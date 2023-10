In der chinesischen Super League steht Markus Pink (Foto) mit Shanghai Port zwei Runden vor Saisonende bei fünf Punkten Vorsprung kurz vor dem Meistertitel. Gibt es danach bald womöglich eine Rückkehr des 32-jährigen Klagenfurters in die heimische ADMIRAL Bundesliga? Etwa zum TSV Hartberg? Austria Klagenfurt-Erfolgstrainer Peter Pacult hat mit seinem ehemaligen Mittelstürmer wöchentlich Kontakt und hörte da was "läuten"...! Der in wenigen Tagen 64-jährige, jung gebliebene Wiener äußerte sich dazu sowie über den SK Rapid u.a. spannenden Themen in der SKY-Sendung "Talk & Tore". Nachfolgend Auszüge.

"Was man so läuten hört, hat Hartberg da schon ein bisschen gefragt, was da los ist"

Peter Pacult (Cheftrainer Austria Klagenfurt) über...

…den Ex-Klagenfurter Markus Pink: „Was ich so läuten gehört habe, ist Hartberg da ein bisschen dran. Da muss ich mit der Frau Präsidentin einmal ein ernstes Wort reden. Was man so läuten hört, hat Hartberg da schon ein bisschen gefragt, was da los ist. Er selber will im Ausland bleiben und ich hoffe, dass es klappt. Ich glaube, dass da vom Trainer ein falsches Spiel mit ihm gespielt worden ist.

Er war ja am Anfang dabei und sie waren zufrieden mit ihm. Der ‚Pinki‘ ist ein Instinktfußballer, den in ein Schema reinzupressen, dann verlierst du ihn. So ist das dann gekommen, dann hat ihm der Trainer gesagt, dass er bei ihm keine Rolle spielt. Aber er macht das professionell.“

…Sinan Karweina: „Er hat sich in der ersten Halbzeit andauernd festgelaufen, wollte wieder mit dem Kopf durch die Mauer. Das muss man in der Halbzeit schon ansprechen. Das hat er in der zweiten Halbzeit wieder einfacher gemacht und dann wird er stark. Wenn er das spielt, was ihn stark macht, dann ist er ein toller Stürmer. Im ersten Jahr hat er nicht so diese Leistung gebracht hat wie jetzt, vor allem die Effizienz.

Er war nicht dieser typische Torjäger, auch nicht bei Türkgücü. Sinan muss man immer wieder daran erinnern, dass er ein toller Stürmer ist, wenn er einfach und klar Fußball spielt. Er kann Bälle festhalten, hat ein gutes Dribbling, eine gute Geschwindigkeit und einen sehr guten, platzierten Abschluss.

Bei ihm muss man nur aufpassen, wenn er anfängt, die Bälle mit der Außenseite mitzunehmen und zu schnippeln. Da muss man ihm helfen. Da hat er mit mir einen, der ihm das Bestens erklären kann, weil ich selbst Stürmer war.“

...den Gesundheitszustand von Andy Irving: „Er hat erst am Montag ein MRT, ich gehe aber davon aus, dass er uns die nächsten zwei, drei Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.“

"Wir haben da keinen Stinkstiefel drinnen"

…das Erfolgsgeheimnis von Austria Klagenfurt: „Man muss die ganze Mannschaft loben. Wir haben seit zweieinhalb Jahren eine Geschlossenheit in der Mannschaft, wir haben da keinen Stinkstiefel drinnen. Im Großen und Ganzen ist da eine sehr gute Kameradschaft und Gemeinschaft in dem Team. Das ist auch ein großer Teil für die Leistungen.“



...die Saisonziele von Austria Klagenfurt: „Strich oder nicht Strich, es geht für uns einfach darum, Punkte zu machen. Unser Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Die Entscheidung wird erst im Frühjahr fallen, in den ersten fünf Spielen. Da sind einige Punkte zu vergeben und man wird sehen, wer am besten aus der Winterpause kommt.“



…den Abgang von Austria Wien-Torjäger Tabakovic: „Ich verstehe von der ganzen Medienlandschaft nicht, dass man immer wieder auf den Tabakovic zurückkommt. Wenn ich jetzt schaue, wie lange der Tabakovic schon weg ist, und jede Woche kommt das Thema Tabakovic. Aus! Dass sich der Verein und Wimmer da nicht ein wenig dagegen gewehrt haben, damit das Thema vom Tisch ist, wundert mich.“

