Für den Überraschungs-Tabellenfünften TSV Egger Glas Hartberg steht dieses Wochenende die lange Dienstreise ins Ländle mit dem Gastspiel bei Schlusslicht SC Austria Lustenau (Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Gegen die Vorarlberger wollen die Steirer endgültig die "verschenkten Punkte" vom Saisonauftakt vergessen machen (2:2 nach 2:0-Vorsprung) und einen weiteren Auswärtssieg einfahren. Damit dieses Vorhaben gelingt, bedarf es einer Top-Leistung wenn man auf die letzten Aufeinandertreffen mit den Gastgebern blickt. Auswärts zwei klare Niederlagen und zudem noch kein Duellsieg in der ADMIRAL Bundesliga.

Der 21-jährige Innenverteidiger Ibane Bowat, für diese Saison vom FC Fulham ausgeliehen, ist eine feste Größe in der Hartberger Hintermannschaft. Der in London geborene Schotte stand bisher in allen 11 BL-Partien des TSV in der Startelf.

"Wir wissen auch um die Qualität des Gegners Bescheid"

Cheftrainer Markus Schopp: "Spiele gegen Austria Lustenau sind aus Hartberger Sicht mit vielen Toren verbunden - meistens allerdings gegen den TSV Hartberg. Wir wissen was es heißt gegen Lustenau als Verlierer vom Platz zu gehen und haben es sicher am Radar, auf einen Gegner zu treffen, der momentan tabellarisch ganz hinten steht. Aber wir wissen auch um die Qualität des Gegners Bescheid. Die Mannschaft ist nahezu unverändert zur Vorsaison. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir aufgrund der bisher erzielten Punkte so viel besser sind als Lustenau.

Wenn wir es jedoch schaffen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen, mutig zu sein, die Räume geschickt zu nützen und zu unseren Torabschlüssen zu kommen, dann können wir in allen Spielen Tore erzielen. Wir wissen auch, dass es mittlerweile nicht mehr so leicht ist, gegen uns Tore zu machen. Daher fahren wir nach Lustenau mit der vollen Überzeugung dort voll punkten zu können. Wir werden alles dafür tun, unsere gute Ausgangsposition, die wir uns in der Hinrunde geschaffen haben, auch in das erste Spiel der Rückrunde mitzunehmen."

"Dort ohne Gegentor zu bleiben und mit 3 Punkten nach Hause zu fahren wäre perfekt"

Innenverteidiger Ibane Bowat: "Ich glaube, dass das Spiel gegen Lustenau eine sehr wichtige Partie ist. Es wird wichtig für uns sein die drei Punkte einzufahren, um in den Top-6 zu bleiben. Lustenau wird für uns eine Herausforderung sein. Wir haben es am Anfang der Saison gesehen, wo wir mit zwei Toren geführt haben, sie jedoch zurück ins Spiel brachten und das Duell schlussendlich mit 2:2 endete. Solche Fehler müssen wir beheben und das Spiel besser kontrollieren. Dort ohne Gegentor zu bleiben und mit 3 Punkten nach Hause zu fahren wäre perfekt."

