetzt nach elf Runden 18 Punkte, mehr als vorige Saison. Jetzt kommt die Rückrunde und wir brauchen trotzdem weiterhin Punkte, unser Ziel ist gegeben.“



…was er mit Sinan Karweina gemacht hat (vor dem Spiel): „Ich habe mit ihm geredet und ihm gesagt, dass er mit seinem Firlefanz aufhören muss. Er soll einfach den Ball festhalten, gutes Passspiel und eine gute Ballmitnahme haben und vor dem Tor dementsprechend konzentriert sein. Im ersten Jahr hatte er mit seinem Schnickschnack immer vier oder fünf Gedanken, bevor er einen richtigen hatte. Scheinbar hat er das gut angenommen und der Erfolg gibt ihm recht.“



…die Tatsache, dass nur fünf Leute auf der Ersatzbank sitzen: „Es ist nicht einfach, aber der Kader gibt nicht mehr her. Es ist der letzte Rest vom Schützenfest. Es bringt nichts, wenn ich jammere. Ich muss mich auf das konzentrieren, was vorhanden ist. Diese Spieler sind da, die muss ich stark machen und ich hoffe, dass mir das gelungen ist.“

„Wir haben schon dem ein oder anderen Kritiker gezeigt, was in uns steckt“

Sinan Karweina (Toptorjäger SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir die erste Halbzeit so ein bisschen verschlafen haben. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und waren weit weg vom Mann. Beim zweiten Tor war das eine Schlüsselszene, wir sind nah am Mann und lassen nicht nach. Dann haben wir auch einfach die Qualität. Die zweite Halbzeit war allgemein von der Intensität und der Laufbereitschaft her sehr gut. Das haben wir auch in der Kabine angesprochen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das auch geklappt hat. “



…sein zweites Tor: „Dass der da so reinfliegt, ist natürlich sehr schön, geplant war das aber nicht. Ich wollte ihn natürlich einfach auf das Tor bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Pass von Wernitznig überragend war, das Timing stimmt da allgemein. Bin ich sehr, sehr froh drüber.“



…ob man heute overperformed hat: „Ich würde sagen, dass wir es einfach eiskalt ausgenutzt haben. Wir kommen da gut vor das Tor bei den Toren und auch das dritte Tor von Sky war sehr gut heute. Der Assist mit dem Knie war auch nicht geplant, den habe ich einfach so genommen, wie er gekommen ist. Ich freue mich natürlich auch brutal für Sky.“



…ob einfacher Fußball das Erfolgsgeheimnis von Austria Klagenfurt ist: „Ich würde sagen, Fußball allgemein ist keine Raketenwissenschaft. Man hat es in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir uns schwergetan haben und die einfachen Dinge vermissen lassen haben. Wenn du es dann nicht einfach machst, wird es zur Raketenwissenschaft. Du kommst nicht in die Zweikämpfe und natürlich ist Rapid Wien sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit machen wir es einfach, kommen zum Abschluss und dann sieht man unsere Qualität. Was soll man da noch groß dazu sagen.“



…die aktuelle Sasion des SK Austria Klagenfurt (vor dem Spiel): „Ich glaube, wir sind im Soll. Wir haben schon dem ein oder anderen Kritiker gezeigt, was in uns steckt. Es ist halt schon jedes Jahr so, dass wir als Abstiegskandidaten betitelt werden. Vor allem, wenn man unsere Abgänge ansieht. Ich glaube, es ist schon noch einiges möglich.“



…eine mögliche Verlängerung bei Austria Klagenfurt: „Man ist in Gesprächen. Interessiert bin ich natürlich. Es läuft einfach gut, ich weiß, was in der Mannschaft steckt und was in diesem Verein entstehen kann. Über alles Weitere wird man noch sprechen.“

„Rapid ist momentan weit davon entfernt, dass sie enge Spiele klar gewinnen“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „In der Halbzeitpause hat man gewusst, dass es bei Klagenfurt in der Offensive nicht so weitergehen wird. Sie hatten in der ersten Halbzeit keine Möglichkeit, da war Rapid klar stärker, aber dass sie dann diese brutale Effizienz in der zweiten Halbzeit wieder haben ist beeindruckend. Das hat schon eine richtig gute Qualität. Rapid muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht konsequent und gut genug auf das zweite Tor gespielt haben.“



…die Effizienz der Klagenfurter: „Diese Treffsicherheit, aus Situationen, wo es nicht unbedingt ein Tor sein muss, ist bei Klagenfurt gnadenlos. Das ist sicher auch der Grund, wieso sie jetzt vierter in der Tabelle sind, abgesehen von der richtig guten Defensive.“



…das zweite Tor von Sinan Karweina: „Das Timing vom Pass und vom Lauf hat da genau gepasst. Wenn er eine Sekunde zu früh losläuft, ist er im Abseits und dann wird das Tor annulliert. Momentan funktioniert die Offensive von Austria Klagenfurt sehr, sehr gut. Die Abschlüsse sind ein Wahnsinn.“

„Abseits von gnadenloser Effizienz der Klagenfurter hat Rapid in zweiter Halbzeit Dynamik gefehlt"

…Guido Burgstaller und Rapid: „Er hat zwar ein Tor geschossen und hat auch ein paar ganz gute Aktionen gehabt, aber er war auch daran beteiligt, dass ein paar Situationen zu unsauber ausgespielt wurden. Es hat auch an der Kreativität gefehlt. Abseits von der gnadenlosen Effizienz der Klagenfurter hat Rapid in der zweiten Halbzeit einfach die Dynamik gefehlt. Sie hatten schon Spiele dabei, die viel dynamischer ausgesehen haben.

In der ersten Hälfte waren sie auch besser als Klagenfurt, aber weit von einem guten Spiel entfernt. Wenn du ein zweites Tor machst, sieht alles ganz anders aus. Sie sind aber momentan weit davon entfernt, dass sie enge Spiele klar gewinnen. Man hat in Lustenau gesehen, dass es, wenn es einmal läuft, eh geht. Aber die Qualität einer Mannschaft zeigt sich eben, wenn es ein paar Minuten richtig schlecht geht. Da muss jeder seine Aufgaben erledigen und versuchen, wieder ins Spiel zu kommen. Das schaffen sie aktuell nicht.“

„Man spielt am Optimum - viel besser geht es nicht für Mannschaft wie Austria Klagenfurt"

…die aktuelle Form von Austria Klagenfurt: „Man spielt am Optimum. Viel besser geht es nicht für eine Mannschaft wie Austria Klagenfurt. Jetzt wird es halt schwierig, weil die Erwartungen auch immer höher werden und man im zweiten Durchgang ähnliche Leistungen bieten muss, um unter die Top sechs zu kommen. Das schaut momentan sehr, sehr gut aus.“

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

Sonntag, 22.10.2023, 17 Uhr, Allianz Stadion Wien Hütteldorf, Z: 17.600; SR: Sebastian Gishamer/Salzburg

SK Rapid Wien - SK Austria Klagenfurt 2:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 Burgstaller (12., Kühn), 1:1 Karweina (60., Arweiler), 1:2 Karweina (65., Wernitznig), 1:3 Schwarz (75., Karweina), 2:3 Querfeld (90.+2).

Siehe auch:

Austria Klagenfurt dank Comeback-Qualitäten siegreich im Verfolgerduell bei SK Rapid Wien

Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak