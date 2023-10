Der noch unbesiegte Spitzenreiter SK Sturm Graz trifft in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am Sonntag in der Merkur Arena in Graz-Liebenau innerhalb seiner nächsten "englischen Woche" auf Austria Wien (Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Erzielte das erste Tor für den SK Sturm Graz in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 und brachte die Steirer in Runde 1 am 29. Juli in Wien-Favoriten früh auf die Siegerstraße beim 3:0-Auswärtssieg: Rechtsverteidiger Yusuf Gazibegovic.

"Wollen wieder bereit für einen Hochleistungsauftritt sein"

Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Zum einen kostet dieser Kraftakt und diese Energieleistung von gestern gegen Atalanta Bergamo natürlich viel Substanz. Zum anderen gibt uns dieser Punkt in der Europa League – noch dazu in Unterzahl –, der sich am Ende wie ein Sieg anfühlte, natürlich auch viel Selbstvertrauen. Egal gegen wen du spielst – am Sonntag nach solch einem großartigen und dir alles abverlangenden Europa League-Abend ist die wartende Aufgabe immer eine schwere."



Ilzer weiter: "Mit der Austria kommt ein sehr formstarkes Team nach Graz, mit einem sehr attraktiven, aggressiven und offensiv ausgerichteten Spielstil. Wir müssen uns physisch wieder vollständig aufladen, mental unseren Topzustand erreichen und uns inhaltlich bestmöglich vorbereiten. Die große Herausforderung besteht darin, das alles in nur zwei Tagen zu bewältigen. Mit der Erfahrung aus diesen internationalen Härtetests und viel Vertrauen in unsere Stärken, wollen wir am Sonntag zuhause in unserem Wohnzimmer, vor unseren fantastischen Fans, wieder bereit für einen Hochleistungsauftritt sein und somit die Basis für einen erfolgreichen Sturm Graz-Nachmittag legen."

"Sie gehören sicher weiterhin zu den Topteams in Österreich"

Mittelfeld-Akteur Alexander Prass meint: "Wir wollen dieses Spiel wieder mit guter Energie, Spannung und voller Konzentration angehen. Wir werden schauen, dass wir uns jetzt schnell regenerieren und fokussieren uns voll auf Sonntag. Wir bereiten uns gut auf die Austria vor und werden alles dafür geben, im eigenen Stadion wieder drei Punkte einfahren zu können.

Man darf die Austria nach ihrem nicht optimalen Saisonstart keinesfalls unterschätzen. Sie gehören sicher weiterhin zu den Topteams in Österreich und haben die letzten drei Runden gut gepunktet. Wir werden auf eine richtig gute Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern vorbereitet sein und müssen am Punkt da sein, um einen Sieg einfahren zu können."

Weiter Wissenswertes

- Für das Spiel am Sonntag sind noch Restkarten verfügbar, die Stadionkassen und der Fanshop Liebenau öffnen am Spieltag um 10 Uhr.



- Als Schiedsrichter der Partie wird Alan Kijas fungieren

- Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga wie zuvor nur von Juni 1995 bis Mai 1996 fünf Duelle in Folge gegen den FK Austria Wien, sechs Siege in Serie feierten die Steirer in der Bundesliga noch nie gegen die Wiener Austria.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in der ADMIRAL Bundesliga in den letzten sechs Duellen gegen den FK Austria Wien mind. doppelt (insgesamt 16 Tore) – erstmals in der Bundesliga-Historie.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor zum zweiten Mal nach der Saison 1997/98 keines der ersten 11 BL-Spiele (8S 3U), damals blieben die Steirer in den ersten 12 Spielen ungeschlagen und wurden am Ende der Saison auch Meister. Überhaupt wurden von den letzten sechs Teams, die in der ADMIRAL Bundesliga nach 11 Spielen noch ungeschlagen waren, am Ende der Saison auch alle Meister.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga saisonübergreifend seit neun Heimspielen ungeschlagen (7S 2U) – erstmals so lange unter Trainer Christian Ilzer. Länger ohne BL-Heimniederlage blieben die Steirer zuletzt von Mai bis Dezember 2017 unter Franco Foda (12 Spiele).

- Der FK Austria Wien spielte in der ADMIRAL Bundesliga in jedem seiner letzten drei -Spiele zu null – so oft wie in den vorherigen 20 BL-Spielen zusammen. Viermal in Folge zu null spielte die Wiener Austria zuletzt im August/September 2012 unter Trainer Peter Stöger (damals sogar 5 BL-Spiele).

