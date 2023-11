Gute Nachrichten vom Wörthersee beim ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt. Andy Irving hat am Dienstag wieder am Teamtraining teilgenommen und steht den Kärntner Violetten in der 14. BL-Runde am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) im Duell mit dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz zur Verfügung. Der 23-jährige Schotte und Leistungsträger im Pacult-Team verpasste vier Pflichtspiele wegen einer Bänderverletzung im Knie.

In 46 Einsätzen stolze 23 Scorerpunkte

„Ich bin froh, dass ich wieder mit den anderen Jungs am Platz stehen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf der Tribüne oder vor dem Fernseher zu sitzen, die Spiele zu schauen und nicht mithelfen zu können. Jetzt geht es mir gut und ich werde alles geben, um meiner Mannschaft zu helfen“, sagte Irving, dessen Kreativität zuletzt durchaus vermisst wurde.

Wie wichtig der 23-Jährige insbesondere für die Klagenfurter Offensive ist, zeigt ein Blick auf die Statistik: In 46 Einsätzen sammelte Irving nämlich 23 Scorerpunkte (zehn Treffer, 13 Assists). In der laufenden Saison schrieb er drei Tore und drei Vorlagen an, damit ist er hinter Sinan Karweina (sieben Tore, sechs Vorlagen) der effektivste Waidmannsdorfer.

Vor dem Auftritt beim SK Rapid (3:2) hatte sich Irving in der abschließenden Übungseinheit ohne Fremdeinwirkung verletzt. Der 1,90 Meter-Mann fehlte in der Meisterschaft in Hütteldorf, gegen die WSG Tirol (1:0) und zuletzt im Kärntner Derby in Wolfsberg (0:4) sowie im Achtelfinale des ÖFB-Cups beim FK Austria Wien (0:1). Nun steht er gegen den SK Sturm vor dem Comeback.

"Wir haben schön häufig unter Beweis gestellt, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können"

„Keine Frage, eine schwere Aufgabe und eine große Herausforderung für uns. Aber wir haben schön häufig unter Beweis gestellt, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können und uns nicht verstecken müssen, wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen. Es ist unser Ziel, Sturm vor Probleme zu stellen und etwas mitzunehmen“, blickte Irving voraus.

Tickets für das Duell des Tabellenfünften mit dem Zweiten der ADMIRAL Bundesliga sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen öffnen um 9 Uhr (Nord) sowie 12 Uhr (West und Süd).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL