Nach dem 4:0-Hinspielseg (einziger Heimsieg bisher) gewann der SK Rapid auch auswärts beim SCR Altach. Ein Doppelschlag mit Traum-Tor von Guido Burgstaller (65. Min.), seinem 50. Treffer für die Hütteldorfer, sowie einem Eigentor von Atdhe Nuhiu (69.) sorgten für den dritten Auswärts-Dreier beim verdienten 2:0-Triumph im Ländle. Mit dem ersten BL-Erfolg seit Anfang Oktober verteidigten die Hütteldorfer nach 13 Runden in der ADMIRAL Bundesliga Rang 6. Die Standfest-Truppe wartet dagegen seit fünf Spielen auf einen Sieg und belegt Rang 9. Nachfolgend STATEMENTS.

Jung-Nationalspieler Leopold Querfeld und der SK Rapid legten sich in Altach mächtig ins Zeug und feierten nach dem ÖFB-Cup-Viertelfinal-Aufstieg binnen weniger Tage verdientermaßen den nächsten Auswärtssieg.

„Ich denke, der Unterschied war einfach die Qualität im Abschluss“

Joachim Standfest (Trainer CASHPOINT SCR Altach):

…über das Spiel: „Wir müssen auf dem Weg weitermachen, wo wir jetzt sind. Es ist wie am Saisonanfang. Wir hatten jetzt zwei Gegner, die über uns zu stellen waren. Gegen den WAC haben wir unglücklich nur einen Punkt geholt, jetzt sind wir zwei Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Da haben wir aber gegen Vereine gespielt, die das fünffache von unserem Budget haben, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir werden uns auf Samstag vorbereiten, da spielen wir gegen Wattens und da gehen wir wieder in die richtige Richtung.“



Dejan Stojanovic (Torhüter CASHPOINT SCR Altach):

…über das Spiel: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben gut verteidigt. Ich denke, der Unterschied war einfach die Qualität im Abschluss. Mit dem 1:0 gehen so ein bisschen unsere Hoffnungen unter. Wir versuchen zwar alles bis zum Schluss, aber es hat uns ein bisschen die Luft geraubt, den letzten Atemzug.“

„Ich glaube, dass wir nicht zwei Tore schlechter als Rapid waren"

Adthe Nuhiu (Stürmer CASHPOINT SCR Altach):

…über das Spiel: „Ich glaube, dass wir heute nicht zwei Tore schlechter als Rapid waren. Burgstaller haut den aus dem Nichts rein und bis dort hin war es sicher nicht verdient. Vielleicht haben sie etwas mehr Ballbesitz gehabt, die zwingenden Chancen hatten sie aber auch nicht. Deswegen ist es um so bitterer. Es ist eine sehr bittere Niederlage, weil es vom Spielverlauf sehr ungünstig war. Ob es verdient war, weiß ich auch nicht.“

Scorte wie beim 4:0-Hinspiel im Allianz Stadion wieder gegen den starken Schlussmann Stojanovic: Guido Burgstaller. Der 34-jährige Villacher erzielte sein 50. Jubiläums-Tor im SK Rapid-Dress...und was für eins...Marke Traumtor. Ein Treffer aus der Feinkostabteilung. Während der SCRA-Goalie nur durch diesen satten Sonntagsschuss und ein Eigentor von Burgstallers Pendant auf Altacher Seite, Mittelstürmer Nuhiu, zu bezwingen war. Nachdem der SK Rapid-Kapitän im September und Anfang Oktober wochenlang wegen einer Schambeinentzündung fehlte, begibt sich der Torschützenkönig der Vorsaison in der Torjägerliste auf die Überholspur und steht bereits bei 5 Treffern aus 8 Einsätzen.

"Es waren schwere Bedingungen, ein schwieriger Platz"

Guido Burgstaller (Spieler SK Rapid):

…über das Spiel: „Es war heute ein ganz schwieriges Spiel für uns. Wir waren aber von der ersten Minute an voll konzentriert. Es waren schwere Bedingungen, ein schwieriger Platz. Wir haben aber trotzdem probiert, den Ball laufen zu lassen, was auf dem Platz nicht leicht war. Ich würde sagen, es war eine Top-Leistung von uns. Es war auch extrem wichtig, dass wir auch mal ein Kampfspiel gewonnen haben, das war ja nicht immer so.

Wir wussten, dass Altach sehr viele lange Bälle auf Nuhiu spielen wird und dass der Platz ihnen wahrscheinlich mehr entgegenkommt als uns. Wir haben das aber gut verteidigt, da muss man der Defensive auch ein Kompliment aussprechen. Da waren nicht viele Situationen dabei, wo es gefährlich wurde. Wir sind sehr froh, dass wir mit drei Punkten heimfahren.“



…über sein Tor: „Ich glaube, in der Situation hat alles gepasst, ich habe den Ball gut erwischt. Das passiert auch nicht alle Tage und es war auch wichtig, dass es das 1:0 war. Das war sicher einer meiner schöneren Treffer.“

„Man wird uns die Kampfeslust nie absprechen können“

Zoran Barisic (Chefrainer SK Rapid):

