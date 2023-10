Eine "englische Woche" folgt bei den Linzer Eurofightern, die noch in drei Wettbewerben unterwegs sind, auf die nächste! Drei Tage nach dem 3:3 gegen den SK Rapid gastiert der LASK am Mittwoch (18 Uhr, Ligaportal-Liveticker) im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups beim Kapfenberger SV 1919. Dabei will der Vorjahres-Halbfinalist aus Linz zum sechsten Mal in Folge in diesem Bewerb in das Viertelfinale einziehen. Es ist wettbewerbsübergreifend das vierte Auswärtsspiel in Folge, ehe die Linzer dann am kommenden Sonntag wieder mal ein Heimspiel haben und Spitzenreiter SK Sturm Graz kommt (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker):

Fehlte sieben Spiele wegen Patellasehenproblemen: René Renner, der womöglich am Mittwoch vor seinem Comeback steht.

9:0-Tore in ersten beiden Runden gegen unterklassige West-Klubs

Der LASK meisterte die ersten beiden Cup-Hürden in dieser Saison souverän und ist nach dem 6:0 bei Röthis und dem 3:0 in Imst noch ohne Gegentreffer. Im vierten Auswärts-Pflichtspiel in Folge geht es für die Schwarz-Weißen darum, an die zuletzt starken Leistungen anzuknüpfen und das Viertelfinale zu erreichen. Dort waren die Linzer zuletzt Stammgast: In den vergangenen fünf Jahren drangen die Athletiker einmal ins Endspiel, drei Mal ins Halbfinale sowie einmal bis ins Viertelfinale vor. Die meisten Cup-Tore für den LASK verbuchten heuer Moussa Kone und Thomas Goiginger (je 2).

Der Gegner aus der Steiermark liegt derzeit in der 2. Liga auf Rang sieben und blieb zuletzt in der Meisterschaft fünf Mal in Folge ungeschlagen. Im Cup bezwang die Mannschaft von Trainer Abdulah Ibrakovic in Runde eins Regionalligist Deutschlandsberg im Elfmeterschießen, in der zweiten Runde setzte man sich mit einem 1:0 gegen Liga-Konkurrent Lafnitz durch. Toptorschütze der Kapfenberger ist Alexander Hofleitner mit drei Pflichtspieltoren.

LASK seit acht Duellen gegen KSV 1919 ungeschlagen

Für die beiden Mannschaften ist es das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel seit mehr als sechs Jahren. Zuletzt trennten sich die Teams im Mai 2017 in der Aufstiegssaison des LASK in Liga zwei in Pasching mit 1:1. Die Linzer blieben in den jüngsten acht Duellen gegen die "Falken" ungeschlagen, die Gesamtbilanz spricht mit 28 Siegen, 15 Remis und 21 Niederlagen ebenfalls für die Athletiker.

Im ÖFB-Cup kam es bislang zu drei Begegnungen: 1963 zog der LASK mit einem 3:2-Auswärtssieg in Kapfenberg ins Finale ein, in den Saisonen 2005/06 und 2014/15 setzten sich die Steirer jeweils im Achtelfinale mit 2:0 bzw. 5:3 durch.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Mit Kapfenberg erwartet uns ein unangenehmer Gegner, wir müssen sehr wachsam sein und brauchen eine hochkonzentrierte Leistung. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir ins Viertelfinale einziehen. Das ist unser erklärtes Ziel.“

Es fehlen: Wiesinger, Taoui, Darboe.

Zusätzlicher Fanflieger nach Liverpool ✈️

Aufgrund der großen Nachfrage steht ein weiterer Fanflieger nach Liverpool zur Verfügung.



📰Alle Infos 👉 https://t.co/6xUzumBD11 #LFCASK #UEL pic.twitter.com/xL9YPj4YY6 — LASK (@LASK_Official) October 30, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at