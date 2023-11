Im zweiten Heimspiel en suite trifft die WSG Tirol am kommenden Samstag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) auf den CASHPOINT SCR Altach. Vor der dritten länderspielbedingten Pause der Saison kommt es für Grün-Weiß abermals zu einem Westduell am Tivoli Stadion Tirol. Im vorletzten Heimspiel des laufenden Kalenderjahres tritt der Tabellenneunte (13 Punkte) aus dem Rheintal die Reise über den Arlberg an.

Die Schwarz-Weißen aus Altach haben durchaus intensive Wochen im Rückspiegel. Im unterwöchigen Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups eliminierten Christian Gebauer & Co. Ligakonkurrent FC Blau-Weiß Linz, ehe es nur drei Tage später am vergangenen Sonntag eine 0:2-Niederlage gegen den Rekordmeister SK Rapid Wien setzte.



Für den Tiroler Bundesligisten, der zuletzt trotz starken Leistungen gegen Klagenfurt und Salzburg ohne Punktgewinn blieb, gilt es nun, gegen die Altacher endlich wieder voll anzuschreiben und die Lücke auf das Tabellenmittelfeld zu minimieren. Dabei mithelfen kann Luca Kronberger, der nach abgesessener Gelbsperre in das Spieltagsaufgebot von Cheftrainer Thomas Silberberger zurückkehren wird. Traf es zuletzt David Gugganig und den angesprochenen Kronberger, die aufgrund von Sperren auf die Tribüne verbannt wurden, erwischte es im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg Lukas Sulzbacher, der tief in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde und somit in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga fehlen wird.



Duelle auf Messers Schneide



Dass Duelle zwischen Grün-Weiß und Schwarz-Weiß durch fußballerische Nuancen entschieden werden, zeigten die vorausgegangenen Duelle. In den letzten fünf Aufeinandertreffen klingelte lediglich viermal die Tormelodie. Setzte es in der laufenden Spielzeit in der 3. Runde eine knappe 0:1-Niederlage in Altach, erkämpften sich Kapitän Felix Bacher & Co. in der Saison 2022/23 drei Punkte aus vier Duellen (0:0, 0:0, 0:1, 1:1).

Foto: GEPA Admiral