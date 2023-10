Der erste Abschnitt der Saison 2023/24 ist bereits Geschichte. Zum Rückrundenauftakt im Grunddurchgang ist die WSG Tirol am Samstag (ab 17:00 Uhr im LIGAPORTAL-LIVETICKER) bei der Klagenfurter Austria gefordert, die derzeit als Team der Stunde in Hochform agiert. 18 Punkte aus elf Spielen katapultierte die Mannschaft von Kulttrainer Peter Pacult auf den vierten Tabellenplatz hinter den Großmächten SK Puntigamer Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg und LASK.

Am vergangenen Wochenende sorgten die Waidmannsdorfer abermals für Furore, als der SK Rapid Wien mit 3:2 bezwungen und der vierte Saisonsieg in der ADMIRAL Bundesliga eingefahren wurde. "Wir brauchen einen kompakten Auftritt und müssen unser Spiel über 90 Minuten durchziehen", fordert Cheftrainer Thomas Silberberger von seiner Elf, die trotz Negativserie eine zuletzt starke zweite Hälfte gegen den FK Austria Wien an den Tag legte, an die es nun in Klagenfurt anzuknüpfen gilt.

Schöne Erinnerungen an letzten Gastauftritt

Beim Blick auf das letzte Duell zwischen Grün-Weiß und Violett in der 28 Black Arena in Klagenfurt werden schöne Erinnerungen auf Seiten der Tiroler wach. In der 14. Runde der abgelaufenen Spielzeit setzte es für Kofi Schulz & Co. einen 3:2-Auswärtssieg, der an Dramatik nicht zu überbieten war. Der derzeit noch aufgrund einer Achillessehnenreizung passende Valentino Müller versetzte der Pacult-Elf in Minute 90 den Todesstoß und sorgte für viele lachende Gesichter beim Tiroler Bundesligisten.

Personal-News vor der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga

Neben den Langzeitverletzten Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation), Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) fällt auch Youngster Yannick Vötter mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus. David Gugganig steht aufgrund seiner im Heimspiel gegen den FK Austria Wien erhaltenen Rotsperre ebenfalls nicht zur Verfügung.

Foto: GEPA Admiral