Der Tabellenzweite SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 14. Runde der Admiral Bundesliga auf den Fünftplatzierten SK Austria Klagenfurt. Spielbeginn in der 28 Black Arena ist am Sonntag, den 12. November, um 14.30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Beim Hinspiel in Runde rangen die Kärntner Violetten am 12. August in der Merkur Arena ein 0:0 ab, wobei die Steirer über eine Halbzeit zu Zehnt spielten nach dem Platzverweis gegen Linksverteidiger David Schnegg.

Im Hinspiel gab es für Rechtsverteidiger Gazibegovic und den SK Sturm gegen die "weiße Waidmannsdorfer-Wand" kein Durchkommen.

"Erwarte sehr schweres Spiel gegen Mannschaft, die Rapid besiegt und gegen Salzburg remisiert hat"

Cheftrainer Christian Ilzer betont: „Wir wollten in Bergamo ein aggressives Team sein, das alles reinwirft, mit großer Leidenschaft verteidigt sowie geradlinig und mutig angreift. Viele dieser Vorsätze hat meine Mannschaft sehr gut umgesetzt, leider hat es zu keinem Punktgewinn gereicht. Unsere Aufgabe ist jetzt, die positiven Aspekte aus dem Atalanta-Spiel in das Duell mit Klagenfurt mitzunehmen und an den Dingen, die uns gestern gefehlt haben, zu arbeiten, damit wir sie bereits am Sonntag verbessert auf den Platz bringen.

Ich erwarte mir ein sehr schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die Rapid besiegt und gegen Salzburg remisiert hat und somit eindrucksvoll beweisen hat, dass sie jedem Gegner in dieser Liga Paroli bieten kann. Austria Klagenfurt stellt immer eine besondere Herausforderung dar, für die wir all unsere Energie, Intensität und Überzeugung benötigen, um in der Bundesliga wieder punkten zu können."



Ilzer zur Personalsituation: „Wir müssen nichts beschönigen, natürlich haben wir unter anderem mit Kiteishvili, Jatta, Prass, Johnston und auch Bøving, der weiterhin sehr fraglich ist, sehr schmerzhafte Ausfälle in dieser intensiven Phase der Herbstsaison. Bei einigen weiteren Spielern müssen wir uns die Lage erst ansehen und abwarten, wie sehr das Spiel vom Donnerstag in Bergamo noch nachwirkt. Dennoch sind wir zuversichtlich und haben genau für diese Situationen und Phasen einen breiten Kader – wir werden am Sonntag eine schlagkräftige und qualitativ gut besetzte Sturm-Mannschaft in das Duell mit Austria Klagenfurt schicken."

„Klagenfurt ist extrem harter Gegner, die Duelle mit ihnen sind immer eng und hart umkämpft"

Linksverteidiger Amadou Dante sagt: „Klagenfurt ist immer ein extrem harter Gegner, die Duelle mit ihnen sind immer eng und hart umkämpft. Für uns wird es darauf ankommen, als Team zusammenzustehen, gemeinsam zu kämpfen und alles dafür zu tun, noch vor der Länderspielpause in der Bundesliga zurück auf die Siegerstraße zu kommen.“

Siehe auch:

Bundesliga-Expertentipp von Gerald Baumgartner

Ligaportal-Vorschau mit Ergebnis-Tipp

SK Austria Klagenfurt: Leistungsträger meldet sich zurück

DATEN & FAKTEN

- Als Schiedsrichter der Partie wird Sebastian Gishamer fungieren

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines seiner neun Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (7S 1U) – von den aktuellen BL-Teams haben die Grazer bei mind. zwei Duellen nur gegen den SC Austria Lustenau und die WSG Tirol (je 0%) eine geringere Niederlagenquote als gegen die Kärntner (11%).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz ist als Tabellenzweiter in der ADMIRAL Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen (6S 2U) – zuletzt blieb der amtierende Uniqa-ÖFB-Cupsieger von Oktober 1995 bis März 1996 in mehr BL-Spielen in Folge als Tabellenzweiter ungeschlagen (12 – 8S 4U).

- Der SK Austria Klagenfurt traf in der ADMIRAL Bundesliga saisonübergreifend in neun Heimspielen in Folge (insg. 12 Tore) – erstmals so lange in der Bundesliga-Klubhistorie.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz traf in der ADMIRAL Bundesliga saisonübergreifend in 16 Auswärtsspielen in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Sturm traf in jedem der vier BL-Auswärtsspiele beim SK Austria Klagenfurt mindestens doppelt (insg. 9 Tore) und blieb in drei dieser vier Spiele sogar ohne Gegentor.

- Der SK Austria Klagenfurt erzielte vier Tore nach Hohen Ballgewinnen (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga, obwohl fünf Teams mehr Schüsse nach Hohen Ballgewinnen abgaben als die Klagenfurter. Das Team von Peter Pacult kassierte auch noch kein Gegentor nach Ballverlusten 40 oder weniger Meter vor dem eigenen Tor – wie sonst nur der FC Red Salzburg und FC Blau Weiß Linz.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos