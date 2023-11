Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga führt den derzeit Tabellenzweiten FC Red Bull Salzburg nach Innsbruck, wo am kommenden Samstag, den 4. November 2023 ab 17 Uhr im Tivoli Stadion die WSG Tirol wartet - Ligaportal-LIVETICKER. Das Duell mit dem daheim noch sieglosen Tabellenelften (1U, 4N) wird von Schiedsrichter Julian Weinberger/Wien geleitet.

Gerhard Struber und sein Kapitän Andreas Ulmer, der am vergangenen Montag sein 38. Wiegenfest feierte.

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber über das bevorstehende Aufeinandertreffen mit den Tirolern: „Für uns gilt es, nach dem Kraftakt am Mittwoch im Cup nun unsere Kräfte zu bündeln und uns auf eine neue schwierige Aufgabe einzustellen. Die WSG ist gerade aufgrund ihrer aktuellen Situation ein gefährlicher Gegner.

Mit Thomas Silberberger haben sie einen Trainer, der nie aufgibt und weiß, neue Lösungen zu finden. Wir gehen aber mit der klaren Zielsetzung ins Spiel, den Ton anzugeben und unser Spiel aufzuziehen, um den nächsten Schritt zu gehen und drei wichtige Punkte einzufahren.“

"WSG wird sich mit all ihren Mitteln gegen uns stemmen und hat nichts zu verlieren"

Petar Ratkov über die Zielsetzungen gegen die Tiroler: „Wir werden mit voller Konzentration und als eingeschworene Einheit in dieses Spiel gehen. Die WSG wird sich mit all ihren Mitteln gegen uns stemmen und hat nichts zu verlieren – darauf müssen wir vorbereitet sein. Ich persönlich möchte an meine Leistung im Cup anknüpfen und es noch besser machen.

Nach der Verletzung bin ich sehr glücklich, wieder da zu sein und dass ich der Mannschaft zuletzt mit einem Tor helfen konnte. Gegen die WSG Tirol werden wir wieder alles daransetzen, als Sieger vom Feld zu gehen.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Maurits Kjaergaard hat im Cup-Spiel eine Schultereckgelenksverletzung erlitten – weitere Untersuchungen folgen.

Daten & Fakten

Der FC Red Bull Salzburg gewann zehn der elf Bundesliga-Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte dabei 41 Tore gegen die Tiroler (3,7 Treffer pro Spiel).

gegen die Tiroler (3,7 Treffer pro Spiel). Die Roten Bullen sind erstmals seit 21 BL-Auswärtsspielen ungeschlagen – als erstes Team in der Drei-Punkte-Ära.

– als erstes Team in der Drei-Punkte-Ära. Die WSG Tirol blieb in keinem der letzten 20 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor.

Die letzten Bundesliga-Duelle gegen die WSG Tirol

06.08.2023 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 3:0 (0:0)

19.02.2023 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

03.09.2022 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 2:0 (1:0)

11.12.2021 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:0 (1:0)

11.09.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

22.05.2021 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 4:0 (3:0)

21.04.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

13.02.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

31.10.2020 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:0 (2:0)

07.12.2019 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:1 (3:0)

31.08.2019 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:5 (0:3)

