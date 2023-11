Es ist die intensive Hochphase in dieser Herbst-Saison in der ADMIRAL Bundesliga (noch vier Runden in 2023), wenn es für die Klubs gilt einen Punkte-Winter-Vorrat zu sammeln, um vor den restlichen fünf Frühjahrs-Runden im Grunddurchgang und der Punkteteilung für Oberes und Unteres Playoff Weichen zu stellen. Und es ist die Zeit, wo vermehrt Spieler die fünfte gelbe Karte erhalten. So wie nachfolgende Akteure für die bevorstehende Runde 14, in der wiederum andere mit vier Verwarnungen vorbelastet sind und aufzupassen haben.

Bittere fünfte gelbe Karte für Alexander Prass beim Auswärtsspiel des SK Sturm Graz gegen den LASK in der Linzer Raiffeisen Arena. Wegen seiner "Schwalbe" im Herbst wurde der 22-jährige Leistungsträger der Steirer, der nicht in den ÖFB-Teamkader von Ralf Rangnick für die Spiele gegen Estland und Deutschland berufen wurde (steht auf Abruf bereit!), von Schiedsrichter Markus Hameter verwarnt.

Fünf gesperrte Spieler in Runde 14 am nächsten Wochenende:

Alexander Prass (SK Sturm Graz) - fehlt im Auswärtsspiel beim SK Austria Klagenfurt (Sonntag, 12.11., 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Jürgen Heil (Kapitän TSV Hartberg) - fehlt im Heimspiel gegen SK Rapid (Samstag, 11.11., 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Robert Žulj (Kapitän LASK) - fehlt im Derby beim FC Blau-Weiß Linz (Sonntag, 12.11., 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Sandro Altunashvili (RZ Pellets WAC) - fehlt im Auswärtsspiel beim SC Austria Lustenau (Samstag, 11.11., 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Lukas Sulzbacher (WSG Tirol, nach gelb-rot vs. FC Red Bull Salzburg) - fehlt im Heimspiel gegen den SCR Altach (Samstag, 11.11., 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

War beim 2:0-Hinspielsieg im Linzer Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht nur wegen seines Tores ein entscheidender Faktor: Robert Žulj. Der beim 3:1-Heimsieg gegen den SK Sturm Graz nach Foulspiel die fünfte gelbe Karte sah und somit gegen den Aufsteiger im neuen Hofmann-Personal-Stadion fehlen wird. Der 31-jährige Welser steht im übrigen dem deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf Abruf im Kader für die Länderspiele gegen Estland und Deutschland.

Elf gefährdete Spieler mit je 4 Gelben Karten:

Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg)

Stefan Hierländer, Jon Gorenc Stankovic (beide SK Sturm Graz)

Branko Jovičić (LASK)

Ousmane Diakité (TSV Hartberg)

Turgay Gemicibasi (SK Austria Klagenfurt)

Nikolas Veratschnig (WAC)

Simon Pirkl (FC Blau-Weiß Linz)

Matthäus Taferner, Julius Ertlthaler, Cem Üstündag (alle WSG Tirol)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at