Nach Abschluss der ersten Hälfte der ADMIRAL Bundesliga beginnt der FC Red Bull Salzburg die Rückrunde mit einem Heimspiel. Am kommenden Samstag, den 28. Oktober 2023 empfangen die Roten Bullen ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena den Tabellenachten Cashpoint SCR Altach und die Partie könnt ihr wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen. Das Spiel wird von Schiedsrichter Harald Lechner geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann 17 der letzten 21 Bundesliga-Spiele gegen Altach (3 Unentschieden, 1 Niederlage). Im Auftaktmatch dieser Saison siegten die Roten Bullen in Vorarlberg mit 2:0.

Das Team von Trainer Gerhard Struber hatte 118 hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Karim Konate verzeichnete mit 6,2 Expected Goals die höchste Chancenqualität in dieser Hinrunde der ADMIRAL Bundesliga. Mit 74 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum kam der Ivorer ebenfalls auf die meisten.

Der Cashpoint SCR Altach holte 13 Punkte aus den ersten elf Meisterschaftsspielen und gewann drei davon bei vier Niederlagen – jeweiliger Hinrunden-Bestwert der Vorarlberger in einer Bundesliga-Saison seit der Ligareform.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Dijon Kameri fehlt aufgrund einer Gesäßmuskelverletzung.

Statements

Bernhard Seonbuchner über …

… die Lehren aus dem Inter-Spiel:

„Es war für uns trotz der Niederlage gestern ein ansprechender Abend im San Siro. Wer dabei war, hat eine engagierte und couragierte Mannschaft gesehen, die, wie es der Trainer gefordert hat, ihr anderes, wahres Gesicht gezeigt hat. Wir haben sehr viele positive Dinge aus Mailand mitgenommen, weil wir ein Weltklasseteam gefordert haben. Das gibt sicherlich viel Kraft für die Zukunft.“

Gerhard Struber über …

… das Duell mit den Vorarlbergern:

Wir haben nach unserer Landung in Salzburg gleich ein richtig gutes Spiel-Ersatztraining absolviert. Auch da war die Energie wieder richtig gut, wir haben intensiv gearbeitet. Am Donnerstag werden wir ein wenig durchatmen und uns voneinander befreien, es findet kein Training statt. Am Freitag gehen wir in ein Abschlusstraining, bei dem wir unsere Jungs auf das nächste schwierige Spiel vorbereiten. Da gilt es wieder, das Gesicht von Mailand zu zeigen und in unserem Stadion eine ähnliche Power zu liefern, eine ähnliche Herangehensweise an den Tag zu legen. Wir wollen das Spiel auf unsere Seite bringen und von Beginn an dominieren. Das ist am Samstag unser klares Ziel.“

