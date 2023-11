Der 31-jährige, gebürtige Linzer Simon Piesinger, Stammkraft in der Innenverteidigung des derzeit Tabellenachten der ADMIRAL Bundesliga, dem RZ Pellets WAC, und Sky Experte Alfred Tatar waren zu Gast im Sky Sport Austria Podcast „DAB|Der Audiobeweis“. Nachfolgend gesammelte Statements.

"Klagenfurt steht in der Tabelle vor uns, aber wir haben das Derby gewonnen"

Simon Piesinger (Innenverteidiger RZ Pellets WAC):

…über den 4:0-Heimerfolg im Kärntner Derby gegen SK Austria Klagenfurt: „Es war eine schwierige Woche für uns und man hat vor dem Derby eine angespannte Stimmung im Verein und in der Mannschaft gemerkt. Deshalb ist der fulminante Auftritt ein bisschen überraschend gekommen. Es war aber extrem wichtig für uns, dass wir mit so viel Elan und Energie in das Spiel gegangen sind. Die Erwartungshaltung vor der Woche war deutlich höher. Du verlierst in Linz, scheidest im Cup aus und weißt dann natürlich, dass deine Ziele und die Top Sechs ein Stück weiter weg sind. Der Sieg war dann auch in der Höhe in Ordnung. Klagenfurt steht in der Tabelle vor uns, aber wir haben das Derby gewonnen. Wer am Ende des Jahres vorne steht, der ist die Nummer eins in Kärnten.“



…über das Restprogramm des Wolfsberger AC vor der Winterpause: „Wir müssen am Wochenende unbedingt gewinnen, wenn wir oben dranbleiben wollen. Du musst Spiele wie in Linz oder in Lustenau unbedingt gewinnen, wenn du dabei sein willst. Ansonsten musst du da nicht drüber reden, wenn du gegen diese Gegner mit null Punkten heimfährst.“



…über das kommende Spiel gegen SC Austria Lustenau: „In der Situation, in der sie gerade sind, werden sie nicht groß was nach vorne riskieren, sondern auf die Defensive den Fokus legen. Da müssen wir Lösungen finden, schnell in Führung gehen und nicht zu behäbig rumspielen.“

"Wir sind vorne sehr schnell, trickreich und flexibel"

…über die „zwei Gesichter“ des WAC: „Wir tun uns oft leichter, wenn eine Mannschaft versucht mitzuspielen und selber offensiv ist, so dass wir unsere Umschaltsituationen haben. Wir sind vorne sehr schnell, trickreich und flexibel. Wenn wir die Räume haben, dann sind wir sehr stark und können auch gegen gute Gegner starke Leistungen bringen. Mannschaften, die nicht so viel wert auf das Mitspielen legen, sondern eher kompakt stehen und auf Umschaltmomente warten, haben uns da eher mehr weh getan als andere Vereine.“



…über das Offensiv-Trio Boakye, Ballo und Bamba: „Es macht sehr viel Spaß ihnen zuzuschauen, auch im Training. Sie sind super drauf, lachen und haben Spaß.“



…über das Leistungspotential der Mannschaft: „Es ist noch viel Luft nach oben. Wir sind zu inkonstant, um zu sagen, dass wir das Niveau erreicht haben, das wir uns vorstellen. Man sieht in vielen Spielen, wie gut wir es können. Aber wenn wir die Leistung nicht auf den Platz bringen, dann sieht es geschlossen sehr mager aus. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen können wir allerdings auch die starken Gegner in der Liga besiegen.“

„Er ist ein ruhiger, sachlicher Typ und ein hervorragender Mensch“

…über Trainer Manfred Schmid (Foto): „Er legt wieder viel Wert auf das Fußballspielen. Uns Spielern macht es sehr viel Spaß, dass wir probieren, mit dem Ball zu kicken. Mit den neuen Spielern hat es zu Beginn ein wenig gebraucht, aber ich glaube, dass wir besser sind als letzte Saison. Er ist am Spielfeldrand emotionaler als in der Kabine oder am Trainingsplatz. Er ist ein ruhiger, sachlicher Typ und ein hervorragender Mensch.“



