Während der LASK heute Abend in der Europa League auf der Linzer Gugl noch ein bedeutsames, wegweisendes Match gegen den belgischen Spitzenreiter Union Saint Gilloise (ab 18:45 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) hat, fiebern sie im Lager von Erzrivale FC Blau-Weiß Linz bereits auf das große Stadt-Derby am Sonntag (12. November, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) hin. Nach der 0:2-Hinspiel-Niederlage am 12. August in der Raiffeisen Arena, will der Aufsteiger im heimischen Hofmann Personal Stadion dem in der Liga seit Wochen im Flow befindlichen Tabellendritten in Runde 14 der ADMIRAL Bundesliga diesmal mehr Paroli bieten.

"Jetzt hat man das Gefühl, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben"

Waren die Blau-Weißen vor drei Monaten noch nicht wirklich im Oberhaus angekommen und verzeichneten mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Partien (1U, 4N) einen Fehlstart, bewahrten sie die Ruhe, um dann - auch weil Cheftrainer Gerald Scheiblehner und sein Trainer-Staff an ein paar Stellschrauben gedreht haben - den Turnaround zu schaffen. Befreiungsschlag war der 4:2-Sieg am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol am 2. September. Insgesamt stehen gesamt 13 Punkte aus 13 Runden zu Buche, darunter gelang der 1:0-Coup auswärts bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der "Festung Red Bull Arena".

In den jüngsten acht BL-Partien kassierte die "Nr. 2 in Linz" nur zwei Niederlagen, bei jeweils drei Siegen und Remis. Der Tabellenzehnte hat sich in der Liga etabliert, ist mittlerweile "schwer zu knacken" und ein ernstzunehmender Gegner geworden.

Das weiß auch der solide Abwehrchef Fabio Strauss, der gegenüber dem "Kicker" meinte: "Jetzt hat man das Gefühl, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben. Die Spiele sind extrem knapp beisammen. Das gibt extrem viel Zuversicht, weil sich jeder gut weiterentwickelt durch die Bundesligaerfahrung und es zeigt, dass wir einen guten Kader haben. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir die Saison recht erfolgreich gestalten werden."

Den entscheidenden Unterschied gegenüber den "Lehrwochen" zu Saisonbeginn macht der 29-jährige Innenverteidiger der Abwehr-Dreierkette darin aus, dass "wir jetzt besser verteidigen".

Da der etatmäßige (Aufstiegs-) Kapitän Michael Brandner nicht mehr "erste Wahl" ist, führt Fabio Strauss seit Wochen die Mannschaft mit der Binde auf´s Feld und erwies sich bisher auch als Leader-Typ. Im "Sommerschlussverkauf" 2020 kam der gebürtige Salzburger vom FC Flyeralarm Admira aus der Süd- in die Stahlstadt, absolvierte seither 93 Pflicht-Partien für die Blau-Weißen und brachte es dabei als Abwehrspieler immerhin auf acht Tore und fünf Assists. In der ADMIRAL Bundesliga fehlt dem 1,95 Meter-Mann allerdings noch das Premieren-Tor (zwei Assists).

"Es ist ein riesiges Fanpotential in Linz da und die Unterstützung ist einfach extrem geil"

Vielleicht gelingt es ihm ja in seinem 90. Match am kommenden Sonntag ausgerechnet im Linzer Derby? Für das Fabio Strauss vor allem auf die Blau-Weiß-Fans hofft (Zuschauerschnitt im Hofmann-Personal-Stadion bisher rd. 4.900) und dabei im Kicker ins Schwärmen geriet: "Das ist ein Wahnsinn. Wir haben natürlich alle gehofft, dass das Stadion gefühlt immer ausverkauft ist, aber dass es wirklich so ist, ist großartig.

Es ist ein riesiges Fanpotential in Linz da und die Unterstützung ist einfach extrem geil. Die Fans machen eine super Stimmung und beim Heimsieg gegen den WAC hat man es so richtig gemerkt, wo uns das gesamte Stadion nochmal gepusht hat und wir dadurch den Sieg geholt haben." Anm.: der erste und bisher einzige daheim im neuen Stadion in der Bundesliga.

"Werden versuchen, dass wir in Außenseiterrolle mit unseren Fans im Rücken etwas reißen können"

Sein Ausblick auf das Linzer Derby in der deutschen Fachpublikation? Strauss: "Wir freuen uns alle richtig darauf und es wird sicher brennen im Stadion. Das wird ein richtiges Highlight. Es ist ein besonderes Spiel, aber wir werden versuchen, unsere Leistung zu bringen und das Spiel zu spielen, was uns stark macht. Dann hoffen wir, dass wir ein positives Ergebnis einfahren.

Der LASK ist momentan extrem gut drauf und kommt mit viel Selbstvertrauen her, aber wir haben auch in den letzten Spielen gute Phasen gehabt und haben genügend Selbstvertrauen. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Es wird eine schwierige Partie und wir werden versuchen, dass wir in der Außenseiterrolle mit unseren Fans im Rücken etwas reißen können."

Fotocredit: GEPA ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at