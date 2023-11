Er schlüpfte nahezu nahtlos in die Fußstapfen von Publikumsliebling und "Mentalitäts-Monster" Rasmus Kristensen (Leeds United bzw. Leihe an AS Roma) als Rechtsverteidiger beim FC Red Bull Salzburg: Amar Dedić. Der 21-jährige Bosnier ist die Konstante im Team von Cheftrainer Gerhard Struber, absolvierte wettbewerbsübergreifend 15 Pflichtpartien in dieser Saison und erzielte dabei fünf Tore (plus 3 Assists). Und: Der 11-fache Nationalspieler seines Landes weckt längst Begehrlichkeiten bei europäischen Fußball-Schwergewichten. Dem Vernehmen nach auch bei Alaba-Klub Real Madrid.

Medien: Real Madrid sowie Klubs aus Bundesliga & Premier League an Dedić dran

Wie das bosnische Portal „sportske.ba“ berichtet steht der offensivstarke Rechtsverteidiger bei den Königlichen unter Beobachtung. Außerdem seien auch Klubs aus Deutschland und England interessiert.

Der in Zell am See geborene Amar Dedić stammt aus der SK Sturm Graz-Jugend und schaffte über die AKA Salzburg und FC Red Bull Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering im Sommer 2020 den Sprung in den Kader des österreichischen Serienmeisters. Der den Bosnier in der Saison 2021/22 an Liga-Konkurrent WAC ausgeliehen hatte.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2022 und dem damaligen Abgang von Rasmus Kristensen auf "die Insel" ist der Rechtsfuß bei den Roten Bullen eine feste Größe im Vierer-Abwehrverbund und hat noch einen langfristigen Vertrag bei RB Salzburg bis Juni 2027. Bisher absolvierte er für die Mozartstädter 57 Pflichtspiel-Einsätze (8 Tore, 7 Assists).

Hat sich auch in Kapitän-Rolle bei Roten Bullen bewährt

Sein aktueller Marktwert wird auf 20 Mio. Euro geschätzt. Als Ersatzkapitän für den 38-jährigen Linksverteidiger Andreas Ulmer bewies der 1,80 Meter große dynamische und offensivstarke Außenspieler bereits in jungen Jahren Spielführer- und Führungsqualitäten.

Morgen Abend kann Amar Dedić auf der Königsklassen-Bühne einmal mehr seine Klasse unter Beweis stellen, wenn der österreichische Meister in der heimischen Red Bull Arena in Wals-Siezenheim den favorisierten Vorjahres-Finalisten Inter Mailand empfängt (ab 21 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty