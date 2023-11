Vier Wochen nach dem letzten Heimspiel gegen den SCR Altach (8.10, 1:0) und wettbewerbsübergreifend fünf Auswärtspartien im Oktober kehrt der LASK in die Raiffeisen Arena zurück: Auf neuem Rasen empfängt der daheim einzig im Oberhaus noch unbesiegte Tabellendritte aus Linz im Topspiel der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den in dieser BL-Saison in der Fremde noch ungeschlagenen Tabellenführer SK Sturm Graz.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen heuer am 9. April in der Raiffeisen Arena waren Robert Žulj und der LASK obenauf, siegten vor rd. 11.300 Besuchern mit 2:1 gegen den SK Sturm Graz, der diesmal als Tabellenführer kommt. Links SK Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, rechts Tomi Horvat, der in diesem Jahr schon wiederholt gegen die Linzer scorte.

LASK auch dank großartiger Heimbilanz mit breiter Brust in Kultklub-Duell

Mit dem Einzug ins Viertelfinale des ÖFB-Cups im Elfmeterschießen bei Zweitligist Kapfenberg schloss der LASK die Serie von vier Auswärtsspielen erfolgreich ab. In der Liga sind die Athletiker nach dem 1:0 über Altach und in Salzburg sowie dem 3:3 gegen den SK Rapid seit drei Runden ungeschlagen. Diesen Lauf wollen die Schwarz-Weißen auch im Topspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter aus Graz fortsetzen.

Die Steirer setzten sich am Donnerstagabend im ÖFB-Cup-Derby gegen den GAK 1902 mit 3:2 durch. In der Liga kassierte der SK Sturm zuletzt vor eigenem Publikum gegen die Wiener Austria die erste Saisonniederlage (0:1). Mit acht Gegentreffern stellt der Vizemeister des Vorjahres gemeinsam mit dem FC Red Bull Salzburg aktuell die beste Defensive der Liga. Bester Torschütze ist der Pole Simon Wlodarczyk mit acht Pflichtspieltreffern in dieser Saison.

Das Trikot von Ex-SK Sturm-Akteur Ivan Ljubic ist beim LASK begehrt. Der 27-jährige Wiener zählte zuletzt zu den Startelf-Stammkräften der Linzer.

"Mannschaft ist sehr gut drauf und mit unseren Fans im Rücken wollen wir nächsten Sieg einfahren"

Die jüngste Heimbilanz in den Duellen mit den "Blackies" spricht für die Athletiker: In den vergangenen acht Aufeinandertreffen blieben die Linzer sieben Mal ungeschlagen. Heuer ist der LASK nach sechs Bundesliga-Heimspielen noch ohne Niederlage und blieb vor eigenem Publikum fünf Mal in Folge ohne Gegentor – das war zuvor seit Gründung der Bundesliga 1974 einmal im Frühjahr 1982 gelungen.

Insgesamt durften die Oberösterreicher in 77 Auftritten zuhause 38 volle Erfolge gegen Sturm bejubeln, dazu kamen 22 Remis und 17 Niederlagen. Zuletzt feierte man im April 2023 einen 2:1-Heimsieg.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir freuen uns sehr, endlich wieder ein Heimspiel in der Raiffeisen Arena bestreiten zu dürfen. Mit Sturm haben wir die nächste große Herausforderung vor der Brust. Die Mannschaft ist aber sehr gut drauf und mit unseren Fans im Rücken wollen wir den nächsten Sieg einfahren.“

Es fehlen: Wiesinger, Taoui, Darboe.

