Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner Sitzung folgende Beschlüsse durch und sprach eine Höchststrafe für SC Austria Lustenau-Urgestein Pius Grabher aus. Weiters wurde auch WSG Tirol-Co-Trainer Martin Svejnoha gesperrt.

Erste Rote Karte für Pius Grabher nach rd. 300 Pflichtpartien

Beim Spiel der 12. Runde in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag zwischen Austria Lustenau und dem TSV Hartberg (0:4) ließ sich Pius Grabher, der bisher in 298 Pflichtpartien nie die rote Karte sah und lediglich einmal die gelb-rote erhielt (2. Liga), ließ sich beim Stand von 0:1 in der 44. Minute in des Gegners Hälfte zu einer schlimmen Grätsche hinreißen. Die Aktion tat schon beim Hinsehen weh.

Der 30-jährige, gebürtige Lustenauer zog im Kampf um den Ball voll durch und traf TSV-Akteur Mamadou Sangare. Gott sei Dank ist Sangare nichts schlimmeres passiert. Ganz schlimm anzusehen. Siehe auch SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker.

Das Strafmaß:

Pius Grabher (ALU): 4 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) – Rohes Spiel.

Da die Strafe wettbewerbsübergreifend gilt, fehlt der Routinier bereits am Mittwoch, den 1. November, im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale beim ADMIRAL 2. Ligisten SKN St. Pölten (ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Weiters wird der Tabellenletzte aus Vorarlberg im kommenden Auswärtsspiel bei Austria Wien und im Heimspiel gegen den WAC ohne sein "Gesicht des Vereins" auskommen müssen.

Weiters wurde Martin Svejnoha (Co-Trainer WSG Tirol) für ein Spiel gesperrt wegen– Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL