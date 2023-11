Die WSG Tirol empfängt am Samstag im ersten Teil des Heimspieldoppels den derzeit Tabellenzweiten FC Red Bull Salzburg (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Damit weht Champions League-Luft rund um das Tivoli Stadion in Innsbruck. Für die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger gilt es in Runde 13 der ADMIRAL Bundesliga das 'Nonplusultra' des österreichischen Oberhauses in die Schranken zu weisen. Dies gelang den Wattenern zuletzt in der historischen Saison 2020/21, als die Königsklassen-Kicker durch einen Last-Minute-Treffer von Ex-WSG-Akteur Renny Smith mit 3:2 besiegt wurden. Siehe auch Vorschau FC Red Bull Salzburg.

Was wird der 50-jährige WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger für einen Matchplan austüfteln, um mit "Underdog Wattens" den Roten Bullen ein Haxerl zu stellen. Wie an jenem historischen 21. April ´21...als die Tiroler mit 3:2 gegen den FC Red Bull Salzburg, der am nächsten Mittwoch in der Champions League in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim Inter Mailand empfängt, besiegten.

"Wir benötigen die gleichen Zutaten wie seinerzeit im April 2021"

"Wir benötigen die gleichen Zutaten wie seinerzeit im April 2021. Das bedeutet, dass wir eine Mannschaft brauchen, die an sich glaubt und der Intensität der Salzburger die Stirn bieten kann. Dazu kommt noch, dass wir natürlich auch in gewissen Situationen das notwendige Spielglück auf unserer Seite haben müssen", zählt Cheftrainer Thomas Silberberger jene Tugenden auf, die der Tabellenvorletzte, der weiter bei der kärglichen Bilanz am Tivoli (4N, 1U) auf den ersten Heimsieg wartet, am Samstag an den Tag legen müssen, um abermals gegen die Roten Bullen wie damals im Frühjahr vor zwei Jahren bestehen zu können.

"Glaube an Mannschaft ist groß und wird auch nie verloren gehen"

Trotz der aktuellen Niederlagenserie ist sich Felix Bacher (im Foto), seit der laufenden Spielzeit im Doppel mit Valentino Müller neuer Kapitän der WSG Tirol, der Qualität der Mannschaft bewusst. "Man hat in den letzten drei Halbzeiten gesehen, wie wir als geschlossene Einheit auftreten wollen. Daran gilt es nun auch gegen Salzburg anzuknüpfen", so der 23-Jährige, der vollstes Vertrauen in seine Mitspieler setzt: "Der Glaube an die Mannschaft ist groß und wird auch nie verloren gehen. Jeder im Team glaubt an sich und seine Teamkollegen."

Diesen Glauben gilt es nun in den letzten fünf ADMIRAL Bundesliga-Spielen des Kalenderjahres 2023 in Zählbares umzumünzen, um vor der alljährlichen Tabellenhalbierung und der damit einhergehenden Punkteteilung gewappnet zu sein.

Personal-News vor dem Duell mit den Salzburger Bullen

Nahezu unverändert zeigt sich die Personalsituation auf Seiten der WSG Tirol. Während David Gugganig nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt ist, muss diesmal Offensivakteur Luca Kronberger aufgrund einer Gelbsperre passen. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation), Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem). Für Yannick Vötter (Bänderriss im Sprunggelenk) kommt ein Einsatz ebenfalls noch zu früh.

