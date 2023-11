Bei der Auslosung des Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinales am Sonntag-Abend im ORF - wir berichteten - bekam der seit Wochen im Aufwind befindliche Rekord-Cup-Gewinner FK Austria Wien (27x) ein Auswärtsspiel gegen Titelverteidiger SK Sturm Graz zugelost. Gespielt wird am ersten Februar-Wochenende, zum Frühjahrsauftakt nach der Winterpause.

"Der Auswärtsblock wird voll sein"

Es fließt also bis zum Spieltermin in drei Monaten noch einiges Wasser die Donau bzw. Mur hinunter. Vor wenigen Tagen am 29. Oktober fügten die Wiener Violetten den Steirern in der ADMIRAL Bundesliga die erste Saison-Niederlage zu, mit 1:0 in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau dank "FAK-Torschütze vom Dienst" Andreas Gruber.

Wird den Veilchen auch ein Cup-Coup gegen den heimstarken Pokal-Titelverteidiger gelingen?

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Ein schweres Los – schade, dass wir kein Heimspiel vor unseren Fans haben werden, aber sie werden uns auch in Graz wieder zahlreich unterstützen – der Auswärtsblock wird voll sein. Wir haben vor acht Tagen auswärts gegen Sturm bewiesen, dass wir immer für Überraschungen gut sind. Jetzt zählen aber erstmal nur die nächsten vier, sehr wichtigen Spiele des Grunddurchgangs bis zur Winterpause. Danach freuen wir uns auf das Spiel in Graz und nehmen die Herausforderung gegen den Titelverteidiger gerne an.“

Sonntag gegen Champions League-Team vom FC Red Bull Salzburg

Kommenden Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) empfängt die Austria zum finalen Top-Spiel in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga Serienmeister und Champions League-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg in der Generali-Arena. Die Roten Bullen haben zuvor noch das schwere Königsklassen-Highlight gegen Inter Mailand in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Mittwoch, 08.11.2023, 21 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Für die Veilchen stehen nach dem Kräftemessen mit dem Liga-Leader aus der Mozartstadt bis zur Winterpause noch Spiele gegen den RZ Pellets WAC (So., 26.11., 14:30 Uhr, auswärts), den derzeit Dritten LASK (So., 3.12., 17:00 Uhr, heim) und Austria Klagenfurt (Sa., 9.12., 17:00 Uhr, auswärts) auf dem Programm. Fortgesetzt wird die Saison dann am ersten Februar-Wochenende (2. – 4.2.) mit dem Cup-Viertelfinale in Graz. Der genaue Spieltermin wird zeitnah publiziert, sobald er fixiert ist.

Das erste Pflichtspiel des Jahres führt uns nach Graz 🤝🏆#faklive #OEFBCup pic.twitter.com/tYfiViqYnW — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 5, 2023

