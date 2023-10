Die lange Zeit starke LASK-Leistung in der 3. Runde der UEFA Europa League auswärts gegen Royale Union Saint-Gilloise blieb unbelohnt (siehe auch Spielbericht), am Sonntag geht es für die in der Liga drittplatzierten Linzer im wettbewerbsübergreifend dritten von vier Auswärtsspielen in Folge (Mi., 01.11., im ÖFB-Cup in Kapfenberg) in der 12. Runde der Admiral Bundesliga nach Wien-Hütteldorf zum Tabellensechsten SK Rapid (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Damit wird zugleich die Rückrunde des Grunddurchganges eröffnet. Die jüngsten beiden Duelle gegen den Rekordmeister endeten 1:1. SR: Walter Altmann/Tirol.

Rettete im Auftakt-Match der 50. ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am Freitag, dem 28. Juli, dem LASK in der Raiffeisen Arena gegen den damals starken SK Rapid in der Nachspielzeit last minute noch ein glückliches 1:1-Remis und damit zumindest einen Punkt: Innenverteidiger Felix Luckeneder. Der 29-jährige Linzer fehlte in den vergangenen drei BL-Partien verletzungsbedingt und gab gestern Abend in der Europa League sein Comeback im Sageder-Team.

"Rapid ist sicher besser, als es die Tabelle derzeit aussagt"

Fünf Tage nach dem 1:0-Auswärtstriumph bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg wäre den Athletikern beinahe das gleiche Kunststück im Europacup gelungen. Bis kurz vor Schluss lagen die Linzer durch den Treffer von Moses Usor gegen Royale Union Saint-Gilloise in Führung, ehe zwei späte Gegentreffer eine 1:2-Niederlage herbeiführten. Nichtsdestotrotz können die Schwarz-Weißen viel Positives aus dem Auftritt beim belgischen Tabellenführer mitnehmen und mit Zuversicht zum dritten Auswärts-Pflichtspiel in Folge nach Wien reisen.

Die Hütteldorfer belegen derzeit mit 14 Punkten den sechsten Tabellenrang. Die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic wartet in der Meisterschaft seit fünf Heimspielen auf einen vollen Erfolg, mit 22 Treffern stellt man die zweitgefährlichste Offensive der Liga.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Es gilt nun, die positiven Dinge aus dem Spiel gegen Saint-Gilloise mitzunehmen, gut zu regenerieren und das Match abzuhaken. Mit Rapid wartet der nächste starke Gegner auf uns, der sicher besser ist, als es die Tabelle derzeit aussagt. Dennoch wollen wir wieder unsere Prinzipien auf den Platz bringen und im Idealfall drei Punkte holen.“

Es fehlen: Wiesinger, Taoui, Pintor, Renner, Jovicic, Darboe.

"SK Rapid-Schreck" Thomas Goiginger

Das erste Saisonduell zum Liga-Auftakt am 28. Juli endete dank eines Treffers von Felix Luckenender in der Nachspielzeit ebenso 1:1, wie das jüngste Auswärtsspiel der Linzer in Hütteldorf. Damals traf Thomas Goiginger vier Minuten vor dem Ende zum Ausgleich. Drei Punkte konnten die Schwarz-Weißen auswärts zuletzt beim 2:1 im August 2019 entführen. Die Bilanz in den letzten fünf Duellen ist mit zwei Siegen des LASK, zwei Remis sowie einer Niederlage positiv.

Bester Torschütze in den jüngsten Begegnungen mit dem SK Rapid seit dem Bundesliga-Aufstieg 2017 ist Thomas Goiginger mit fünf Pflichtspieltreffern.

