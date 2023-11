Jatta fehlte Sturm bereits in den Runden fünf bis acht aufgrund von Lendenwirbelbrüchen. In seiner dritten "englischen Woche" in Folge gastiert der SK Sturm am kommenden Donnerstag in der Europa League bei Gruppentopfavorit Atalanta Bergamo (Donnerstag, 9. November, ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Bittere Nachrichten: Der SK Sturm muss mehrere Wochen auf Seedy #Jatta verzichten. 🤕 #sturmgraz https://t.co/DltGirkpG4 — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 6, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos