ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau reagiert auf die längerfristigen Verletzungen von Matthias Maak und Rafael Devisate und verpflichtet Innenverteidiger Kennedy Boateng. Der Nationalspieler von Togo unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Der 26-jährige Abwehrspieler (geb.: 29.11.1996) ist in Fußball-Österreich kein Unbekannter. Der 1,91-m große Defensivmann, der neben der togolesischen auch die ghanaische Staatsbürgerschaft besitzt, war bereits für den LASK und die SV Guntamatic Ried aktiv.

Sieben Länderspiele für Togo

Bei diesen Stationen bestritt Kennedy Boateng 24 Bundesliga-Spiele und 90 Zweitliga-Partien und hat bereits bewiesen, dass er als robuster Verteidiger seinen Mannschaften helfen kann. Im Sommer 2021 wechselte der Nationalspieler Togos nach Portugal in die erste Liga zu CD Santa Clara. Für die Portugiesen absolvierte er 52 Ligaspiele, erzielte drei Tore und war als Stammspieler gesetzt. Auch in der Qualifikation zur Europa Conference League durfte er zweimal auflaufen und sich jeweils über einen Sieg freuen.

Kennedy Boateng absolvierte sieben Länderspiel-Einsätze, sein Debüt mit Togo feierte er im März 2023 gegen Sierra Leone. Sein Vertrag bei CD Santa Clara Ende ist zum Ende der Saison 2022/23 ausgelaufen, als arbeitsloser Spieler kann der erfahrene Innenverteidiger auch außerhalb der Transferperiode verpflichtet werden.

Über die Erteilung der Spielberechtigung hat nach erfolgter Anmeldung und Prüfung der Unterlagen der Senat 2 der ÖFBL zu entscheiden. Boateng unterschreibt bei der Austria, die am kommenden Samstag im Reichshofstadion den Wolfsberger AC empfängt (ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), bis zum Sommer 2024.

"In jetziger Situation können wir uns nicht erlauben eine Position nicht doppelt besetzt zu haben"

Sportdirektor Alexander Schneider: „Mit der Verpflichtung von Kennedy reagieren wir kurzfristig auf die numerisch dünne Personalsituation in der Innenverteidigung, welche bei uns durch die längerfristigen Ausfälle von Matthias Maak und Rafael Devisate entstanden ist.

In unserer jetzigen Situation können wir uns nicht erlauben eine Position nicht doppelt besetzt zu haben und somit auf potenzielle zusätzliche Ausfälle nicht reagieren zu können. Zudem sind wir uns sicher, dass Kennedy durch seine Zweikampfstärke, positive Art und Robustheit im Abstiegskampf eine sehr wertvolle Verstärkung für unser Team darstellt und uns helfen wird gemeinsam unten rauszukommen.“

"Österreich ist meine zweite Heimat, ich habe hier schon viele Jahre gespielt"

Kennedy Boateng: „Ich bin sehr glücklich, nun hier in Lustenau zu sein. Österreich ist meine zweite Heimat, ich habe hier schon viele Jahre gespielt. Die Mannschaft ist aktuell in einer schwierigen Situation, deshalb will ich dem Team so schnell wie möglich helfen. Wir wollen da unten raus und in der Bundesliga bleiben. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau