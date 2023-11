14. Runde in der ADMIRAL Bundesliga! Der Überraschungs-Vierte TSV Hartberg empfängt Rekordmeister SK Rapid, derzeit auf Rang 6 (11.11., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Es geht um "Big Points" und ist das Aufeinandertreffen zweier formstarker Teams, die immer spielerische Lösungen suchen. In den letzten 8 BL-Partien verloren die Steirer nur eine, bei den Hütteldorfern gab es in den letzten 9 Pflichtpartien nur eine Leermeldung. Das erste Saisonduell gewann der TSV mit 1:0 in Hütteldorf. Für das Retourmatch in der Profertil-Arena gibt es Stand heute 15 Uhr noch rund 200 Tickets im Stehplatzbereich Nord.

Der "Spielerflüsterer": Mit TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp befinden sich Pfeifer, Frieser & Co. in diesem Herbst in der Erfolgsspur und dürfen als stolzer Tabellenvierter von der Meistergruppe träumen...

"Ein super spannendes Spiel von zwei Mannschaften, die gerne Fußball spielen"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Die Freude ist wie vor jedem Heimspiel groß. Ich glaube, dass wir es mittlerweile geschafft haben unser Publikum so zu begeistern, dass sie sich jedes Mal auf die Heimspiele freuen. Wenn der Gegner Rapid heißt, ist es noch einmal was Spezielles. Für uns ändert sich dadurch aber wenig. Wir wissen, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen müssen, wir kennen die Qualität des Gegners und wissen, was wir dagegenhalten müssen.

Es ist ein super spannendes Spiel von zwei Mannschaften, die gerne Fußball spielen und ein sehr interessantes Spiel auf den Platz bringen können. Daher freut es mich extrem für uns, für die Zuschauer und für die Region, dass wir morgen dieses Spiel haben."

"Wir sind richtig gut drauf, das Stadion wird brennen, wir werden brennen"

TSV-Tormann Raphael Sallinger: "Mit Rapid kommt ein absoluter Topverein nach Hartberg, dessen Ambition es sein wird, das Spiel zu gewinnen. Für uns wird das eine richtige Herausforderung. Es wartet ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus, auf das wir uns schon sehr freuen.

Wir sind richtig gut drauf, das Stadion wird brennen, wir werden brennen und wir wollen allen zeigen, dass wir zurecht auf dem vierten Tabellenplatz stehen!"

Siehe auch:

SK Rapid-Coach Barisic vor Duell beim TSV Hartberg: "Eine sehr unterschätzte Mannschaft"

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Runde 14: "SK Rapid ist klarer Favorit in Hartberg"

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Rd. 14: Linzer Derby elektrisiert - Austria Wien fordert RB Salzburg

Torjäger Maximilian Entrup befindet sich in bestechender Form, wir rufen uns die bisherigen 8️⃣ Saisontore in Erinnerung 🔥⚽



Gelingt es ihm im morgigen Spitzenspiel gegen den @skrapid (17:00 Uhr in Hartberg) nachzulegen und sein Torekonto zu erhöhen? 💙#forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/StqhQTruue — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) November 10, 2023

Samstag zwei Großveranstaltungen in Hartberg

Am morgigen Samstag, den 11.11., finden in Hartberg zwei Großveranstaltungen statt. Neben dem Heimspiel des TSV Egger Glas Hartberg gegen den SK Rapid wird am Abend auch der Maturaball des Sport-BORGs veranstaltet.

Daraufhin hat die Bezirkshauptmannschaft Hartberg in Abstimmung mit den Veranstaltern und dem Sicherheitsdienst ein Verkehrs- und Parkkonzept entwickelt. Alle wichtigen Informationen dazu gibt es hier.

⚠️ Verkehr | Parkplatz | Sicherheit ⚠️



Am Samstag (11.11.) herrscht im Hartberger Stadtgebiet erhöhtes Verkehrsaufkommen. 🚙



🅿️ ℹ️ Die #Parkplatz-Empfehlungen und alle #Sicherheitsinformationen in Abstimmung mit der BH Hartberg gibt es hier: https://t.co/O6BaHrzbU8#htbscr pic.twitter.com/KzNRFUXkPo — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) November 9, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL