379 Tage ist es her, dass die Grazer Kultklubs und Erzrivalen im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale aufeinander trafen. Heute ab 20:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER - kommt es in der mit 16.000 Besuchern ausverkauften Merkur Arena in Graz-Liebenau zur prestigeträchtigen Neuauflage zwischen dem ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902 und ADMIRAL Bundesliga-Spitzenreiter SK Puntigamer Sturm Graz. An jenem 19. Oktober 2022 siegte der klassenhöhere BL-Vizemeister und Cup-Titelverteidiger durch ein Tor von Albian Ajeti (65. Min.) mit 1:0 - siehe VIDEO! Und heute? Nachfolgend die AUFSTELLUNGEN.

Rassige, intensive Szenen wie vor einem Jahr wird es auch bei der ÖFB-Cup-Achtelfinal-Neuauflage zwischen den beiden Grazer Kultklubs geben nachdem die steirische Landeshauptstadt bereits im Ausnahmezustand ist.

Duell der Erzrivalen und Liga-Spitzenreiter im 199. Grazer Derby

Beide Teams marschieren in der Liga vorneweg, kassierten in 12 Runden bzw. national in dieser Saison jeweils nur eine Niederlage. Der GAK 1902 ist in der ADMIRAL 2. Liga mit 31 Punkten (10 S, 1U, 1N; 21:9 Tore) souveräner Spitzenreiter und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz.

Während der SK Sturm Graz Ligaprimus im Oberhaus ist und mit 27 Zählern (8S, 3U, 1N; 20:8 Tore) die Tabelle um einen Punkt vor Serienmeister FC Red Bull Salzburg anführt.

15 Jahre lang warteten die Grazer Fußballfans auf ein Derby bis zu jenem 19. Oktober 2022, ehe es nun binnen eines Jahres gleich zum zweiten Mal zum Aufeinandertreffen im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale kommt.

ÖFB-Cup-Achtelfinale Saison 2023/24

Donnerstag, 02.11.2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, SR: Harald Lechner/Wien

GAK 1902 - SK Puntigamer Sturm Graz

GAK 1902 (3-5-2): Nicht - Jovicic, Gantschnig, Oberleitner - Lang, Perchtold (K), Schriebl, Lichtenberger, Rosenberger - Cheukoua, Maderner. Trainer: Gernot Messner.

Ergänzungsspieler: Meierhofer (TW), Rusek, Eloshvili, Schiestl, Holzhacker, Jager, Köchl.

SK Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegovic, Borkovic, Wüthrich, Schnegg - Hierländer (K), Lavalée, Horvat, Prass - Wlodarczyk, Jatta. Trainer: Christian Ilzer.

Ergänzungsspieler: Maric (TW), Gorenc Stankovic, Sarkaria, Serrano, Teixeira, Camara, Dante.

Mit diesem Treffer avancierte Albian #Ajeti im letzten Grazer Derby zum Derbyhelden! #sturmgraz pic.twitter.com/41BiWzQbza — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 1, 2023

Fotoocredit: RiPu Sportfotos