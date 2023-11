ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol, der am Samstag in Runde 13 Serienmeister FC Red Bull Salzburg, aktuell Tabellenzweiter, am Innsbrucker Tivoli empfängt (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER), begrüßt mit dem renommierten Logistikdienstleister einen neuen Partner in der WSG-Sponsorenfamilie. Im Rahmen der am Donnerstagnachmittag stattgefundenen Pressekonferenz wurde die Partnerschaft zwischen den Wattenern und dem Logistikzentrum Tirol der DACHSER Austria GmbH bereits feierlich vorgestellt, nun ist sie offiziell.

"Wir sind stolz darauf, Teil der WSG Tirol zu sein, da wir die Werte des Vereins teilen"

Mit dem weltweit agierenden Spezialisten für Transportlogistik, der bereits seit dem Jahr 1995 in Tirol vertreten ist und vor fünf Jahren eine neue Logistikanlage in Stans im Bezirk Schwaz eröffnete, erweiterte der Tiroler Bundesligist seine Sponsorenfamilie um einen starken Partner in der Transportlogistik-Branche und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



Julian Heiss (Geschäftsführer Wirtschaft WSG Tirol): "Wir sind sehr froh und stolz, mit der DACHSER Austria GmbH einen neuen, starken Partner an Bord der WSG Tirol begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit ist auf langfristige Basis angelegt und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit."



Robert Kloker (Niederlassungsleiter Logistikzentrum Tirol | DACHSER Austria GmbH): "Sport bewegt und begeistert – auch uns. Im Sport verbinden sich Leidenschaft und Leistungsbereitschaft, Talent und Technik. Außerdem ist uns bewusst, dass Spitzensport ohne finanzielle Unterstützung fast nicht machbar ist. Wir sind stolz darauf, Teil der WSG Tirol zu sein, da wir die Werte des Vereins teilen.

Als führender Logistikdienstleister und Familienunternehmen glauben wir an Teamarbeit, Leidenschaft und den Willen, immer das Beste zu geben. Durch diese Zusammenarbeit möchten wir nicht nur den Fußballklub unterstützen, sondern auch die regionale Gemeinschaft stärken. Wir sind überzeugt, dass diese Sponsoring-Vereinbarung für beide Seiten von großem Nutzen sein wird, und freuen uns darauf, gemeinsam mit der WSG Tirol spannende Momente zu erleben und die Begeisterung für den Fußball zu teilen."