Am heutigen Sonntagabend, den 5. November 2023, wurden in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" die Paarungen für das Viertelfinale im UNIQA ÖFB Cup der Saison 2023/2024 ausgelost. Unter den acht Vereinen befinden sich sechs ADMIRAL Bundesliga- (darunter auch Titelverteidiger SK Sturm Graz) und mit dem SKN St. Pölten sowie Aufsteiger DSV Leoben zwei ADMIRAL 2. Liga- Klubs. Ligaportal.at hat die vier Viertelfinal-Duelle für euch im Überblick:

Auch LASK-Cheftrainer Thomas Sageder wollte sogleich nach Spielende des Top-Spiels der Linzer gegen ÖFB-Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz (3:1, siehe auch Ligaportal-LIVETICKER) wissen, auf wen sein Team im Viertelfinale trifft und brauchte nur in der kostenlosen Ligaportal-App nachzuschauen. Und den Athletikern wurde ein Hammerlos beschert mit dem FC Red Bull Salzburg, der in den vergangenen 12 Jahren 9 Mal den ÖFB-Cup gewann. Die Roten Bullen kommen nach Linz!

Das sind die Viertelfinal-Duelle:

SK Sturm Graz vs. FK Austria Wien

DSV Leoben vs. SCR Altach

LASK vs. FC Red Bull Salzburg

SK Rapid vs. SKN St. Pölten

Das Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale findet am Wochenende vom Freitag, den 2. Februar bis Sonntag, den 4. Februar 2024 statt.



Das UNIQA ÖFB Cup Finale der Saison 2023/24 wird am 1. Mai 2024, genau wie in den zwei Jahren darauf, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen.

Spieltermine UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24

Viertelfinale: 2./3./4. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at