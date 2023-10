Dem FC Red Bull Salzburg steht im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups eine absolut schwierige Aufgabe bevor. Das Team von Trainer Gerhard Struber trifft am Mittwoch, den 01. November 2023, ab 18 Uhr (Ligaportal-Liveticker) in der Profertil Arena auf den Überraschungs-ADMIRAL Bundesliga-Fünften TSV Egger Glas Hartberg. Das Spiel wird vom Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann geleitet. In der Liga siegten die Roten Bullen, deren Kapitän Andreas Ulmer heute sein 38. Wiegenfest feiert (siehe VIDEO im Beitrag), am 20. August mit 5:1 in Hartberg.

War beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Profertil Arena in Hartberg der überragende Akteur: Rechtsverteidiger Amar Dedic, der beim 5:1-Erfolg des FC Red Bull Salzburg nach der Pause einen Doppelpack binnen 15 Minuten schnürte und zudem den Assist für Oscar Gloukh zum 1:0-Führungstor beisteuerte. Diesmal dürfte es für die Roten Bullen allerdings eine ungleich schwerer Aufgabe werden, da die Schopp-Mannen gut drauf sind.

"Wenn wir unser wahres Gesicht zeigen, wird es für Hartberg schwierig gegen uns"

Die Hartberger spielen bisher eine ausgezeichnete Saison. Neben den beiden ÖFB-Cup-Erfolgen (3:2 beim FavAC und 1:0 n.V. bei ADMIRAL 2. Ligist FC Flyeralarm Admira) performt das Team von Trainer Markus Schopp auch in der ADMIRAL Bundesliga richtig gut und liegt nach elf Runden auf Platz 5, damit oberhalb des ominösen Strichs.

Trainer Gerhard Struber weiß also, dass seiner Mannschaft keine einfache Aufgabe bevorsteht: „Es erwartet uns ein schwieriges Duell. Gleichzeitig bietet sich uns aber ebenfalls die Chance, den nächsten Schritt zu machen. Es wird darauf ankommen, dass wir die richtige Haltung und Einstellung an den Tag legen und unser wahres Gesicht zeigen, dann wird es für Hartberg schwierig gegen uns.

Die Hartberger nehmen aktuell eine richtig gute Entwicklung – wir wissen somit, dass wir am Mittwoch gegen einen starken Gegner spielen, der es auch in der Liga gut macht.“

"Hartberg hat hungrige Mannschaft, da gilt äußerste Vorsicht"

Luka Sucic ergänzt: „Es wird darauf ankommen, dass wir präsent sind, unser Spiel durchziehen und auf den Punkt da sind. Wir wissen, Cup-Spiele haben immer ihren eigenen Charakter. Jeder von uns muss absolut fokussiert sein.

Hartberg hat eine hungrige Mannschaft, da gilt äußerste Vorsicht. Ich fühle mich gut und genieße es, wieder auf dem Platz zu stehen.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Dijon Kameri (Gesäßmuskel), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel).

Das Geburtstagsständchen für unseren Kapitän vor der heutigen Trainingseinheit 🫶 pic.twitter.com/I9wG0LToih — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 30, 2023

Ergebnisse im laufenden Bewerb

FC Red Bull Salzburg

1. Runde: SG SCU Ardagger/Viehdorf – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:3)

Tore: Konate (2), Dedic, Kjaergaard, Kameri, Kaltenbrunner (Eigentor)

2. Runde: SV Austria Salzburg – FC Red Bull Salzburg 0:4 (0:3)

Tore: Forson (2), Dedic, Pavlovic

TSV Egger Glas Hartberg

1. Runde: FavAC – TSV Hartberg 2:3 (0:1)

Tore: Entrup (2), Komposch

2. Runde: FC Flyeralarm Admira – TSV Hartberg 0:1 n.V.

Tor: Kainz.

Auslosung Viertelfinale



Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen findet am Sonntag, den 05. November im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag (ab 18:00 Uhr) auf ORF 1 statt.

Die weiteren Termine im Cup

Viertelfinale: 09./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 02./03./04. April 2024

Finale: 01. Mai 2024 (Klagenfurt)

Prämien

Als Prämien werden im Achtelfinale für jeden Heimverein € 9.500 und für jeden Gastverein € 16.000 ausbezahlt.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und FC Red Bull Salzburg via Getty