…über das Spiel: „Wir haben heute den Kampf angenommen. Altach ist eine physisch sehr, sehr starke Mannschaft und dagegen haben wir schon Mittel gefunden, um uns zu wehren. Trotzdem haben wir versucht, das Spiel zu machen und mit dem Ball gut umzugehen. Das ist uns über weite Strecken sehr gut gelungen. Das Tor von Guido Burgstaller war natürlich unfassbar. Trotzdem hätten es noch ein paar Tore mehr sein können. Was den Auftritt von meiner Mannschaft betrifft, bin ich aber sehr, sehr zufrieden.“



…über den Einsatz seiner Mannschaft: „Man wird uns die Kampfeslust nie absprechen können. Was man uns aber absprechen kann, das hat man heute auch gesehen, ist die Verwertung von Torchancen. Wichtig ist jeder Sieg, auch für das Selbstvertrauen und im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Nicht nur das Ergebnis steht für mich im Vordergrund, sondern auch, wie wir das Spiel annehmen und mit welcher Leidenschaft wir spielen. Ob wir uns alles zutrauen mit dem Ball. Und das war heute der Fall, obwohl der Platz nicht perfekt zu bespielen war. Trotzdem haben wir auch die äußeren Umstände sehr, sehr gut angenommen.“

"Es war wichtig, dem Gegner nicht das Momentum zu geben"

Michael Sollbauer (Innenverteidiger SK Rapid):

...über den souveränen Auswärtssieg: "Die Platzverhältnisse waren sicher nicht die besten, aber aufgrund der Jahreszeit relativ normal. Es war ein Spiel, in das wir uns reingehaut und viel investiert haben und unter dem Strich die drei Punkte auch verdient mit nach Wien nehmen."

...über zu Null gespielt: "Es war natürlich ganz wichtig, hinten nichts zuzulassen. Dem Gegner nicht das Momentum zu geben. Das haben wir ganz gut gemacht im Verbund. Das hat schon vorne angefangen, weil wir sie frühzeitig unter Druck gesetzt haben und sie ja dann doch die Stärken haben, um lange Bälle zu spielen und Nuhiu gut verlängert. Das haben wir ganz gut gemacht und souverän verteidigt. Und vorne unsere Möglichkeiten genützt. Solide Leistung."

...über "Weltklasse"-Tor von Guido Burgstaller: "Ich will ihn da nicht zu viel über den Klee loben, aber das hat er schon super gemacht. Das zeigt seine Qualität. Er hat einen kurzen Moment gehabt, in dem er sehr frei war. Dass er den Ball dann so trifft und rein haut hat schon große Klasse."

"Bei Rapid wird auch oft hin und her rotiert, wenn es mal nicht so läuft"

Kevin Wimmer (ehemals SK Rapid, derzeit Slovan Bratislava):

…über die Krise bei Rapid Wien: „Wenn da nach jedem Heimspiel, das man nicht gewinnt, so viel Unruhe ist für die nächsten zwei Wochen, ist das sicherlich nicht einfach für die Jungs. Das ist für keine Mannschaft gut, aber vor allem nicht für eine Mannschaft mit so vielen jungen Spielern und so viel Entwicklungspotential. Das ist nicht die Optimallösung und vielleicht auch ein Mitgrund, warum die Mannschaft nicht in Ruhe an sich arbeiten kann und sich nicht stetig weiterentwickelt.

Bei Rapid wird auch oft hin und her rotiert, wenn es mal nicht so läuft. Wir haben dann auch oft nicht mit dem selben Innenverteidiger-Duo gespielt. Das ist dann auch nicht einfach, wenn es immer wechselt und die Mannschaft immer verändert wird, wenn es nicht läuft.“

„Der Verein hat möglicherweise letzte 10 Jahre zu hohe Erwartungen für das, was sie zu leisten imstande sind“

Marc Janko (Sky Experte):

…über das Tor von Guido Burgstaller: „Das war ein absolutes Weltklasse-Tor. Die Mitnahme, der Schuss mit dem linken Fuß. Er ist zwar beidbeinig, aber ich glaube, mit dem rechten Fuß fühlt er sich doch ein bisschen wohler. Den so zu treffen, ist außerordentlich. Und das 50. Tor für Rapid war es auch noch.“



…vor dem Spiel über Rapid Wien: „Bei Rapid ist es die letzten zehn Jahre so, dass du immer Druck hast, wenn du zu Hause nicht gewinnst und den Unmut der Fans zu spüren bekommst. Das ist dann für den einen oder anderen nicht angenehm. Man muss aber auch sagen, dass der Verein möglicherweise die letzten zehn Jahre zu hohe Erwartungen hat für das, was sie zu leisten imstande sind. Da haben ihnen andere Vereine ihnen etwas vorgemacht und den Abstand vergrößert. Deswegen ist es nicht immer gerecht, welchen Standard man an die Rapid Mannschaft legt. Aber sie sagen Jahr für Jahr, dass sie oben mitspielen wollen. Der Wunsch ist also da. Dafür müssen sie aber anfangen, Siege einzufahren. Nur mit Unentschieden kommst du nicht weiter.“

