Zum Grunddurchgang-Rückrundenstart der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 hat es den SK Sturm Graz erstmals erwischt. Mit 0:1 gegen die im Flow befindliche Austria Wien kassierte der Spitzenreiter seine erste BL-Niederlage in diesem Herbst. Während die Wiener Violetten auch ohne ihren "Kreativ-Kopf" Dominik Fitz (erkrankt) ihren Aufwärtstrend fortsetzen, im Oktober unbesiegt blieben, drei Siege in Folge feierten und seit fünf Spielen (inkl. ÖFB-Cup) ohne Gegentor sind. Außerdem stoppten die Veilchen nach fünf Duell-Niederlagen in Serie gegen den SK Sturm die Negativserie. Nachfolgend STATEMENTS!

Kassierte mit dem SK Sturm Graz seit über einem halben Jahr (am 21. April, 0:2 vs. RB Salzburg) mal wieder eine Bundesliga-Heimniederlage: Cheftrainer Christian Ilzer.

"Heute ist alles gegen uns gelaufen, vor allem in der ersten Halbzeit"

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm Graz):

…über das Spiel: „Der Schlüssel war vielleicht die erste Halbzeit, wo viel gegen uns gelaufen ist. Beim Gegentor hätten wir noch energischer rausrücken können, denn dann kommt der abgefälschte Schuss nicht zu Stande. Dann der Elfmeter und der Stangenschuss. Wir waren in der ersten Halbzeit schon gut. Es hat schon andere Spiele gegeben, wo wir aus dem nichts Tore gemacht haben. Heute ist alles gegen uns gelaufen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann schwieriger. Austria hat sehr kompakt verteidigt. Somit haben uns heute richtige Entscheidungen gefehlt, um dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Wenn wir hier führen, wird es ein komplett anderes Spiel. Somit ist es eine Abwehrschlacht der Austria gewesen. Wir waren dann zu ideenlos, um das Spiel nochmal zu wenden.“



…über die Tabellensituation: „Wir haben drei Punkte liegen gelassen, die durchaus drinnen waren. Es schmerzt, aber über die Saison waren wir in vielen Spielen das verdient glücklichere Team. Heute waren wir das verdient unglücklichere Team.“



…im Vorfeld über das vergangene Spiel in der Europa League: „Natürlich hat der Donnerstag Körner gekostet, wenn du so lange in Unterzahl spielst. Er hat aber auch Energie gebracht, es war eine magische Nacht. Wo wenige dran glauben, dass etwas möglich ist, haben wir daran geglaubt und das ist schon etwas, was mich begeistert.“



…im Vorfeld über Max Johnston: „Er ist ein sehr raumgreifender Spieler mit sehr viel Offensivdrang. Er hat eine sehr gute Qualität bei den Flanken und den Bällen, die er in die Abschlusszone bringt. Er hat enorm viel Potential. Er hat eine unglaubliche Mentalität und ist auch ein sehr schneller Spieler. Sein Geheimnis liegt jedoch darin, dass er seine Gegenspieler in die Defensive zwingen muss.“



Jakob Jantscher (Ehemals SK Sturm Graz, derzeit Spieler Kitchee)

…über das vergangene Spiel der Grazer in der Europa League: „Nach dem Ausschluss war es dann am Schluss sicher nicht sehr einfach. Es zeichnet die Mannschaft trotzdem aus, dass sie immer weiter Gas geben. Es war ein sehr spannender Europacup Abend mit einem großen Erfolg für Sturm Graz. Das ist dann auch der Sturm-Geist, der von der Tribüne auf die Spieler überschwappt. Die Mentalität in der Mannschaft ist richtig gut. Das ist ja auch dem Trainerteam sehr wichtig und auch den Spielern, die das sehr gut auf den Platz bringen. Wenn man in Unterzahl gegen Atalanta den Ausgang noch schafft mit dieser Stimmung im Stadion, dann ist das etwas ganz Besonderes.“



…über Hongkong: „Es ist sehr lebenswert hier und einfach, sich zurechtzufinden. Meine Familie bleibt jetzt auch dauerhaft hier, was ein sehr positiver Aspekt ist.“



…über die Tabellenführung von Sturm Graz: „Ich glaube, dass sie ganz verdient vorne stehen. Als ich 2010 mit dem Cupsieg gewechselt bin, sind sie ein Jahr später Meister geworden. Vielleicht wird es dieses Jahr genauso wieder.“

David Affengruber (Abwehrspieler SK Sturm Graz): "Es war kein schlechtes Spiel von uns, wir haben nur nicht das Tor gemacht. Das Gegentor war sehr bitter für uns".

"Wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut wegverteidigt"

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Ich bin natürlich überglücklich und extrem stolz auf die Mannschaft. Es war eine brutal schwere Partie. Wir haben Mut bewiesen und es zu Ende gefightet. Am Ende hätten wir das zweite oder dritte Tor machen können, das ist uns nicht gelungen, aber Riesenkompliment an die Jungs. Wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut wegverteidigt. Die ganz klaren Chancen gab es für Sturm nur in der ersten Halbzeit. Dass es hier bis zum Schluss brennen wird, war ja klar.“



…über Andreas Gruber: „Er macht das Tor sehr gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir wissen auch, dass er gute Assists hat. Er hat auch sehr gut nach hinten gearbeitet, das gehört auch dazu.“



…über die Tabellensituation: „Es war vor dem Spiel schon wichtig, dass wir nicht mit dem Fernrohr in Richtung andere Mannschaften schauen. Wir haben sehr gut daran getan, als es nicht so lief, dass wir nicht so sehr auf die Tabelle, sondern von Spiel zu Spiel gucken und versuchen, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Wir tun gut daran, wenn wir so jetzt weitermachen. Dann sieht die Tabelle auch gut aus.“

"Man hat heute gesehen, wie gefestigt wir hinten sind"

Andreas Gruber (FK Austria Wien):

…über die aktuelle Form der Wiener Austria: „Wir haben uns gefangen. Jeder weiß, was zu tun ist. Der Trainer macht einen super Job, auch die Einwechselspieler. Man sieht, dass jeder der reinkommt, weiß, was zu tun ist. Man hat heute gesehen, wie gefestigt wir hinten sind. Nach vorne hin sind wir auch stark.“

"Man of the Match": Christian Früchtl. Der Austria Wien-Keeper blieb in sechs von 12 BL-Einsätzen ohne Gegentor, davon jüngst vier Mal en suite.

„Früchtl hat einen sensationellen Tag gehabt“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die Leistung von Sturm Graz: „Sie haben sich sehr gut präsentiert. Sie haben enorm viel investiert, einen Elfmeter verschossen und beim Gegentor war der Schuss unglücklich abgefälscht. Der Spielverlauf hat der Austria enorm in die Karten gespielt. Ab und zu rennt es halt so.“



…über die Leistung von Christian Früchtl: „Früchtl hat einen sensationellen Tag gehabt. Er hat irrsinnig viele Paraden auf der Linie gehabt, die bei vielen anderen Torhütern zum Tor geführt hätten. Er ist momentan ein sicherer Rückhalt für Austria Wien.“



…über die aktuelle Form der Wiener Austria: „Es ist sensationell, was der Verein, die Mannschaft und das Trainerteam im Oktober erreicht hat. So kann es weitergehen, aber es ist auch klar, dass es nicht immer so weitergehen können wird. Jetzt kann man es aber einmal genießen.“



…im Vorfeld über den Ausfall von Dominik Fitz: „Ich glaube schon, dass er für die Austria ein enorm wichtiger Spieler ist. Nicht nur aufgrund seiner Offensivqualitäten, sondern auch aufgrund seiner technischen Qualitäten und seiner Standardsituationen. Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann.“

"Kontinuität und ständige Entwicklung in letzten Jahren bedingt darin, dass sie jetzt Tabellenführer sind"

Julian Baumgartlinger (Analyse Experte):

…über die Erfahrungen der Grazer auf internationalem Niveau: „Das eine bedingt das andere. Diese Kontinuität und ständige Entwicklung in den letzten Jahren bedingt darin, dass sie jetzt Tabellenführer sind. Jeder Spieler profitiert von diesen internationalen Spielen.“