„Der Anspruch ist bei Rapid, dass man um die Meisterschaft spielen will"

…die aktuelle Situation beim SK Rapid: „Der Anspruch bei Rapid kann nicht sein, dass man unter die ersten Sechs kommen will. Der Anspruch ist bei Rapid, dass man um die Meisterschaft spielen will. Rapid hat die finanziellen Möglichkeiten, auch die Qualität auf der Bank und im Kader. Wenn ich mir den Kader anschaue von Rapid, diese Qualität, ist das aber auch nicht einfach, die alle unter einen Hut zu bringen.“



…das noch junge Meisterrennen: „Sturm Graz macht eine tolle Arbeit und ist heuer der erste Jäger von RB. Ich glaube, dass es für RB heuer richtig schwer wird, weil Sturm Graz so kompakt ist und so eine Qualität hat.“



…den schweren Stand von Ex-Klagenfurter Patrick Greil bei Rapid: „Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bekomme das nur über die Medien mit, dass sie nicht zufrieden sind mit ihm. Der hat ja das Kicken nicht verlernt. Der Patrick hat aber einen Vertrag und ist einer, der sich durchbeißen will. Er hat eine tolle Einstellung. Aber bei Rapid bist du anders gefordert.

Da musst du Leistung bringen oder es kann sein, dass du untergehst. Leider ist es dem Patrick bis jetzt nicht gelungen, das zu liefern, was er bei Klagenfurt geliefert hat. Wenn du den Schritt nach oben machst, wird die Luft dann eben dünner.“

Gewohnt authentisch, kritisch und mit klaren Aussagen: Trainer Peter Pacult ist Kult

„Sie lassen die Kinder heutzutage nicht mehr Fußball spielen"

…die Jugendarbeit in Österreich: „Sie lassen die Kinder heutzutage nicht mehr Fußball spielen. In Italien fangen sie erst mit 16 Jahren mit Taktik an. Dieses Freie fehlt in der Jugend. Da schreit der Vater rein: ‚Räume besetzen!‘, weil er der Trainer ist und der Bub kann gar nichts anfangen damit. Lasst doch die Buben spielen. Warum bringt eine Nation wie Kroatien, die halb so viele Einwohner hat wie wir, Jahr für Jahr Topspieler heraus? Weil die auch im Nachwuchs die Kinder noch spielen lassen und nicht in ein Schema pressen, für das sie noch nicht bereit sind.“



…seinen Abgang von Rapid für 15 Jahren: „Der Weg nach Leipzig war ‚freiwillig‘, weil ich fristlos entlassen worden bin. Es war schon überraschend damals. Wir waren auf Platz fünf, trotzdem ist Druck gemacht worden von außen. Mich hat es auch wie eine Keule getroffen.“



…ob Austria Klagenfurt seine letzte Trainerstation ist: „Das kann ich leider nicht sagen. Ich zitiere einen ehemaligen Trainer: ‚Ich mache das, wo ich mich am besten auskenne‘, und das war Fußballtrainer zu sein.“

"Das ist eine Qualität, dafür braucht man keine Daten, für das braucht man nur ein Gespür"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg, Foto) über...

…Peter Pacult: „Der Peter ist ein Urgestein, jemand, der den österreichischen Fußball schon seit vielen Jahren begleitet. Zuerst als Spieler, wo ich ihn immer bewundert habe, aber natürlich auch als Trainer, wo er schon eine sehr erfolgreiche Zeit erleben durfte, vor allem mit Rapid. Auch jetzt mit Klagenfurt macht er fantastische Arbeit.“



…ob Peter Pacult die „Antithese zu den vielzitierten Laptoptrainern sei: „Ich glaube, dass er im Coaching von der Linie einfach ein Gespür hat, auch im Einstellen der Mannschaft, was die Mannschaft braucht, wie intensiv das sein muss, wo sie das Spiel für sich gewinnen kann. Das ist eine Qualität, dafür braucht man keine Daten, für das braucht man nur ein Gespür.“

