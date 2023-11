Mailand, Innsbruck, Wien...binnen weniger Wochen macht Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg Station in sehenswerten Städten. Nach dem Heim-Kraftakt gegen Inter in der UEFA-Champions League folgt am Sonntag in Runde 14 der ADMIRAL Bundesliga wieder der "Liga-Alltag" für die Roten Bullen, die vergangenes Wochenende die Tabellenführung zurück eroberten und diese vor der länderspielbedingten Liga-Pause nun beim formstarkten Tabellensiebenten FK Austria Wien im Top-Spiel verteidigen wollen. Ankick: 12. November, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter: Stefan Ebner/OÖ.

Knacken Roko Šimić und die Roten Bullen das Austria-Abwehrbollwerk und beenden die Torsperre? Seit fünf BL-Spielen brauchte FAK-Keeper Christian Früchtl nicht mehr hinter sich zu greifen. Mit den beiden ÖFB-Cup-Spielen in Runde 2 und 3 sind die Veilchen sogar seit sieben Pflichtpartien ohne Gegentor! Früchtl kontra Schlager - das Topspiel ist auch ein Duell zweier Top-Torhüter - siehe weiter unten Fakten!

"Wir müssen massiv dagegenhalten, denn unser Ziel sind drei Punkte"

RB Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber über das bevorstehende Duell mit den Wienern: „Austria Wien hat aktuell einen richtigen Lauf. Sie spielen gut, punkten fleißig und stehen vor allem defensiv sehr stabil. Zu diesen Aspekten kommt auch noch eine kleine Euphoriewelle, auf der sie reiten. Darauf müssen wir vorbereitet sein, wenn wir am Sonntag in Wien auf den Rasen laufen. Und müssen wir massiv dagegenhalten, denn unser Ziel sind drei Punkte.“

"Unser Ziel ist es nicht nur, die Torsperre zu durchbrechen"

RBS-Innenverteidiger Strahinja Pavlović über das Match bei Austria Wien: „Die Austria ist seit fünf Spielen ohne Gegentor und hat zuletzt vor allem daheim sehr gute Leistungen gezeigt. Unser Ziel ist es nicht nur, die Torsperre zu durchbrechen, sondern auch die drei Punkte mit nach Salzburg nehmen. Dafür müssen wir selbstbewusst und zielstrebig spielen und unsere Chancen verwerten, weil ich denke, dass wir nicht allzu viele Möglichkeiten bekommen werden.“

Gloukh fehlt wegen Länderspieleinberufung - Kapitän Ulmer fraglich

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Dijon Kameri (Gesäßmuskel), Maurits Kjaergaard (Schulter), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Wade), Oumar Solet (Oberschenkel), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel).

Ob Kapitän Andreas Ulmer, der bei der Partie gegen Inter Mailand aufgrund einer Knöchelverletzung ausgetauscht werden musste, spielen kann, ist noch offen.

Außerdem fehlt Oscar Gloukh (Foto), der vom israelischen Verband für die (nachzutragenden) EM-Qualifikationsspiele einberufen wurde, von denen das erste am Sonntag stattfindet.

Fakten: Rote Bullen seit 17 BL-Partien vs. Austria Wien unbesiegt

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 17 Bundesliga-Spielen gegen Austria Wien ungeschlagen (14 Siege, 3 Remis) – erstmals so lange – und verlor nur eines der letzten 31 Meisterschaftsduelle (22 Siege, 8 Remis), damals mit 0:4

Der Serienmeister ist erstmals seit 22 Auswärtsspielen in der Meisterschaft ohne Niederlage (18 Siege, 4 Unentschieden). Den Bundesliga-Rekord hält Wacker Innsbruck mit 23 (Oktober 1988 bis Februar 1990 unter Trainer-Legende Ernst Happel).

Alexander Schlager hat mit 78,1 Prozent die beste Abwehrquote aller Torhüter in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison. Sein Gegenüber Christian Früchtl vereitelte 14 Großchancen – so viele wie kein anderer Keeper in der aktuellen Spielzeit.

Der FK Austria Wien gewann seit Februar/März 2022 zum ersten Mal vier BL-Spiele in Folge. Weiters sind die Violetten erstmals unter Trainer Michael Wimmer seit fünf Begegnungen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis).

Die Wiener holten neun Punkte aus den ersten sechs Heimspielen dieser Bundesliga-Saison – seit der Ligareform nur 2018/19 auch so viele (sogar 10).