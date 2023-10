Mit dem höchsten Bundesliga-Auswärtstriumph der Klubhistorie hat der Überraschungs-Tabellenfünfte TSV Egger Glas Hartberg seinen "SC Austria Lustenau-Komplex" abgelegt und mit dem 4:0-Kantersieg zugleich seine Meistergruppen-Ambitionen bestätigt. Nach fünf Duellen (3N, 2U) ohne Dreier gegen die Vorarlberger klappte es im sechsten Anlauf für die Steirer, die zudem zum fünften Mal in den vergangenen sieben Spielen ohne Gegentor blieben. Während der Tabellenletzte seine inferiore Heimbilanz prolongierte: 7 Spiele = 7 Niederlagen, 2:22 Tore. Zudem die 8. Niederlage aus den jüngsten 9 Spielen. STATEMENTS...

Meldet sich eindrucksvoll und stach als Joker: Maximilian Entrup, der wegen Rückenproblemen fünf BL-Partien fehlte und heute bei seinem Comeback im Reichshofstadion in Lustenau da wieder weiter machte, wo der 26-jährige TSV-Toptorjäger am 2. September in Wolfsberg gegen den WAC (0:3) aufhörte...einem Doppelpack. Damit steht der Sommer-Neuzugang bei 7 Saisontoren in 7 Einsätzen im Oberhaus...welch eine Quote!

"Die Mannschaft glaubt daran und bestätigt es auch mit einer Abgebrühtheit"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…über die Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir entwickeln uns richtig gut und haben aus allen Spielen sehr viel mitgenommen. Wir werden auch heute wieder sehr viel mitnehmen. Aufbauend auf dem, werden wir Ideen entwickeln, wie wir uns als Team noch weiterentwickeln können. Da sind wir schon richtig weit. Die Mannschaft glaubt daran und bestätigt es auch mit einer Abgebrühtheit. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber da ist schon noch viel Luft nach oben.“

...zum Spiel: "Bei derartigen Spielen muss man zum richtigen Zeitpunkt das Tor machen und das ist uns gelungen. Kompliment an die Mannschaft. Das 4:0 ist ein gutes Statement. Es war wichtig, dass wir aus den vergangenen Spielen die richtigen Schlüsse ziehen. Die Jungs waren ab der ersten Sekunde höchst motiviert."



Maximilian Entrup (TSV Egger Glas Hartberg):

…über das Spiel: „Ich denke, dass es heute von der ersten bis zur letzten Sekunde absolut verdient war. Wir haben einen Plan gehabt vom Trainer, den wir versucht haben, umzusetzen. Ich glaube, wenn wir die Pläne richtig umsetzen, dann funktioniert es ganz gut. Wir stehen nicht unverdient dort, wo wir stehen.“

...weiter zum Spiel: "Es war ein perfekter Abend und der Sieg geht absolut in Ordnung."

"Durch das 1:0 und die rote Karte war das Spiel quasi durch"

Dominik Frieser (TSV Egger Glas Hartberg): "Es war an der Zeit, dass wir gegen Lustenau gewinnen. Durch das 1:0 und die rote Karte war das Spiel quasi durch."



Donis Avdijaj (TSV Egger Glas Hartberg):

…über das Spiel: „Es waren schwierige Bedingungen heute, aber ich denke, dass wir unseren Plan durchgezogen haben. Wir wollten unser Spiel spielen und es hat von Anfang an gut funktioniert. Mit dem 1:0 haben wir auch lockerer und gelöster gespielt. Wir haben heute völlig verdient die drei Punkte mitgenommen.“

...weiter zum Spiel: "Wir haben eine super Leistung gezeigt. Es war heute ein absoluter Siegeswille zu spüren und ich freue mich für alle Spieler."

Pius Grabher (l.) & Co. liefen Christoph Lang und den Hartbergern, die bereits den dritten Auswärtssieg feierten, meist hinterher. Der gebürtige Lustenauer und ausgerechnet das Austria-Urgestein erwies seiner Mannschaft mit der roten Karte nach 44 Minuten zudem einen Bärendienst. Gegen dezmierte Gastgeber zogen die Steirer dann davon.

" Werden weiterarbeiten, weiterkämpfen und versuchen, Boot wieder in richtige Richtung zu steuern“

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau):

…über den Unmut der Fans: „Ich kann die Fans zu 100% verstehen. Sie wollen jetzt endlich einmal einen Heimsieg feiern gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Wir haben es heute leider wieder nicht geschafft und daher sind sie zornig. Sie haben uns jetzt zweieinhalb Jahre toll unterstützt, wir haben viele Erfolge gemeinsam gefeiert. Jetzt läuft es halt momentan nicht so gut. Das müssen wir als Spieler und Trainer akzeptieren können.“

...weiter zum Spiel: "Das Ergebnis ist sehr enttäuschend für uns und leider kassieren wir zu einfache Tore."



…über die weitere Herangehensweise: „Wir werden die Schlüsse ziehen, was wir gut gemacht haben und weniger gut gemacht haben. Wir werden weiterarbeiten, weiterkämpfen und versuchen, das Boot wieder in die richtige Richtung zu steuern.“



…im Vorfeld über die Reservistenrolle von Baden Frederiksen: „Jeder Spieler in unserem Kader hat während der Trainingswoche die Chance, sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen und diese Woche hatten andere Spieler die Nase vorne.“

Tobias Berger (Spieler SC Austria Lustenau): "Leider haben wir wieder keinen Sieg eingefahren und bis zur roten Karte war es ein ausgeglichenes Spiel."

"Wir wissen, dass Markus Mader unser Trainer in den letzten zwei Jahren war und ist"

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau):

…über einen möglichen Trainerwechsel: „Es ist für mich jetzt kein Thema. Nach so einem Spiel muss man die Mannschaft erstmal wieder aufbauen. Wir wissen, dass Markus Mader unser Trainer in den letzten zwei Jahren war und ist. Wir hatten gemeinsam einen guten Weg. Wir müssen da gemeinsam rauskommen.“

„Fakt ist, wenn man so weiterspielt, wird man fix absteigen!“

Marc Janko (Sky Experte):

…über den SC Austria Lustenau: „Es ist eine ganz schwierige Lage für den Verein. Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie an Passivität kaum zu überbieten waren. Es hat kein Zweikampf gepasst. Man war immer nur Begleitschutz. Man hat es den Hartbergern irrsinnig leicht gemacht, die es dann auch dankend angenommen haben. So kannst du in der Bundesliga gegen niemandem bestehen. Die Leistung ist leider sehr ernüchternd. Das war heute in allen Belangen nicht bundesligareif. Das war Fußball zum Abgewöhnen. Es ist eine schwierige Lage. Fakt ist, wenn man so weiterspielt, wird man fix absteigen.“



…über die Rote Karte von Pius Grabher: „Mir wird schlecht, wenn ich hinschaue. Mich ärgert, dass er selbst nicht einsieht, dass es eine Rote Karte ist. Normalerweise, wenn ich das als Spieler mache, halte ich meinen Mund und gehe in die Kabine.“

