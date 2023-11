In Rd. 14 der ADMIRAL Bundesliga gastiert der Tabellensechste SK Rapid kommenden Samstag beim vier Punkte besser platzierten Überraschungs-Vierten TSV Hartberg (11.11., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Ein Match um "Big Points" beim Kampf für die Meistergruppe! Das Hinspiel in Hütteldorf am 13. August verloren die Wiener durch ein Joker-Tor von Youngster Urdl mit 0:1. In Hartberg sieht die Bilanz der Grün-Weißen allerdings positiv aus, ist der SK Rapid seit 23. April 2019 (!) unbesiegt (4S, 2U) und verlor in der Profertil Arena überhaupt erst eine BL-Partie (beim ersten Duell am 20. Oktober 2018). Nachfolgend SK Rapid-Statements.

"Von Art und Weise wie sie Fußball spielen ist es schon unglaublich, wie sie sich in dieser Saison präsentieren"

Zoran „Zoki“ Barišić (Cheftrainer SK Rapid) über...

...die Trainingswoche vor drittem Auswärtsspiel in Folge: "Nach diesen beiden Erfolgen zuletzt ist natürlich die Situation insgesamt etwas entspannter gewesen. Aber es war so wie immer, die Jungs sind mit Eifer bei der Sache, trainieren gut und geben sich tadellos. So wie zuvor herrscht bzw. ist eine gute Energie in der Mannschaft drinnen."

...wie TSV Hartberg einzuschätzen ist: "Sehr stark. Eine sehr unterschätzte Mannschaft. Möglicherweise auch, weil Hartberg nicht unbedingt den klingenden Namen in der Liga hat. Aber von der Art und Weise wie sie Fußball spielen ist es schon unglaublich, wie sie sich in dieser Saison präsentieren. Deswegen wird das alles andere als ein einfaches Spiel für uns. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Deswegen ist es notwendig, eine gute Leistung zu bringen. Weil wir wollen natürlich wieder mit drei Punkten nachhause fahren. Dafür werden wir sehr viel investieren müssen."

...was diesmal besser laufen muss gegenüber der Heimniederlage im Hinspiel: "Die Fehlerquote minimieren. Auf der einen Seite keine Dummheiten zu veranstalten, um dem Gegner Chancen zu offerieren. Auf der anderen Seite das Heft selbst in die Hand nehmen und selbst versuchen, nach vorne Fußball zu spielen. Soviele Torchancen wie möglich herauszuarbeiten, herauszuspielen und auch effizient vor dem gegnerischen Tor zu sein. Das sind die wesentlichen Punkte, auf die es drauf ankommen wird."

"Wenn wir sie gut beschäftigen, sollten sie vielleicht weniger Luft haben, um nach vorne zu kommen"

Michael Sollbauer (Innenverteidiger SK Rapid) über...

...Trainingswoche vor Teil 2 des Auswärts-Doppels nach Altach nun Hartberg: "Es herrscht eine positive Stimmung, nachdem wir die letzten beiden Spiele souverän gewonnen haben (Anm.: BL + ÖFB-Cup) und drei wichtige Punkte auswärts im Ländle geholt haben. Und jetzt sind wir natürlich fokussiert auf die Aufgabe vor der Länderspielpause mit Hartberg auswärts. Sicher ein schwieriges Spiel für uns. Aber wir haben sehr konzentriert gearbeitet und werden uns jetzt noch den letzten Feinschlifff holen. Damit wir auf den TSV Hartberg gut vorbereitet sind."

...Erwartungen an Spiel in Hartberg: "Eine spannende und richtig schwierige Aufgabe. Hartberg ist richtig gut drauf, sicher auch zuhause. Sie haben viele Punkte geholt und sind verdient dort in der Tabelle, wo sie aktuell stehen. Aber wir sind absolut bereit für die Aufgabe, fahren dahin und werden einen harten Kampf brauchen. Es wird ein intensives Spiel werden, weil Hartberg eine sehr, sehr intensive Spielweise hat. Auf das werden wir vorbereitet sein."

...was gegenüber Hinspiel-Niederlage in Hütteldorf besser zu machen ist: "Man hat da schon gesehen, was die Hartberger Stärken sind. Sie spielen sehr mutig und auch sehr intensiv gegen den Ball, haben nach vorne gute Umschaltmomente. Die offensiven Spieler sind aktuell ziemlich gut drauf. Vorne sind sie brandgefährlich. Da müssen wir aufpassen. Besonders bei jeder Situation der Umschaltmomente, dass wir die sofort im Keim ersticken. Auf das wird es ankommen.

Selber trauen wir uns aber auch schon zu, Hartberg mit dem Ball vor Probleme zu stellen. Wenn wir sie gut beschäftigen, sollten sie vielleicht weniger Luft haben, um nach vorne zu kommen. Aber in der Rückwärtsbewegung müssen wir schon aufpassen. Sie sind schon ziemlich gut drauf vorne. Deswegen müssen wir zu jeder Minute hochkonzentriert sein."

Hartberg hat "uns schon zuhause die Grenzen aufgezeigt"

Lukas Grgic (Sommerneuzugang und Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...wie die ersten Tage als Jung-Papa waren: "Waren überragend. Es ist ein brutales, schönes Gefühl. Wir sind jetzt froh, dass wir zuhause in unserem Nest sind."

...Ausblick für Hartberg-Herausforderung: "Es wird ein schweres Spiel. Sie haben uns schon zuhause die Grenzen aufgezeigt, aber nichtsdestrotrotz müssen wir da die drei Punkte mitnehmen. Wie in Altach, wo es auch schwer war, doch wir souverän drei Punkte heimgebracht haben. Auf das bauen wir jetzt auf. Wir nehmen das mit und hauen alles raus, dass wir auch in Hartberg die drei Punkte einfahren."

