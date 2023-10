Bereits 83 Tage liegt der letzte Heimdreier des SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zurück, in Rd. 2 am 5. August mit 4:0 über den SCR Altach. Zugleich der bisher einzige im Allianz Stadion, denn nach dem Kantersieg über die Vorarlberger gab es hernach Niederlagen gegen den TSV Hartberg und jüngst Austria Klagenfurt, dazwischen Unentschieden vs. WSG Tirol, WAC und Spitzenreiter SK Sturm Graz. In Rd. 12 kommen nun die Eurofighter des LASK nach Wien-Hütteldorf (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Für die Linzer absolvierte SK Rapid-Sommerneuzugang Lukas Grgic 77 Pflichtpartien. Vorweg sein und weitere Statements.

Ließ - wie hier gegen LASK-Kapitän Robert Žulj - im Auftaktmatch bis in die Nachspielzeit keinen Gegentreffer zu: Niklas Hedl, der erst in allerletzter Minute an jenem 28. Juli in der Linzer Raiffeisen Arena aus Nahdistanz von Felix Luckeneder zum 1:1-Endstand überwunden wurde.

"Gerade wegen den letzten Ergebnisse daheim wollen wir unbedingt den Fans was bieten"

SK Rapid-Torhüter Niklas Hedl über...

...den Schlager gegen den LASK und die Bedeutung des Spiels: "Extrem wichtig für uns und den ganzen Verein. Gerade wegen den letzten Ergebnisse daheim wollen wir unbedingt den Fans was bieten und natürlich gewinnen."

...ob sich LASK gegenüber dem 1:1 im Mai in Hütteldorf verbessert hat: "Ob sie sich verbessert haben oder nicht, was gut sein kann, glaube ich aber schon, dass wir schon noch Rapid sind. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, die wir in den letzten Spielen phasenweise gebracht haben, bin ich davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Hütteldorf lassen werden.

...wie Niederlage gegen Klagenfurt aus Köpfen rausbekommen: "Natürlich haben wir das Spiel analysiert und besprochen. Es ist uns leider passiert, doch darf uns nicht passieren. Jetzt heißt es am Sonntag zu zeigen, was wir können und endlich daheim gewinnen.

Im ersten Match in Runde 1 Ende Juli in Linz war Lukas Grgic, der am 4. August von Hajduk Split kam, noch nicht für den SK Rapid im Einsatz. Bisher absolvierte der 28-jährige Welser vier Kurzeinsätz für die Hütteldorfer in der Liga. Rechts SK Rapid-Sportdirektor Markus Katzer.

"Es wird sicher ein heißes Spiel"

SK Rapid-Mittelfeldspieler Lukas Grgic über...

...das Duell gegen seinen Ex-Klub LASK: "Als Rapid-Spieler sollte jedes Spiel daheim ein besonderes sein, unabhängig vom Gegner. Ja, grundsätzlich ist es sicher für mich ein besonderes Spiel. Ein paar Freunde habe ich noch dort. Es wird sicher ein heißes Spiel und ich freue mich schon darauf."

...LASK-Leistung und -Spiel Donnerstagabend in der Europa League bei Union Saint-Gilloise: "Ich habe das Spiel natürlich verfolgt. Auch mit Blickrichtung auf das Spiel am Sonntag, dass ich die Linzer noch besser kennenlerne. Sie haben ja doch einen Umbruch und auch einen neuen Trainer. Sicher sind bei so europäischen Spielen unter der Woche die Belastungen höher. Deswegen werden sie vielleicht etwas rotieren, aber es wird ein intensives Spiel."

..."jetzt-erst-recht-Effekt" nach bitterer Heimniederlage gegen Klagenfurt: "Ja, jetzt erst Recht. Jetzt haben wir am Sonntag die beste Chance, das wir gleich damit anfangen.

"Jetzt startet die Rückrunde und wir beginnen bei Null"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić über...

...seine Erwartungen an das erste Spiel der Rückrunde im Grunddurchgang: "Mit der Erwartung, dass wir uns als Team präsentieren. Als Mannschaft, die unseren Fans auch zeigt, dass sie gewillt ist, dieses Spiel zu gewinnen. Alles reinlegt. Dass wir so auftreten und mitnehmen, aus der Vergangenheit vieles gelernt zu haben. Der LASK ist ein starker Gegner. Trotzdem wollen wir gewinnen. Wir haben keine so gute Heimbilanz in dieser Saison. Jetzt startet die Rückrunde und wir beginnen bei Null. Wir haben alle Chancen, um eine sehr gute Rückrunde zu spielen. Wir wollen da mit einem guten Spiel beginnen."

...wie LASK einzuschätzen ist: "Stark. Sie haben das System etwas verändert, etwas angepasst. Sie haben eine sehr gute Mannschaft mit sehr vielen guten Spielern. Auch gerade in der Offensive Spieler, die ein Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können. Und sehr viel Routine auch. Wir haben wie vor jedem anderen Gegner auch vor dem LASK Respekt. Mir ist wichtig, welchen Zugang wir haben und wie bestreiten wir das Spiel. Wie gehen wir in das Spiel rein. Wie bestreiten wir das Spiel. Wie giftig und griffig sind wir, nehmen wir den Fight an. Trauen wir uns alles zu, mit dem Ball etc.! In erster Linie werden wir schon auf uns schauen."

...wie Niederlage gegen Austria Klagenfurt verarbeitet wurde: "Zunächst einmal war es für uns alle ein Tiefschlag. Auch für mich. Da brauchst du den ein oder anderen Tag, um dich zu sammeln was die Analyse betrifft. Wir haben den Spiegel vorgehalten. Das ist wichtig. Auch ehrlich miteinander untereinander umzugehen. Auf die Fehler hinzuweisen, die gemacht wurden, damit wir es besser machen.

Es ist natürlich was anderes in der Öffentlichkeit, aber intern ist es schon ganz wichtig, ehrlich miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Jetzt musst du dich wieder erfangen und auch mit solchen Niederlagen umgehen lernen musst, damit du ein besserer Sportler bist. Das gehört dazu zum Leben. Ich bin überzeugt davon, dass wir gute Spieler haben und eine gute Mannschaft sind, die noch stärker aus dem letzten Spiel hervorgehen wird."

"Terence Kongolo hat Training abgebrochen"

...personelle Situation: "Terence Kongolo hat das Training abgebrochen. Da findet heute noch eine Untersuchung statt, deren Ergebnis wir abwarten müssen. Alle anderen sind 100-prozentig fit und stehen mir zur Verfügung für das Spiel gegen den LASK".

