In Runde 1 dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 fing für Austria Klagenfurt an jenem Samstag, dem 29. Juli, mit dem 3:1-Triumph am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol der Erfolgslauf an. Die Kärntner blieben nicht nur auswärts seither unbesiegt, sondern erstürmten einen stolzen 4. Rang nach der Hinrunde des Grunddurchgangs. Zum Rückrundenauftakt kommt es nun zum Retourmatch gegen die Wattener (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), die derzeit Tabellenvorletzter sind. Eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Kärntner Derby beim WAC will das Pacult-Team weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Andy Irving war beim 3:1-Hinspielsieg von Austria Klagenfurt am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol der "Man of the Match". Der 23-jährige Schotte bereitete früh das 1:0-Führungstor von Sinan Karweina (10. Min.) vor und schnürte hernach den Tor-Doppelpack. Zuletzt in Wien-Hütteldorf fehlte der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler wegen einer Bänderverletzung und wird dem Vernehmen nach auch morgen weiter ausfallen.

„Wattens wird sehr kompakt stehen und auf schnelles Umschaltspiel setzen"

Beim Blick auf die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Am Papier geht die Austria Klagenfurt am Samstag im Wörthersee-Stadion als Favorit in das Match gegen die WSG Tirol, schließlich trifft der Vierte auf den Elften. 13 Punkte trennen beide Teams nach 11 Runden bereits. Doch von all dem will Peter Pacult, der Wiener wird am Samstag 64 Jahre jung, nichts hören. Der Erfolgstrainer stellt sein Team auf eine schwierige Aufgabe ein.

„Wer vorher meint, es geht von allein, der macht schon den ersten Fehler. Wattens wird sehr kompakt stehen und immer wieder auf ein schnelles Umschaltspiel setzen. Wir müssen läuferisch und kämpferisch voll da sein, brauchen ein sauberes Passing und sicher auch Geduld im Spiel nach vorn“, blickt der Austria-Coach auf die Partie voraus.

Die Waidmannsdorfer sind seit vier Spielen unbesiegt und haben in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs nur eine Niederlage einstecken müssen (daheim gegen "Angstgegner" LASK, 1:3 am 16. September). Zuletzt holten sie vier Punkte aus den Duellen gegen Serienmeister Red Bull Salzburg (2:2) und beim SK Rapid (3:2). Die Tiroler reisen mit vier Pleiten in Serie an den Wörthersee.

Schenken Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer & Co. ihrem Cheftrainer am Samstag gegen die WSG Tirol zum Geburtstag einen Sieg?

„Wir sollten ausnutzen, dass WSG heuer Probleme hat und nicht gerade auf Erfolgswelle schwimmt"

„Ich erwarte, dass wir von Beginn an den Schwung mitnehmen nach dem Sieg in Hütteldorf. Wir sollten es ausnutzen, dass die WSG heuer Probleme hat und nicht gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt. Mein Kollege Thomas Silberberger hat allerdings schon häufig unter Beweis gestellt, dass er solche Situationen lösen und seine Mannschaft gut einstellen kann“, so Pacult.

Trotz der positiven Resultate war der Klagenfurter Trainer nicht rundum mit den jüngsten Vorstellungen seiner Burschen zufrieden. Sowohl gegen die „Roten Bullen“ als auch beim SK Rapid musste er in der Halbzeitpause sehr eindringliche und auch laute Worte finden.

„In beiden Spielen haben wir die erste Halbzeit verschlafen, dafür aber im zweiten Durchgang eine sehr gute und konzentrierte Leistung gezeigt. Das sollten wir gegen Tirol von Beginn an auf den Platz bringen, um wieder die Möglichkeit zu haben, einen Dreier einzufahren“, stellt Pacult fest.

Nur 16er- statt 18er-Kader gegen Wattener

Im Vergleich zum Auftritt in der Hauptstadt hat sich die personelle Situation nicht verändert. Mit Kosmas Gkezos (Sprunggelenks-OP) fällt ein weiterer Profi aus, allerdings kehrt in Simon Straudi (nach Infekt) ein anderer zurück. Auch Tormann Marco Knaller dürfte wieder im Kader stehen, der nur 16 statt der möglichen 18 Kicker umfassen wird.

Auf Ligaportal-Nachfrage heißt es von Klagenfurter Klub-Seite, dass das verletzte Quartett Gkezos, May, Soto, Binder erst im Frühjahr 2024 zurückkommen wird. Bei den Mittefeld-Stammkräften und Leistungsträgern Christopher Cvetko & Andy Irving hoffen die Kärntner Violetten auf eine Rückkehr in einer Woche beim Derby auswärts gegen den RZ Pellets WAC.

„Zusammenhalt der Mannschaft ist entscheidender Faktor, einer zerreißt sich für anderen"

„Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, auf der wir aufbauen wollen. Der Zusammenhalt der Mannschaft ist ein entscheidender Faktor, einer zerreißt sich für den anderen. Es ist immer ärgerlich, wenn Spieler ausfallen, aber wir haben eine hohe Leistungsdichte im Kader und jeder hat die Qualität, seinen Teil zum Erfolg beizutragen. Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit, denn Tirol ist sehr giftig, sie haben es uns immer schwergemacht und das wird auch diesmal wieder so sein", betont Mittelfeld-Mann Rico Benatelli (im Foto rechts).

Am Samstag öffnen die Tageskassen Nord und West bereits um 12 Uhr, hier sind auch Tickets für das Vorspiel der Austria-Amateure im Karawankenblick-Stadion gegen den SAK (Ankick: 14 Uhr) erhältlich. Kassa Süd ist ab 15 Uhr besetzt. Karten für den Familiensektor kosten um zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

