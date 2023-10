In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 trennten sich die Nachbarn im Tabellenmittelfeld CASHPOINT SCR Altach (8.) und RZ Pellets WAC (7.) mit 0:0. Damit bleibt das Wolfsrudel aus dem Lavanttal auswärts weiter unbesiegt (1S, 4U). Kontrovers diskutiert wurde zwischen beiden Trainern ein vermeintliches Handspiel vom Altacher Akteur Lukas Fadinger. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Spielt bisher eine starke Saison: Der deutsche Rückhalt zwischen den Pfosten des WAC, Hendrik Bonmann.

„Für mich war es ein klares Handspiel"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Handspiel von Lukas Fadinger: „Für mich war es ein klares Handspiel. In unserem Spiel gegen Sturm Graz waren drei Handspiele dabei, die nicht annähernd so waren. Es ist ganz klar, man kann es gar nicht schöner sehen. Es kommt ja gar nicht anders zum Ball als mit der Hand.“



die Joker-Tore seiner Mannschaft (im Vorfeld): „Das zeigt eines: Nämlich, dass wir schon eine große Qualität im Kader haben. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich den einen oder anderen nicht einwechseln und es würde nicht so viele Joker-Tore geben. Das spricht für die Qualität in der Mannschaft.“



…den SCR Altach (im Vorfeld): „Ich schätze Altach so ein, dass das ein Kandidat sein wird für die Top sechs. Mit der Qualität, so wie sie jetzt auftreten, ist das nicht mehr zu vergleichen mit den letzten Jahren.“

„Es zählt im Prinzip so viel, wie ein Treffer"

Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC) über...

…seine Rettungstat: „Es zählt im Prinzip so viel, wie ein Treffer. Ob du ein Tor schießt oder ein Gegentor verhinderst, ist ja im Prinzip das Gleiche. Von dem her muss man das feiern. Es ist natürlich schön, wenn so etwas gelingt als Verteidiger, aber mir wäre es lieber, wenn wir gar nicht in diese Situation gekommen wären.“



…Anwärter auf die Top sechs: „Ich glaube, es gibt viel Gedränge um die Plätze vier bis neun, da werden alle Mannschaften mitreden wollen. Wir müssen alles reinlegen und brauchen im besten Fall drei Punkte.“



Hendrik Bonmann (Torhüter RZ Pellets WAC): „Ich bin froh, dass ich heute unserer Mannschaft den Arsch retten konnte, muss aber dazusagen, dass unsere Innenverteidiger auch den einen oder anderen festgehalten haben.“

Verfrühter Torjubel bei Atdhe Nuhiu, dem der VAR einen "Strich durch die Rechnung machte".

„Mit dem VAR habe ich ein riesiges Problem diese Saison wie es aussieht"

Atdhe Nuhiu (CASHPOINT SCR Altach): „Es ärgert mich richtig, dass wir die drei Punkte nicht mitgenommen haben. Mit dem VAR habe ich ein riesiges Problem diese Saison wie es aussieht. Wenn alle Tore gegolten hätten, wäre ich wahrscheinlich vorne dabei in der Torschützenliste.

Es will halt nicht sein und es tut mir leid um die Mannschaft, sie haut immer alles bis zum Schluss rein. Heute sind wir nicht belohnt worden. Aber auch ein Riesenkompliment an den gegnerischen Torwart, er hat heute den WAC am Leben gehalten.“

„Man soll sich nicht immer ein Standbild ansehen"

Joachim Standfest (Chefrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Handspiel, weswegen das Tor von Atdhe Nuhiu nicht gegeben wurde: „Der Tormann kommt mit 25 oder 30 km/h heraus und springt ihn mit dem Fuß an. Wenn sich Fadinger nicht wegdreht, was er auch tut, dann haben wir einen zweiten Axel Lawaree. Man soll sich nicht immer ein Standbild ansehen. Ich kann es absolut nicht verstehen, wenn er da rausgeht und kein Gefühl für den Sport hat. Ich möchte wissen, was passiert, wenn er da mit geradem Körper hinrennt. Da wird er auf einer Trage hinausgetragen.“



…die Rolle von Torhüter Dejan Stojanovic im Kader: „Er ist ein großartiger Typ, ein unglaublicher Charakter. Er hat etwas von einem richtigen Tormann von früher. Er schmeißt sich in jeden Ball rein, wie ein irrer, das hätte ich nie getan. Er hat auch schon einiges abbekommen in den Spielen bisher, aber er steht immer wieder auf und macht gleich weiter. Er war auch automatisch vom ersten Tag an Führungsspieler, von der Art, wie er aufgetreten ist und wie er mit den Kollegen umgegangen ist.“

„...deswegen war es meiner Meinung nach zurecht kein Tor"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Handspiel von Lukas Fadinger: „Ich verstehe beide Trainer. Ich hätte auch während dem Spiel nie und nimmer vermutet, dass da Handspiel dabei war. In der Zeitlupe hat man aber schon ganz klar gesehen, dass er mit dem Arm zum Ball geht. Heutzutage wird das durch den VAR schon geahndet und deswegen war es meiner Meinung nach zurecht kein Tor.“



…die Rolle von Torhüter Dejan Stojanovic bei Altach: „Es ist schon ein Zeichen, dass er im Ausland bei so Top-Vereinen wie Middlesbrough war. Und jetzt kommt er zurück und ist ein ganz wichtiger Faktor für Altach. Er ist momentan ein absolute Top Spieler in der österreichischen Bundesliga und ist auch ein wichtiger Faktor, wieso Altach aktuell so gut dasteht. Aber man hat schon vor zehn Jahren gesehen, dass er ein guter Tormann ist.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

