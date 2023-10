Die Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup geht in das Achtelfinale. Vom 31. Oktober bis 2. November steigen die acht Spiele, in denen es zu drei direkten Duellen zwischen ADMIRAL Bundesligisten kommt. Der Kracher ist zweifellos das Grazer Derby zwischen dem GAK 1902 und SK Sturm. Beide ja Spitzenreiter in der ADMIRAL 2. Liga bzw. im Oberhaus und bereits in der Vorsaison Achtelfinal-Gegner. An jenem 19. Oktober 2022 siegte der spätere Cup-Gewinner um Cheftrainer Christian Ilzer vor 15.500 Zuschauern in der Merkur Arena durch das Goldtor von Albian Ajeti (65.) mit 1:0 (0:0).

Im Vorjahr verlangten Kapitän Marco Perchtold und der GAK 1902 Otar Kiteishvili und dem SK Sturm im brisanten Grazer Derby alles ab. Nur ein Jahr später kommt es nun zur Neuauflage im Achtelfinale

11 Bundesligisten und 5 Zweitligisten im Achtelfinale

Aktuell sind noch elf Teams aus der ADMIRAL Bundesliga und fünf aus der ADMIRAL 2. Liga im Bewerb vertreten.

Mit dem Duell zwischen dem DSV Leoben GGMT Revolution und dem RZ Pellets WAC fällt am Dienstag, 31. Oktober (19 Uhr) der Startschuss für das Achtelfinale.



Am Mittwoch, 1. November, geht es mit fünf Paarungen weiter. Der SKN St. Pölten empfängt den SC Austria Lustenau (17 Uhr), der FK Austria Wien den SK Austria Klagenfurt, der KSV 1919 den LASK, der TSG Egger Glas Hartberg den FC Red Bull Salzburg (jeweils 18 Uhr) und der SKU Ertl Glas Amstetten den SK Rapid (20:30 Uhr).



Abgeschlossen wird das Ringen um den Aufstieg ins Viertelfinale am Donnerstag, 2. Novembe,r mit zwei Spielen. Auf die Begegnung zwischen dem Cashpoint SCR Altach und dem FC Blau-Weiß Linz (18 Uhr) folgt das Grazer Derby zwischen dem GAK 1902 und Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz (20:30 Uhr).

Die Achtelfinal-Spiele des UNIQA ÖFB Cup im Überblick:

DSV Leoben GGMT Revolution vs. RZ Pellets WAC

Dienstag, 31.10.2023, 19:00 Uhr, Stadion Leoben

SR: Weinberger



SKN St. Pölten vs. SC Austria Lustenau

Mittwoch, 1.11.2023, 17:00 Uhr, NV Arena

SR: Semler



FK Austria Wien vs. SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 1.11.2023, 18:00 Uhr, Generali-Arena

SR: Ch. Jäger



KSV 1919 vs. LASK

Mittwoch, 1.11.2023, 18:00 Uhr, Stadion Kapfenberg

SR: Talic



TSV Egger Glas Hartberg vs. FC Red Bull Salzburg

Mittwoch, 1.11.2023, 18:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg

SR: Altmann

SKU Ertl Glas Amstetten vs. SK Rapid

Mittwoch, 1.11.2023, 20:30 Uhr, Ertl Glas-Stadion

SR: Harkam



Cashpoint SCR Altach vs. FC Blau-Weiß Linz

Donnerstag, 2.11.2023, 18:00 Uhr, CASHPOINT Arena

SR: Gishamer



GAK 1902 vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Donnerstag, 2.11.2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena

SR: Lechner



Viertelfinal-Auslosung

Die Viertelfinal-Paarungen des UNIQA ÖFB Cup werden am Sonntag, 5. November, im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag (ab 18 Uhr) auf ORF 1 ausgelost.



Prämien

Für jeden Heimverein wird im Achtelfinale eine Prämie in Höhe von € 9.500,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 16.000,-.