…über WAC-Präsident Dietmar Riegler: „Das familiäre, das er in den Verein bringt, ist enorm wichtig und das spürt man auch im Umfeld. Es ist wichtig, dass er am Spielfeldrand steht und mit den Spielern abklatscht, bevor es losgeht.“



…über das familiäre Umfeld beim WAC: „Ich glaube, dass sich vor allem auch die Spielerfrauen und Familien extrem wohl fühlen, weil viel organisiert und unternommen wird. Das ist auch für die Spieler wichtig.“



…über seine Zukunft: „Ich fühle mich beim WAC sehr wohl und habe noch einen Vertrag bis 2025. Man weiß natürlich, wie schnell es im Fußball gehen kann. Man kann nicht vorhersagen, was am Ende meiner Vertragslaufzeit passiert.“



…über seine beiden Ex-Vereine SK Sturm Graz und FC Blau Weiß Linz: „Natürlich hätte ich gerne, dass Sturm Meister wird und Salzburg vom Thron stößt. Ich verfolge das natürlich noch extrem. Ich wohne in Graz und gehe manchmal zu den internationalen Spielen ins Stadion. Es macht Spaß und die Entwicklung ist enorm. Blau Weiß hat sich auch gut entwickelt und spielt mittlerweile gut. Ich glaube, es wird nach der Punkteteilung nochmal wirklich eng und dann zählt es, ob man die Spiele gewinnt.“

"Die Ebene der psychosozialen Steuerung funktioniert bei ihm vollkommen"

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Rolle von Simon Piesinger: „Die Ebene der psychosozialen Steuerung funktioniert bei ihm vollkommen. Er geht in jedes Spiel und will seine beste Leistung abrufen. Er ist auch eine Art verlängerter Arm des Trainers. Auf der technisch-taktischen Ebene ist er ein hervorragender Innenverteidiger mit den Stärken vor allem in der Zweikampfführung und wenn der Gegner mit dem Rücken zum Tor angespielt wird. Verbesserungspotential gibt es bei der Schnelligkeit, allerdings wird er die mit 31 Jahren nicht mehr verbessern. Im Großen und Ganzen gibt es sehr viele Pluspunkte und ein kleines, winziges Minus.“

…über den „Derby-Sieg“ des Wolfsberger AC gegen Austria Klagenfurt: „Nach dem überraschenden Sieg gegen den LASK hat sich eine negative Serie breit gemacht. Deshalb war dieser klare Sieg zum einen für die Stimmung im Verein und zum anderen für den Anschluss nach oben enorm wichtig.“



…über den Kampf um die Meistergruppe: „Sturm, Salzburg und der LASK sind so gut wie sicher dabei. Dahinter wird es allerdings enorm spannend, weil fast jedes Spiel entscheidend ist.“

„Lustenau ist keine Hundstruppe"

…über das kommende Auswärtsspiel des WAC bei Austria Lustenau: „Lustenau ist keine Hundstruppe. Sie haben diese Saison einen negativen Lauf, können aber zu Hause jetzt auch den berühmten Schalter umlegen und den WAC schlagen. Das ist eine undankbare Partie für den WAC in diesem Zusammenhang. Man ist verpflichtet zu gewinnen und hat einen angeschlagenen Gegner. Angeschlagene Fußballer sind gefährlich.“



…über Austria Lustenau und Trainer Markus Mader: „Heutzutage gibt es kaum noch Spieler, die einen Trainer absägen können. Die Spieler sind auf sich selber fokussiert und wollen den nächsten Schritt machen. Sie gehen nicht zu einem Präsidenten oder rufen den Manager an. Ich glaube auch nicht, dass sie sich zusammenreden, um extra schlecht zu spielen, damit der Trainer gehen muss. Ich sehe keine Gefahr von Seiten der Spieler.“



…über den Abstiegskampf: „So wie sich Blau Weiß Linz aktuell präsentiert gehe ich eher davon aus, dass sich die beiden Mannschaften ganz hinten das ausmachen werden.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at